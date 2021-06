Schottland vs. Tschechien live: Die EM 2021 heute im LIVE-TICKER - 0:0

Bei der EM 2021 kommt es in Gruppe D heute zum Spiel Schottland vs. Tschechien. Goal begleitet die Partie am Montagnachmittag im LIVE-TICKER.

Schottland gegen Tschechien : Am Montagnachmittag geht die EM 2021 dann auch für zwei weitere Teams so richtig los. Anpfiff der Partie des 1. Spieltags in Gruppe D ist heute um 15 Uhr im Hampden Park zu Glasgow.

Die Schotten und die Tschechen sind in Gruppe D eher die beiden Außenseiter. England und Kroatien, die sich bereits am Sonntag gegenüberstanden (1:0 für die Engländer) , sind die klaren Favoriten auf die ersten beiden Plätze. Aber: Da bei dieser EM auch der Gruppendritte noch eine Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase hat, gewinnt das Duell heute in Glasgow noch einmal zusätzlich an Bedeutung.

Um weiterzukommen, gilt für Schottland und Tschechien am Montag also beinahe schon eine Siegpflicht . Für die Schotten ist es die erste Teilnahme an einer Europameisterschaft seit 1996, während die Tschechen absoluter Stammgast bei EM-Turnieren sind.

Schottland gegen Tschechien : Das Spiel der Gruppe D der EM 2021 heute im LIVE-TICKER auf Goal !

Schottland vs. Tschechien 0:0 Tore - Aufstellung SCO 1 Marshall - 5 Hanley, 16 Cooper, 24 Hendry - 2 O'Donnell, 17 Armstrong, 7 McGinn, 4 McTominay, 3 Robertson - 9 Dykes, 11 Christie Aufstellung CZE 1 Vaclik - 5 Coufal, 3 Celustka, 6 Kalas, 18 Boril - 15 Soucek, 21 Kral - 12 Masopust, 8 Darida, 14 Jankto - 10 Schick Gelbe Karten -

28. Minute | Die Schotten stehen sehr kompakt und stören das Aufbauspiel der Gegner früh auf Höhe der Mittellinie. Tschechien hat hier inzwischen zwar die Kontrolle übernommen, kommt im Aufbauspiel jedoch kaum in das letzte Angriffsdrittel durch.

26. Minute | Bei den Tschechen spielte vor allem Tomas Soucek in der vergangenen Saison groß auf. In der Premier League erzielte der kopfballstarke Mittelfeldspieler zehn Treffer für West Ham United und steigerte seinen Marktwert auf 40 Millionen Euro. Heute ist Soucek bislang noch kein Faktor.

24. Minute | Wenn die Schotten das Spiel selbst von hinten aufziehen sollen, dann wird zumeist auf das Mittel "hoch und weit nach vorne" zurückgegriffen. Noch lässt sich die tschechische Hintermannschaft davon jedoch nicht verunsichern und hat London Dykes gut im Griff.

22. Minute | Nach einem zähen Beginn haben wir nun also auf beiden Seiten die ersten guten Chancen gesehen. Tschechien wirkt mittlerweile deutlich aktiver und drückt Schottland tief in die eigene Hälfte. Die Chance von Dykes hat jedoch gezeigt, dass die Hausherren auch bei ihren schnellen Vorstößen nicht unterschätzt werden sollten.

20. Minute | Schottland ist im Übrigen das erste Team, das sich trotz fünf Niederlagen in der Qualifikation für die Europameisterschaft qualifizieren konnte. Zur Teilnahme berechtigte schließlich das Abschneiden bei der Nations League, wo man in den Playoffs Israel und Serbien jeweils im Elfmeterschießen schlug.

18. Minute | Spätestens jetzt haben sich auch die Hausherren in der Offensive angemeldet! Erstmals geht es bei den Schotten schnell, die den Raum gegen aufgerückte Osteuropäer stark nutzen. In letzter Instanz schlägt Robertson von der linken Seite eine Flanke butterweich an den ersten Pfosten, wo Dykes einen Schritt vor Kalas an den Ball kommt und den Fuß einfach reinhält - knapp links vorbei!

15. Minute | Die erste Großchance gehört den Tschechen! Schottland wartet im Aufbauspiel auf einen vermeintlichen Foulpfiff, den es aber zurecht nicht gibt! Stattdessen reagiert Jankto blitzschnell, zieht auf links zum Sprint an und legt den Ball anschließend auf Höhe der linken Strafraumgrenze nach innen, wo Schick aus rund zwölf Metern halblinker Position per Direktabnahme an Routinier Marshall am kurzen Pfosten scheitert.

13. Minute | Jankto zieht eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld mit Schnitt an den zweiten Pfosten, wo Innenverteidiger Kalas aus dem Rückraum eingelaufen kommt, die Kugel jedoch deutlich verpasst. Zumindest scheinen die Tschechen die frühe Drangphase der Schotten unbeschadet überstanden zu haben.

11. Minute | Hohe Bälle auf den langen Schick - viel mehr gibt das Offensivspiel der Osteuropäer bislang nicht her. In Sachen Kreativität ist das Niveau dieser Partie noch relativ überschaubar. Immerhin setzen sich die Tschechen jetzt erstmals länger in der gegnerischen Hälfte fest.

10. Minute | Die schottischen Fans werden heute vergeblich den Namen von Kieran Tierney auf dem Spielberichtsbogen suchen. Der Linksverteidiger von Arsenal London hat im Training einen Schlag abbekommen und steht den Bravehearts vorerst nicht zur Verfügung.

8. Minute | Tschechien tut sich im Spiel nach vorne hingegen noch schwer und kommt offensiv bislang noch gar nicht zur Entfaltung. Rund 72 Prozent Ballbesitz sprechen bislang eine deutliche Sprache zu Gunsten der Bravehearts.

6. Minute | Erstmals wird es gefährlich im Strafraum der Tschechen! Soucek kann den Ball kurz vor dem eigenen Fünfer nicht klären und legt ungewollt für McGinn auf, der bei seinem Schussversuch aus spitzem Winkel rechter Position gerade noch geblockt wird. In der Folge kommen die "Hausherren" zu ihrem ersten Eckball, der jedoch verpufft.

5. Minute | Im 4-2-3-1 lassen sich die Tschechen zunächst tief in die eigene Hälfte fallen und scheinen sich das Ganze erstmal in aller Ruhe von hinten ansehen zu wollen. Die Bravehearts treten hier bislang deutlich aktiver auf.

3. Minute | Auf dem Papier sehen wir eine 3-5-2-Formation bei den Schotten. Abzuwarten bleibt, ob Ryan Christie tatsächlich als zweite Spitze neben Lyndon Dykes agiert. Bei Celtic Glasgow findet man den 26-Jährigen schließlich eher im Mittelfeld.

1. Minute | Ausgelassene Stimmung bei rund 14 Grad in Glasgow - Daniel Siebert hat die Partie freigegeben!

Schottland vs. Tschechien im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Angetrieben werden die Bravehearts heute von rund 12.000 Zuschauern in Glasgow, die den Hampden Park in eine Festung verwandeln sollen. Geleitet wird die Partie vom deutschen Referee Daniel Siebert, der von Jan Seidel und Rafael Foltyn assistiert wird - in Kürze gehts los!

Vor Beginn | Für Schottland ist es die erste Teilnahme an der Endrunde einer Welt- oder Europameisterschaft seit der WM 1998. Kapitän Andy Robertson weiß die Bedeutung entsprechend einzuordnen: "Viele Kinder, Teenager und junge Menschen haben uns noch nie bei einem Turnier gesehen. Ich hoffe, dass wir eine Nation inspirieren können."

Vor Beginn | Die jüngsten Aufeinandertreffen beider Mannschaften dürften für die Bravehearts besonders ermutigend sein. In der letzten Auflage der UEFA Nations League konnte sich Schottland schließlich zweimal gegen Tschechien durchsetzen und die laufende Erfolgsserie gegen die Osteuropäer auf drei Siege ausbauen.

Vor Beginn | Die Schotten hingegen lassen sich in der Regel tief in die eigene Hälfte fallen und verteidigen möglichst kompakt und leidenschaftlich die eigene Festung. In der Offensive könnten heute Standardsituationen auf beiden Seiten ein wichtiges Thema werden.

Vor Beginn | Was ist hier heute aus taktischer Sicht zu erwarten? Die Tschechen stehen für ein aktives Umschaltspiel und werden den Ball durch ein aggressives Pressingverhalten möglichst nah am gegnerischen Tor erobern wollen. Schnell und schnörkellos will man im Spiel nach vorne agieren.

Vor Beginn | Die Schotten haben ihre Generalprobe gegen Luxemburg glanzlos nach einem Treffer von Che Adams 1:0 gewonnen, zuvor konnte man den Niederlanden immerhin ein 2:2-Remis abtrotzen. Tschechien zeigte sich zuletzt nach einer 0:4-Pleite gegen Italien gut erholt und will heute an die Leistung aus dem 3:1-Sieg gegen Albanien anknüpfen.

Vor Beginn | Bei den Tschechen hingegen sorgte die Personalie von Ondrej Kudela im Vorfeld für Aufsehen. Nach einem Rassismusvorfall im Europa-League-Spiel zwischen Slavia Prag und den Glasgow Rangers wurde der 34-jährige Innenverteidiger für zehn Spiele aller Wettbewerbe der UEFA gesperrt - ein Einspruch gegen dieses Urteil wurde kurz vor der Europameisterschaft abgelehnt. Außerdem muss Tschechien kurzfristig auf Werder-Keeper Pavlenka verzichten, der die EM aufgrund anhaltender Rückenprobleme verpasst.

Vor Beginn | Aus personeller Sicht darf man bei den Bravehearts vor allem auf den schnellen Mittelstürmer Che Adams gespannt sein, der jedoch überraschend zunächst nur auf der Bank Platz nimmt. Der gebürtige Engländer wurde erst in diesem Jahr eingebürgert und verbuchte in seinen bisherigen vier Länderspielen bereits zwei Tore und einen Assist. Star der Mannschaft ist natürlich Liverpool-Akteur Andy Robertson, der vor allem als Standardschütze für Gefahr sorgen soll.

Vor Beginn | Für Schottland und Tschechien könnte das erste Spiel dieser Europameisterschaft zugleich auch das wichtigste werden. Nachdem England und Kroatien in der Gruppe D als klare Favoriten auf die ersten beiden Plätze gelten, wurde das heutige Aufeinandertreffen von zahlreichen Experten bereits als mögliche Vorentscheidung im Kampf um Platz 3 ausgerufen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur EM-Begegnung zwischen Schottland und Tschechien.

Schottland vs. Tschechien im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Schottland:

1 Marshall - 5 Hanley, 16 Cooper, 24 Hendry - 2 O'Donnell, 17 Armstrong, 7 McGinn, 4 McTominay, 3 Robertson - 9 Dykes, 11 Christie. - Trainer: Clarke.

Your Scotland team taking on Czech Republic in our #EURO2020 opener.



COME ON SCOTLAND! #SCO pic.twitter.com/UU6NjNRL1M — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 14, 2021

Tschechien setzt auf folgende Aufstellung:

1 Vaclik - 5 Coufal, 3 Celustka, 6 Kalas, 18 Boril - 15 Soucek, 21 Kral - 12 Masopust, 8 Darida, 14 Jankto - 10 Schick. - Trainer: Silhavy.

Schottland vs. Tschechien im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Die schottische Nationalmannschaft hat jedes ihrer letzten 3 Spiele gegen die Tschechische Republik gewonnen, ihre längste aktive Siegesserie gegen alle 23 für die Euro 2020 qualifizierten Nationen. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften bei einem großen Turnier (WM oder EM).

Es ist die 11. Teilnahme Schottlands an einem großen Turnier (WM oder EM), die erste EM-Teilnahme seit 1996. Bei den letzten 10 Teilnahmen kamen die Schotten nie über die Gruppenphase hinaus.

Die Tschechische Republik nimmt zum 10. Mal an einer UEFA-Europameisterschaft teil (einschließlich der Tschechoslowakei), davon zum 7. Mal in Folge (seit 1996), nur Deutschland (13) und Frankreich (8) haben derzeit eine längere Serie.

Die Tschechoslowakei holte 1976 den EM-Pokal. Es war das bisher einzige Mal, dass ein EM-Finale im Elfmeterschießen entschieden wurde (2-2 n.V. 5-3 n.E. gegen die Bundesrepublik Deutschland). Als Tschechische Republik war man auch am ersten EM-Finale beteiligt, das durch ein Golden Goal entschieden wurde (1-2 gegen Deutschland, EM '96).

Schottland hat bei seinen beiden bisherigen Teilnahmen an der Europameisterschaft jeweils nur einen Sieg errungen, jeweils im letzten Gruppenspiel (3-0 gegen GUS 1992, 1-0 gegen die Schweiz 1996).

Schottland hat in 4 seiner 6 bisherigen EM-Spiele kein Tor geschossen, aber auch in 3 der 6 Partien im Wettbewerb eine Weiße Weste behalten.

Seit dem Erreichen des EM-Endspiels 1996 (1-2 gegen Deutschland) ist Tschechien bei 4 der 6 folgenden Teilnahmen an großen Turnieren (WM und EM) in der Gruppenphase ausgeschieden.

Die Tschechische Republik hat 6 der letzten 9 Spiele bei Europameisterschaften verloren (2 Siege, 1 Remis), ebenso oft wie in den 22 Partien zuvor zusammen. Außerdem spielten die Tschechen nur eines ihrer letzten 19 Spiele bei diesem Turnier unentschieden - 2-2 gegen Kroatien in der Gruppenphase 2016 (dazu 8 Siege und 10 Niederlagen).

Die schottische Nationalmannschaft ist das erste Team, das sich für eine Europameisterschaft qualifizierte, obwohl es in der Qualifikation gleich 5 Spiele verlor. Schottland ist auch das einzige Team, das mit einer negativen Tordifferenz (-3) in der Qualifikation die Endrunde der Europameisterschaft erreichte (einschließlich Play-off-Spiele).

Einschließlich der Play-offs war John McGinn an mehr als der Hälfte der schottischen Tore in der EM-Qualifikation 2020 direkt beteiligt: Er erzielte 7 Treffer und bereitete 2 der 17 Treffer der Schotten vor.

54 % der Tore der Tschechischen Republik in der Qualifikation zur Euro 2020 fielen aus Standardsituationen (7 von 13, einschließlich Elfmeter). Das ist die höchste Quote aller Mannschaften, die sich für das Turnier qualifizierten (gleichauf mit Ungarn, einschließlich Play-offs).

Schottland vs. Tschechien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur EM heute

Endlich sind die stolzen Schotten zurück auf der großen Bühne. Gegen Tschechien soll beim EM-Comeback in Glasgow nach quälend langen 25 Jahren gleich ein Sieg her.

Die "Tartan Army" auf den Rängen soll den Hampden Park in eine Festung verwandeln, Schulkinder dürfen das EM-Comeback der neuen Helden sogar im Unterricht schauen - und die "Bravehearts" wollen eine leidgeprüfte Nation wieder mit Stolz erfüllen. Das erste große Turnier seit 23 Jahren, noch dazu mit Heimspielen in Glasgow, versetzt die fußballverrückten Schotten in fast vergessene Euphorie.

"Jetzt ist die Zeit", titelte die Zeitung The Sunday National vor dem langersehnten ersten EM-Spiel seit einem Vierteljahrhundert am Montag (15.00 Uhr/MagentaTV) gegen Tschechien. Und das Team von Trainer Steve Clarke will liefern. "Wir sind hungrig darauf, Legenden zu werden", sagte Mittelfeldspieler John McGinn.

Der Profi von Aston Villa gehört mit seinen 26 Jahren zu der Generation, die zu jung ist für Erinnerungen an Endrunden mit schottischer Beteiligung. "Viele Kinder, Teenager und junge Menschen haben uns noch nie bei einem Turnier gesehen. Ich hoffe, dass wir eine Nation inspirieren können", sagte Kapitän Andy Robertson (FC Liverpool).

Seit der WM 1998 war das stolze Land nicht mehr im Konzert der Großen vertreten, dabei gehört Schottland neben Gruppengegner England zu den Mutterländern der Sportart. Am 30. November 1872 bestritten beide Teams das erste offizielle Länderspiel der Fußball-Geschichte.

Nun aber soll mit dem Rückenwind von zwei Heimspielen in der Gruppe D mit 12.000 Zuschauern Historisches gelingen: Erstmals die Vorrunde zu überstehen. "Natürlich wäre ein Sieg im ersten Spiel enorm wichtig", sagte Clarke: "Drei Punkte können dir fast einen Platz im Achtelfinale garantieren, also wäre das ein großartiger Start."

Ein Erfolg gegen die Tschechen wäre auch die optimale Voraussetzung für das brisante zweite Spiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV), wenn es gegen Erzfeind England in dessen Kathedrale Wembley geht. Am 22. Juni wartet erneut in Glasgow dann der Vizeweltmeister Kroatien.

Den Soundtrack zu einem nach harten Lockdown-Monaten feucht-fröhlichen Sommer liefert der Disco-Hit "Yes Sir, I Can Boogie". Zu dem Ohrwurm aus den 70ern feierte das schottische Team schon im vergangenen November nach dem Elfmeter-Thriller beim Play-off-Finale im serbischen Belgrad, mit dem die Schotten ihrer mitunter skurrilen Qualifikationsschwäche ein Ende setzten.

Den Partycrasher geben möchte der EM-Dauerbrenner aus Tschechien, der seit dem Finaleinzug 1996 keine Endrunde verpasst hat. Die kurzfristige Verlegung des Basecamps von Edinburgh nach Prag aufgrund der strikten schottischen Quarantäneregeln aber führt zu deutlich mehr Reisestrapazen, am Samstag folgte ein weiterer Dämpfer.

Werder Bremens Jiri Pavlenka musste wegen Rückenbeschwerden abreisen, ersetzt wird der Torhüter im Kader von Tomas Koubek (FC Augsburg). "Die Schmerzen werden leider nicht besser und ich muss meinen persönlichen Ehrgeiz zurückstellen", schrieb Pavlenka bei Instagram.



Schottland vs. Tschechien im LIVE-TICKER: Das EM-Duell im Überblick