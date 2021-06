Jetzt geht es um alles. Die Achtelfinals der EM laufen. Hier findet ihr alle Infos zur Übertragung im TV, LIVE-STREAM, Highlights und Aufstellungen.

Es wird ernst für die Schweden bei der EM 2021. Nachdem man sich als Gruppenerster für die K.o.-Phase qualifizieren konnte, geht es heute, am 29. Juni, im Achtelfinale um 21 Uhr in Glasgow gegen die Ukraine.

Dieses Duell bildet den Abschluss der Achtelfinalspiele. Auch aus deutscher Sicht ist diese Partie interessant. Der mögliche Gegner der DFB-Elf im Viertelfinale ist der Sieger des heutigen Spiels.

Auf die Partie schauen werden die deutschen Spieler aber vermutlich eher nicht. Die Mannschaft von Jogi Löw trifft ebenfalls heute auf ihren Achtelfinalgegner England, Anpfiff bei diesem Spiel ist aber bereits um 18 Uhr.

Schweden vs. Ukraine heute live: Das Spiel im Überblick

Duell Schweden vs. Ukraine Wettbewerb EM 2021 - Achtelfinale Anpfiff 29.06. - 21:00 U Ort Hampden Park - Glasgow

Schweden vs. Ukraine heute live: Die Übertragung im TV

Wie auch alle anderen Spiele der K.o.-Phase der EM ist die heutige Partie zwischen Schweden und der Ukraine im Free-TV zu sehen. Zuständig für die Übertragung ist dabei die ARD. Ebenfalls wie von dieser EM gewohnt, zeigt auch der Pay-TV Sender MagentaTV das Spiel live. Mehr dazu findet ihr in den folgenden Abschnitten.

Schweden vs. Ukraine heute live: Das Spiel im Ersten

Für die EM-Berichterstattung bei diesem Spiel ist in der ARD Moderator Alexander Bommes im Einsatz, der wie auch sonst bei dieser Europameisterschaft von der Expertenrunde bestehend aus Kevin Prince-Boateng, Almuth Schult und Stefan Kuntz unterstützt wird. Beginn der Vorberichterstattung ist um 20.15 Uhr, bevor dann mit dem Anpfiff um 21 Uhr Kommentator Tom Bartels das Zepter in die Hand nimmt.

Schweden vs. Ukraine heute live: Die Übertragung bei MagentaTV

Auch der Pay-TV Sender der Telekom ist bei der Liveübertragung der EM mit von der Partie. Dabei werden die Spiele in einem LIVE-STREAM auf der MagentaTV-Website gezeigt. Allerdings muss man ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um das Spiel dort verfolgen zu können. Die Telekom bietet dafür unterschiedliche Abonnement-Modelle an, hier findet ihr mehr dazu.

Wer sich dazu entschließt ein Abo zu holen, wird dort von Moderator Johannes B. Kerner begrüßt, der gemeinsam mit dem Expertenteam Fredi Bobic und Michael Ballack über die Spiele berichtet. Am Mikrofon könnt ihr dort Kommentator Wolff Fuss hören.

Schweden vs. Ukraine heute live: Die Partie im LIVE-STREAM

Wer nicht über einen klassischen Fernsehanschluss verfügt, oder die Begegnung von unterwegs verfolgen will, kann das natürlich mit einem LIVE-STREAM ebenso machen. Wir zeigen euch wo das geht:

Schweden vs. Ukraine heute live: Der ARD LIVE-STREAM

Auch die ARD bietet als öffentlich-rechtlicher Sender einen LIVE-STREAM an. Dieser ist völlig kostenlos und einfach über diesen Link abrufbar. An den Anstoßzeiten ändert sich dabei natürlich nichts, wie im Free-TV wird dort ab dem Anpfiff um 21:00 Uhr Tom Bartels am Mikrofon zu hören sein.

Schweden vs. Ukraine heute live: LIVE-STREAM bei MagentaTV

Wie jetzt schon öfter erwähnt, wird die Partie auch im LIVE-STREAM von MagentaTV gezeigt. Wer also einen Vertrag für ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen hat, der kann mit diesem Link das Spiel auf MagentaTV verfolgen.

Schweden vs. Ukraine heute live: Das Achtelfinale im LIVE-TICKER

Auch für alle die nicht live am Bildschirm dabei sein können, gibt es eine Lösung. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt ihr immer up to date was die Geschehnisse auf dem Spielfeld angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Schweden vs. Ukraine heute live: Die Highlights der Partie bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN konnte sich übrigens keine Rechte für die Liveübertragung der EM sichern. Dafür bietet dieser immer eine Stunde nach Abpfiff alle Highlights der Spiele auf seiner Plattform an. Hier könnt ihr also bequem noch einmal in den Genuss von Emil Forsberg und Co. kommen. Neben der EM-Highlights gibt es dort allerdings noch viel mehr Livesport zu entdecken. Die NBA, NFL, MLB, Motorsport, Kampfsport, Tennis - alles was das Sportlerherz begehrt könnt ihr dort finden.

Ein Abo für DAZN könnt ihr aktuell schon für 11,99€ im Monat bzw. 119,99€ pro Jahr abschließen. Ab August werden diese Preise um drei bzw. 30€ angehoben, dafür wird das Programm der Bundesliga und Champions-League Livespiele noch einmal kräftig erhöht. Wer jetzt Lust bekommen hat sich einfach unverbindlich bei DAZN umzusehen, findet hier den Link zum kostenlosen Probemonat.

Schweden vs. Ukraine heute live: TV; LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights auf einen Blick

Free-TV ARD Pay-TV MagentaTV LIVE-STREAM ARD / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Schweden vs. Ukraine heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, könnt ihr sie hier sehen.