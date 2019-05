Schalke 04 vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Bundesliga

Schalke empfängt am letzten Spieltag den VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Bundesliga-Begegnung im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Am 34. und damit letzten Spieltag der trifft der auf den . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 18. Mai, um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Der FC Schalke 04 hat den Klassenerhalt bereits perfekt gemacht, die Vorbereitungen auf die nächste Saison laufen nun bereits auf Hochtouren. Vor rund einer Woche hat die Klubführung der Königsblauen bekanntgegeben, dass David Wagner künftig das Traineramt übernehmen wird.

Während die Saison für die Schalker bereits gelaufen ist, stehen beim VfB Stuttgart im Anschluss an die Partie gegen S04 zwei Endspiele an: Die Schwaben werden die Spielzeit auf dem Relegationsplatz beenden und folglich mit dem Drittplatzierten der um den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse kämpfen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Partie zwischen Schalke und Stuttgart im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Schalke 04 - VfB Stuttgart: Das Bundesliga-Duell im Überblick

Duell Schalke 04 - VfB Stuttgart Datum Samstag, 18. Mai 2019, 15.30 Uhr Ort ​Veltins-Arena, Gelsenkirchen Zuschauer 54.740 Plätze

Schalke 04 vs. VfB Stuttgart heute live im TV sehen: Geht das?

Für alle Anhänger von Schalke und Stuttgart gibt es zunächst eine schlechte Nachricht: Die Partie am heutigen Samstag wird leider nicht im Free-TV gezeigt, da sich weder die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF noch die privaten TV-Sender Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert haben.

Demzufolge muss man auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen, um die Begegnung zwischen Schalke und Stuttgart live mitverfolgen zu können.

Schalke gegen Stuttgart heute live bei Sky sehen

Der Pay-TV-Sender Sky ist die einzige Möglichkeit, die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart zu verfolgen. Nur Sky zeigt das Aufeinandertreffen live und in voller Länge im TV .

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 14 Uhr. Die Moderatoren des Pay-TV-Senders führen gemeinsam mit den Sky-Experten Reiner Calmund und Christoph Metzelder durch die Sendung.

Schon wenige Minuten vor dem Anstoß schaltet Sky live in die Veltins-Arena, damit Ihr live dabei seid, wenn ab 15.30 Uhr in Gelsenkirchen der Ball rollt.

Um die Bundesliga-Übertragung sehen zu können, braucht Ihr jedoch ein Sky-Abo. Dieses kostet für Neukunden derzeit 19,99 Euro im Monat.

Genauere Informationen zu den einzelnen Paketen des Pay-TV-Anbieters findet Ihr auf der Webseite des Unternehmens.

Schalke 04 gegen VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM schauen

Alternativ zur TV-Übertragung könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Stuttgart auch via LIVE-STREAM verfolgen. Mit Sky Go bietet Euch der Pay-TV-Sender die Möglichkeit, die Partie auch unterwegs zu schauen. Die Bilder sind dabei identisch mit dem TV-Programm.

Einziger Haken: Falls Ihr noch kein Sky-Kunde seid, kommt Ihr auch nicht in den Genuss des LIVE-STREAMS. Habt Ihr dagegen schon ein Abo abgeschlossen, erhaltet Ihr einen kostenlosen Login für den Streamingdienst, mit dem Ihr auf das Angebot zugreifen könnt.

Was Ihr tun müsst, um Sky Go zu nutzen? Als Sky-Kunde könnt Ihr Euch über die Webseite des Senders oder im Apple Store und Google Play-Store die kostenlose Sky-Go-App herunterladen. Nachdem Ihr Euch mit den Zugangsdaten eingeloggt habt, könnt Ihr den LIVE-STREAM starten.

Schalke 04 - VfB Stuttgart: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt eine Bundesliga-Begegnung verpasst, wollt aber trotzdem die Highlights des Spieltags im Video sehen? Dann seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse.

Sobald die Partie abgepfiffen wurde, arbeitet der Streamingdienst an einer Zusammenfassung der wichtigsten Szenen. Diese könnt Ihr schon 40 Minuten nach dem Abpfiff auf der Plattform abrufen.

Um die Highlights bei DAZN sehen zu können, müsst Ihr ebenfalls ein Abo abschließen. Dieses kostet 9,99 Euro im Monat und liefert Euch neben den wichtigsten Szenen der Bundesliga auch die Spiele der Premier League, , und .

Seit dieser Saison gehören außerdem die Begegnungen in der und zum festen Programm des Streamingdienstes.

Ihr seid Euch noch unsicher und möchtet das DAZN-Angebot zunächst testen? Dann sichert Euch noch heute den kostenlosen Gratismonat und seht somit die Highlights des Bundesliga-Saisonfinales.

Ob auf Handy, Tablet oder Laptop - mit DAZN bleibt Ihr immer am Ball:

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Schalke 04 vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt die Bundesliga-Partie weder im TV noch im LIVE-STREAM schauen? Kein Problem, denn mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zu Schalke vs. Stuttgart haben wir eine Alternative für Euch.

Schon 30 Minuten vor dem Anstoß liefern wir Euch die wichtigsten Infos zur Partie. Sobald es in Berlin losgeht, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen über die Ereignisse aus dem Olympiastadion auf dem Laufenden.