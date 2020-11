Schalke 04: Milan war an Ozan Kabak interessiert, Schweinfurt will mutig auftreten - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Milan hinterlegte in der letzten Transferperiode sein Interesse an Ozan Kabak, im Pokal trifft Schalke auf Schweinfurt. Alle News zu S04 heute.

Schalke 04 will am Dienstag endlich den ersten Pflichtspiel-Sieg der neuen Saison einfahren: In der verspäteten Erstrundenpartie im treffen die Königsblauen heute nämlich auf Regionalligist Schweinfurt.

Ozan Kabak, der in der in den letzten Wochen gesperrt fehlte, könnte dann mal wieder in der Startelf von S04 stehen. In der zurückliegenden Transferperiode hatte der junge Innenverteidiger das Interesse des AC Milan geweckt.

Außerdem: Underdog Schweinfurt will keineswegs ängstlich in das Duell mit Schalke gehen.

Schalke 04 am Dienstag: In diesem Artikel erfahrt Ihr heute sämtliche News und Gerüchte rund um S04.

Schalke bestätigt: Milan hatte Interesse an Ozan Kabak

Der italienische Tabellenführer AC Milan hatte in der abgelaufenen Transferperiode Interesse an Ozan Kabak von Schalke 04. Das bestätigte Jochen Schneider, Sporvorstand der Knappen, nun.

Bild: depophotos

"Mailand hat ganz zum Schluss der Transferperiode im Sommer angeklopft, was für uns nicht in Frage kam", so Schneider gegenüber der WAZ.

Kabak hat bei Schalke noch Vertrag bis 2024. Der 20-jährige türkische Innenverteidiger war im Sommer 2019 für 15 Millionen Euro vom gekommen.

Schalke 04: Schweinfurt will mutig ins Pokal-Duell gehen

Regionalligist 1. FC Schweinfurt hat vor der Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen den drei Ligen höher angesiedelten keine Angst vor großen Namen.

"Wir werden aktiv spielen, das kann ich sagen. Wir probieren, auch offensiv Akzente zu setzen", versprach Trainer Tobias Strobl. Torhüter Luis Zwick sagte indes: "Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Viertligist einen Bundesligisten rauskegelt, ist eh nicht die größte. Wir denken aber, dass wir trotzdem immer noch eine kleine Möglichkeit haben."

Die Vorfreude ist beim bayrischen Viertligisten jedenfalls riesig: "Das ist nicht irgendein Bundesligist, das ist Schalke 04. Ich will keinem anderen Club zu nahe treten, aber das hat Tradition, das ist Geschichte“, sagte Strobl.

Schalke 04 gegen Schweinfurt heute live sehen: Alle Infos zu TV und LIVE-STREAM

Fast sechs Wochen hat es gedauert, nun ist es soweit: Der FC Schalke 04 steigt in den DFB-Pokal ein und muss heute gegen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 ran. Anstoß ist in der Schalker Veltins-Arena um 16.30 Uhr.

Bild: imago images / RHR-Foto

In diesem Artikel gibt es alle Infos dazu, welcher Sender das Spiel zwischen Schweinfurt und S04 heute live im TV und im LIVE-STREAM überträgt.

Nach Beleidigungen gegen Moukoko: Geldstrafe und Auflagen für Schalke 04

Nach massiven Zuschauer-Beleidigungen gegen Borussia Dortmunds Supertalent Youssoufa Moukoko im U19-Revierderby am 18. Oktober (2:3) hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Schalke 04 zu 6000 Euro Geldstrafe verurteilt. Der Klub kann davon einen Betrag von bis zu 2000 Euro für konkrete Maßnahmen im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung verwenden, was dem DFB bis zum 30. Juni 2021 nachzuweisen wäre.

Die Königsblauen müssen zudem die Zahl der Ordner bei Spielen der A-Junioren-Bundesliga auf mindestens 20 erhöhen und ein Konzept erarbeiten, das "effektives und angemessenes Einschreiten bei Beleidigungen aus dem Zuschauerbereich beinhaltet".

"Wir als DFB treten jeder Form von Diskriminierung und Rassismus im Fußballbereich klar entgegen", sagte Einzelrichter Torsten Becker. "Die menschenverachtenden Beleidigungen und Gewaltandrohungen gegen Moukoko hatten eine solche Motivation, was wir nicht dulden können und werden. Daher war hier eine entsprechende Sanktion auszusprechen."

Strafmildernd wurde einbezogen, dass die Schalker umgehend um Entschuldigung gebeten und die Aufklärung eingeleitet hatten. Moukoko (15) hatte beim BVB-Sieg alle drei Tore erzielt. Er wurde daraufhin mit Todeswünschen und Drohungen überzogen.

Bild: imago images / Team 2

Schalke 04: Die nächsten Pflichtspiele von Königsblau