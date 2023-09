Schock! Kylian Mbappé verletzt sich bei Sieg von PSG - Premierentor für Kolo Muani

Der Sieg von PSG über Olympique Marseille wird von einer Verletzung von Superstar Kylian Mbappé getrübt.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige Frankfurter Randal Kolo Muani hat sein Premierentor für seinen neuen Klub Paris Saint-Germain erzielt. Beim überzeugenden 4:0 (2:0) des französischen Meisters über Olympique Marseille in der Ligue 1 traf der 24-Jährige in der 37. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0. Sorgen muss sich PSG um Topstürmer Kylian Mbappé, der verletzt ausgewechselt wurde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kolo Muani hatte bei seinem ersten Treffer für den neuen Arbeitgeber Glück - nach einem Pfostenschuss des früheren Dortmunders Achraf Hakimi fiel ihm der Ball vor dem leeren Tor vor die Füße.

Hakimi (8.) und Goncalo Ramos (47., 89.) trafen ebenfalls für Paris, das nach sechs Spieltagen zwei Punkte hinter Spitzenreiter Stade Brest auf Tabellenplatz drei liegt.

Kolo Muani war kurz vor der Schließung des Transferfensters für eine Ablöse in Höhe von 95 Millionen Euro in die französische Hauptstadt gewechselt.

Sein neuer Sturmpartner Mbappé verletzte sich bei einem Zusammenprall mit Marseilles Verteidiger Leonardo Balerdi am linken Fuß und musste in der ersten Hälfte vom Feld. Zuvor hatte der 24-Jährige in vier Ligaspielen sieben Tore erzielt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty