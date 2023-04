Schalke 04 vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung

Heute um 18.30 Uhr findet die Begegnung Schalke 04 vs. Werder Bremen statt. Doch wo könnt Ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen? GOAL hat die Infos.

In diesen Tagen finden in der Bundesliga die Spiele der 30. Runde statt. Hierbei steigt am Samstag um 18.30 Uhr das Kräftemessen Schalke 04 vs. Werder Bremen. Die Knappen und die Hanseaten holten 24 und 35 Punkte.

Die Bundesliga live ansehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Schalke 04 unterlag am Sonntag in Freiburg. Damit verlor die Mannschaft von Thomas Reis zum dritten Mal binnen vier Meisterschaftsspielen. Die Ausnahme gelang dem Vorletzten mit einem Sieg in der jüngsten Heimpartie gegen Hertha BSC.

Anschließend setzte sich Werder Bremen beim Schlusslicht durch. Für die Elf von Ole Werner endete eine Negativserie mit vier Niederlagen und drei Unentschieden.

Am Samstag geht in der Bundesliga die Partie Schalke 04 vs. Werder Bremen über die Bühne. Aber wo könnt Ihr es heute im LIVE-STREAM sehen? GOAL bietet Euch sämtliche Details dazu, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Schalke 04 vs. Werder Bremen: Die Eckdaten

Spiel: Schalke 04 vs. Werder Bremen (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 29. April 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Schalke 04 vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM bei Sky sehen

Die Ausstrahlungsrechte an der Bundesliga berechtigen Sky dazu, alle Samstagspartien exklusiv zeigen. Obendrein könnt Ihr das gesamte Programm des Pay-TV-Anbieters im LIVE-STREAM sehen. Daher könnt Ihr die Begegnung zwischen den Knappen und den Hanseaten mit einem angemessenen Internetzugang von überall aus mitverfolgen. Hierfür stehen mit Sky Go und WOW zwei Vorgehensweisen zur Auswahl.

So könnt Ihr Schalke 04 vs. Werder Bremen bei Sky Go mitverfolgen

Allerdings benötigt Ihr für die Nutzung des hauseigenen Streaming-Portals Sky Go das Bundesliga-Paket. Ihr könnt es sowohl als Einzelabo für 27 Euro als auch in einer Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro abschließen. Jedoch erfolgt die Freischaltung nicht unverzüglich. Deshalb müsst Ihr es bei einer heutigen Buchung wahrscheinlich mit WOW oder einer Wiederholung angehen.

So könnt Ihr Euch Schalke 04 vs. Werder Bremen bei WOW anschauen

Bei WOW handelt es sich um das frühere Sky Ticket. Damit müsst Ihr weder auf die Aktivierung warten noch eine Bindung eingehen. Das Paket Supersport Monat sieht vor, dass Ihr mit zwei Endgeräten das vollzählige Sportangebot sehen könnt. Der Bezahlanbieter zeigt Euch in puncto Fußball zusätzlich etwa den DFB-Pokal, den DFB-Pokal und Englands Premier League. Ferner könnt Ihr die ATP World Tour, die Formel 1, die NHL sowie die PGA Tour mitverfolgen.

Schalke 04 vs. Werder Bremen heute live im TICKER

Außerdem könnt Ihr das Aufeinandertreffen Schalke 04 vs. Werder Bremen mithilfe des TICKERS von GOAL mitverfolgen. Damit erhaltet Ihr alle Infos zu den nennenswerten Geschehnissen in der Veltins-Arena. Im Zuge dessen bekommt Ihr von Push-Mitteilungen.

Highlights bei DAZN und im ZDF: So seht Ihr Schalke 04 vs. Werder Bremen

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff in Gelsenkirchen zeigt Euch DAZN die besten Szenen in der Highlight Show. Zudem könnt Ihr Euch die Höhepunkte ab 23.00 Uhr im aktuellen Sportstudio des ZDF anschauen. Überdies könnt Ihr beide Sendungen im Stream mitverfolgen.

Schalke 04 vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung

Im LIVE STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ZDF

Schalke 04 vs. Werder Bremen: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.