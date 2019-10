Schweden - Spanien: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - so wird die EM-Qualifikation übertragen

In der EM-Quali trifft Schweden am Dienstagabend auf Spanien. Wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In Gruppe F der EM-Qualifikation kommt es am Dienstag, den 15. Oktober, zum Spitzenspiel zwischen und . Um 20.45 Uhr ist Anpfiff in der Friends Arena in Solna.

Nach dem 4:0-Erfolg gegen den Außenseiter und Tabellenletzten Malta möchte Schweden gegen Spanien für eine Überraschung sorgen und so den zweiten Platz in Gruppe F sichern. Robin Quaison vom FSV Mainz 05 und Leipzigs Emil Forsberg sollen dabei die Offensive von Janne Anderssons Team beleben.

Spanien geht derweil mit fünf Punkten Vorsprung als Tabellenführer in die Partie und könnte mit einem Sieg die Qualifikation für die klar machen. Zuletzt schwächelte die Furia Roja jedoch und kam gegen Norwegen nicht über ein 1:1 hinaus.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und LIVE-STREAM. Zudem präsentieren wir Euch die Aufstellungen von Schweden und Spanien kurz vor Anpfiff.

Schweden vs. Spanien: Das Spiel der EM-Qualifikation im Überblick

Duell Schweden vs. Spanien Datum Dienstag, 15 Oktober 2019 | 20.45 Uhr Ort Friends Arena, Solna (Schweden) 50.000 Plätze

Schweden vs. Spanien live im TV sehen: Geht das?

Für TV-Zuschauer gibt es zunächst schlechte Nachrichten: Den Auftritt der hochkarätig besetzten spanischen Nationalmannschaft live im TV zu verfolgen, ist nicht möglich.

Während RTL sich die Rechte an allen Qualifikationsspielen des DFB-Teams gesichert hat, werden die übrigen Spiele der EM-Quali bei keinem Pay- oder Free-TV-Anbieter gezeigt.

Doch Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Dank dem Wunder der Technik namens LIVE-STREAM könnt Ihr das Spiel trotzdem sehen. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Schweden vs. Spanien: Die EM-Qualifikation heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's

Da das Aufeinandertreffen zwischen Schweden und Spanien nicht im TV übertragen wird, ist der LIVE-STREAM Eure einzige Möglichkeit, das Spiel zu sehen. Erste Anlaufstelle ist dabei der Streamingdienst DAZN.

DAZN zeigt in alle Spiele der EM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv. Die Übertragung der Partie Schweden gegen Spanien beginnt wenige Minuten vor Spielbeginn.

Schweden gegen Spanien heute im LIVE-STREAM auf DAZN schauen!

Der Anstoß des Spitzenspiels in Gruppe F ist für 20.45 Uhr angesetzt. Kommentator der Partie ist Jan Platte. An seiner Seite wird Jonas Hummels als Experte das Spielgeschehen analysieren.

Um das Angebot nutzen zu können benötigt ihr zunächst ein Abonnement. Dabei ist der erste Monat für Neukunden kostenfrei. Anschließend zahlt Ihr bei Weiterführung des Abos monatlich 11,99 Euro. Wenn Ihr Euch direkt das Jahresabo für einmalig 119,99 Euro sichert, spart ihr außerdem rund zwei Euro im Monat.

Neben der EM-Qualifikation bietet Euch DAZN ein breites Angebot von internationalem Spitzensport. So überträgt der Streaminganbieter unter anderem ausgewählte Spiele der , der und der europäischen Topligen. Dazu kommen weitere Highlights aus der Welt des Sports wie die NFL und die NBA.

DAZN ist auf fast jedem üblichen Endgerät nutzbar. Die App für Euer Smartphone könnt Ihr Euch jederzeit kostenlos bei Google Play und im App Store laden. Auch für den Amazon Fire TV Stick und die PS4 ist DAZN verfügbar.

Schweden vs. Spanien: Die Highlights auf DAZN

Solltet ihr das Spiel im LIVE-STREAM verpasst haben, könnt ihr bei DAZN jederzeit die Partie auf Abruf anschauen. Bereits kurz nach Abpfiff sind die Highlights der Partie für Euch verfügbar.

Sollte euch die Zusammenfassung nicht reichen, bietet Euch DAZN außerdem die Möglichkeit, das komplette Spiel über 90 Minuten auf Abruf zu sehen. Dank der Re-Live-Funktion stehen euch alle Spiele in der Wiederholung bereit.

Für die Highlights und das Re-Live benötigt Ihr jedoch ebenfalls ein Konto bei DAZN. Wie Ihr das bekommt, haben wir unter diesem Link zusammengefasst.

Schweden vs. Spanien: Die Aufstellungen

Schweden vs. Spanien: Die Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Auch ohne LIVE-STREAM seid ihr dank Goal nicht aufgeschmissen. In unserem kostenlosen LIVE-TICKER halten wir Euch bereits ab 20 Minuten vor Spielbeginn über das Geschehen auf dem Laufenden.

Alle Tore und alle strittigen Szenen werden Euch von unserem Tickerer in Echtzeit detailliert vermittelt. Hier kommt ihr direkt zum LIVE-TICKER zu Schweden vs. Spanien!

