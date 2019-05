Offiziell: David Wagner wird neuer Trainer bei Schalke 04

Der FC Schalke hat einen Trainer für die kommende Saison gefunden. David Wagner übernimmt den Bundesligisten.

Der verpflichtet David Wagner als Trainer für die kommende Saison und stattet den 47-Jährigen mit einem Dreijahresvertrag bis 2022 aus. Dies gaben die Königsblauen am Donnerstagabend bekannt.

"Wir freuen uns, mit David Wagner einen Trainer für uns gewonnen zu haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider. "Einen, der Fußball so gestaltet, dass die Mannschaft das Heft des Handelns selbst in die Hand nimmt, laufintensiv, mit möglichst viel Tempo.“, erklärt Sportvorstand Jochen Schneider."

David Wagner bereits als Spieler bei Schalke 04

Wagner kehrt damit zu jenem Klub zurück, für den er bereits von 1996 bis 1997 als Spieler aktiv war und insgesamt 36 Pflichtspiele absolvierte. "Ich kenne aus eigener bester Erfahrung als Spieler die Kraft, die Schalke 04 entwickeln kann, wenn Mannschaft, Verein und Fans an einem Strang ziehen", freute sich Wagner auf seine neue Aufgabe.

Als Trainer arbeitete der Deutsch-Amerikaner zuletzt in der Premier League für . Von 2011 bis 2015 hatte er zuvor die zweite Mannschaft von trainiert.