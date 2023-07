Tickets für Schalke: Wo kann man Karten für die Spiele von S04 kaufen?

Ein Spiel auf Schalke live im Stadion zu sehen, ist immer ein Highlight. Wo kann man Tickets dafür kaufen und wie teuer sind sie?

Der FC Schalke 04 ist vergangene Saison zwar erneut aus der Bundesliga abgestiegen. Das ändert aber nichts daran, dass S04 einer der populärsten Vereine in Deutschland ist.

Dementsprechend begehrt sind Tickets für Spiele von Schalke. GOAL verschafft Euch hier einen kleinen Überblick, wo man Karten kaufen kann.

Schalke Tickets: Wo gibt es Karten für Spiele von S04?

Zunächst einmal kann man Karten für die Spiele von Schalke 04 beim Verein selbst kaufen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Ticketshop auf der offiziellen Webseite von Königsblau.

HIER gibt es Informationen zum Kauf von Dauerkarten.

Getty

Zudem ist es möglich, Eintrittskarten für Partien von S04 über die Plattform Viagogo zu erwerben. HIER könnt Ihr Tickets für Schalke-Spiele bei Viagogo kaufen!

Tickets für Spiele von Schalke kaufen: Wie sind die Preise?

Für die anstehende Saison in der 2. Bundesliga gibt es bisher noch keine genauen Informationen zu den Ticketpreisen bei Schalke.

In der vergangenen Spielzeit (allerdings noch in der Bundesliga) kostete die Stehplatz-Karte für Vollzahler 15,50 Euro. Die günstigste Sitzplatz-Karte für Vollzahler war für 26 Euro zu haben, die teuerste Variante lag hier bei 52 Euro.

Schalke: So viel kosteten Tickets für S04 in der Saison 2022/23

Kategorie Preis für Vollzahler (ohne Topspiel-Zuschlag) Sitzplatz Kategorie 1 52 Euro Sitzplatz Kategorie 2 41,50 Euro Sitzplatz Kategorie 3 31 Euro Sitzplatz Kategorie 4 26 Euro Stehplatz 15,50 Euro

Tickets für Spiele von Schalke kaufen: Wann beginnt die Saison 2023/24?

Die Saison 2023/24 beginnt in der 2. Bundesliga am Freitag, den 28. Juli 2023. Und Schalke ist dabei auch direkt im Einsatz, trifft im Eröffnungsspiel auswärts auf den Hamburger SV.

Das erste Heimspiel von S04 in der kommenden Spielzeit steht am Wochenende vom 4. bis zum 6. August an. Der 1. FC Kaiserslautern ist dann zu Gast in der Veltins-Arena.