PSG lehnte offenbar Mega-Angebot von Manchester City für Warren Zaïre-Emery ab

Zaïre-Emery ist eines der größten Talente der Welt. Das ist natürlich auch dem CL-Sieger nicht verborgen geblieben.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain hat vergangenen Sommer wohl ein Angebot von Champions-League-Sieger Manchester City für Mittelfeld-Juwel Warren Zaïre-Emery abgelehnt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie der TV-Sender France 5 berichtet, bot City 60 Millionen Euro an Ablöse für den 17-Jährigen. PSG ließ sich aber wohl nicht darauf ein und lehnte ab.

Zaïre-Emery steht beim französischen Meister noch bis 2025 unter Vertrag. Nachdem er vergangene Saison mitunter noch unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten gewesen war, schien ein Wechsel im Sommer zumindest nicht ausgeschlossen.

Inzwischen ist Zaïre-Emery, der einst schon mit acht Jahren in den Nachwuchs von PSG kam, aus der Stammelf der Pariser aber nicht mehr wegzudenken. In der laufenden Spielzeit ist er der absolute Fixpunkt im Mittelfeldzentrum, hat in bislang 15 Pflichtspielen zwei Tore erzielt und fünf Assists geliefert.

Als Belohnung für seine starken Leistungen wurde Zaïre-Emery für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Gibraltar und Griechenland erstmals in Frankreichs A-Nationalmannschaft berufen.