FC Schalke 04 vs. FC St. Pauli: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Bundesliga heute live

Der FC Schalke 04 empfängt zum Aufstiegskracher in der 2. Bundesliga die Mannschaft vom FC St. Pauli. Anpfiff der Begegnung ist am Samstagabend, 7. Mai 2022, um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Welcher Sender das Match heute live im Free-TV überträgt, welche LIVE-STREAMS abrufbar sind und wo Ihr Highlights sowie LIVE-TICKER findet, hat GOAL nachfolgend erläutert.

In der 2. Bundesliga wartet ein absolutes Spitzenspiel auf alle Fußballfans, wenn es der FC Schalke 04 mit dem FC St. Pauli aufnimmt. Beide Teams befinden sich noch mitten im Rennen um die begehrten Plätze an der Tabellenspitze, S04 ist der Bundesliga-Rückkehr aber schon ein großes Stück näher als die Hanseaten. Sollten sich die Königsblauen durchsetzen, wäre Ihnen der Relegationsplatz drei schon vor dem 34. Spieltag nicht mehr zu nehmen, bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz ist auch der direkte Aufstieg schon möglich.

Anders ist die Lage im Norden der Bundesrepublik. Für den FC St. Pauli dürfte der Traum vom Aufstieg nur mit einem Sieg weiterleben, der Rückstand auf Rang drei liegt bereits bei drei Zählern. Zudem wartet am 34. Spieltag auch noch das Duell mit der formstarken Fortuna aus Düsseldorf auf die Mannschaft von Trainer Timo Schultz. Ein Sieg gegen den Tabellenführer aus dem Ruhrpott gerät da schon fast zur Pflicht, wären da nicht die zahlreichen Coronafälle bei den Gästen.

Macht Schalke 04 einen wichtigen Schritt in Richtung Wiederaufstieg oder meldet sich der FC St. Pauli nochmals zurück? Eine Entscheidung fällt am Samstag ab 20.30 Uhr - und Ihr könnt live dabei sein!

FC Schalke 04 vs. FC St. Pauli: Die Zweitliga-Begegnung in der Übersicht

Paarung: FC Schalke 04 vs. FC St. Pauli (live im STREAM bei Sky Ticket schauen)

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 33. Spieltag

Datum: 7. Mai 2022, 20.30 Uhr

Austragungsort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

FC Schalke 04 vs. FC St. Pauli heute live: Wird die Zweite Liga im Free-TV gezeigt?

Ja, wird sie. Pro Spieltag wird ein Match aus dem deutschen Unterhaus live im frei empfangbaren Fernsehen bei Sport1 übertragen - und zwar das Topspiel am Samstagabend.

Demzufolge könnt Ihr das Duell von S04 mit St. Pauli ohne kostenpflichtiges Abonnement im Free-TV sehen. Darüber hinaus stellt der Sender auf seiner Website und in der App einen kostenfreien LIVE-STREAM zur Verfügung.

FC Schalke 04 vs. FC St. Pauli heute live: Läuft die Zweitliga-Partie im Pay-TV und LIVE-STREAM bei Sky oder DAZN?

Selbstverständlich könnt Ihr das Spiel auch auf Eurem Fernseher sehen, ohne auf Sport1 zurückgreifen zu müssen. Dafür benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky. Ein DAZN-Abo bringt Euch an dieser Stelle hingegen nicht weiter.

Sky könnt Ihr Euch bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag, beispielsweise bei Vodafone oder Telekom, einfach dazu buchen oder alternativ direkt beim Anbieter ein Abo abschließen. In beiden Fällen erhaltet Ihr zudem einen Zugang zur Sky-Go-App, mit der Ihr auch von unterwegs LIVE-STREAMS abrufen könnt.

FC Schalke 04 vs. FC St. Pauli heute live sehen: Die Zweitliga-Begegnung im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Sky Ticket ist eine weitere Möglichkeit, Zugriff auf die LIVE-STREAMS des Anbieters zu erhalten. Darin sind unter anderem die Formel 1, die 1. und 2. Bundesliga, der DFB-Pokal sowie die Premier League enthalten.

Der Kostenpunkt für das flexibel kündbare Monatsabo liegt bei 29,99 Euro, das Jahresabo mit zwölfmonatiger Vertragsbindung erhaltet Ihr im ersten Jahr für 19,99 Euro monatlich. Im Anschluss könnt Ihr die LIVE-STREAMS auf einem Endgerät Eurer Wahl abspielen und benötigt einzig eine stabile Internetverbindung.

FC Schalke 04 vs. FC St. Pauli heute live: Highlights und LIVE-TICKER zum Zweitliga-Topspiel

Die Highlights findet Ihr im Anschluss an die Begegnung sowohl bei Sport1 als auch bei Sky. Zudem werden die kurzen Clips auch auf YouTube hochgeladen.

Wollt Ihr keine Schlüsselszenen verpasst, werft einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL zu Schalke 04 gegen den FC St. Pauli. Dort halten wir Euch wie gewohnt mit den wichtigsten Infos auf dem Laufenden.

FC Schalke 04 vs. FC St. Pauli: Die Übertragung des Zweitliga-Topspiels heute im Überblick

Paarung FC Schalke 04 vs. FC St. Pauli Wettbewerb 2. Bundesliga, 33. Spieltag Anpfiff 7. Mai 2022, 20.30 Uhr Free-TV Sport1 Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sport1, Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER GOAL

FC Schalke 04 vs. FC St. Pauli: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer Mike Büskens und Timo Schultz ihre Aufstellungen bekanntgeben, teilen wir sie an dieser Stelle mit Euch.