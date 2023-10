"Schaudert mich!" - Bruder von Mats Hummels kritisiert BVB-Star Karim Adeyemi

Karim Adeyemi hat beim 0:0 von Borussia Dortmund gegen die AC Milan erneut kein gutes Spiel gemacht. Dafür hagelte es Kritik.

WAS IST PASSIERT? In seiner Funktion als DAZN-Experte hat Jonas Hummels, Bruder von BVB-Innenverteidiger Mats, Karim Adeyemi nach dem 0:0 von Borussia Dortmund in der Champions League gegen die AC Milan kritisiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Adeyemi hatte Milans Theo Hernández in der Schlussphase aus den Augen verloren und somit eine Niederlage seiner Mannschaft riskiert. Aus Dortmunder Sicht landete der Kopfball des Franzosen zum Glück knapp über den Kasten.

WAS WURDE GESAGT? "Adeyemi pennt hinten komplett", kritisierte Hummels das Abwehrverhalten des 21-Jährigen in dieser Szene: "Das ist ein Verhalten, je öfter ich das sehe, umso mehr schaudert mich das."

Und weiter: "Das ist der eigene Sechzehner. Und auch wenn er Offensivspieler ist: Adeyemi muss in den Ball einfach reingehen."

Adeyemi war aufgrund von schwachen Leistungen in den vergangenen Wochen schon mehrfach in Kritik geraten. Der BVB soll Gerüchten zufolge auch seine Beziehung zu Rapperin Loredana kritisch sehen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Adeyemi kam in der laufenden Saison bislang auf wettbewerbsübergreifend sieben Einsätze. Dabei gelang ihm kein Tor. Auch auf seinen ersten Assist wartet der Flügelspieler noch.