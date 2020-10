Schalke 04, News und Gerüchte: Can Bozdogan verlängert, Guido Burgstaller spricht über S04-Absturz

Guido Burgstaller hatte auf Schalke den Spaß am Fußball verloren und Can Bozdogan bleibt langfristig ein Königsblauer. Alle S04-News.

Schalke 04 bleibt auch im 20. Spiel in Serie ohne Sieg: Das Heimspiel in der gegen endete am Sonntagabend mit einem 1:1. Anschließend musste sich die Mannschaft einer Gruppe frustrierter Fans stellen.

Während Guido Burgstaller über den verlorenen Spaß und die beispiellose Negativserie bei seinem Ex-Klub spricht, gibt es gute Neuigkeiten von Mittelfeldjuwel Can Bozdogan.

Der am Montag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte rund um S04.

Mehr Teams

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Can Bozdogan verlängert seinen Vertrag

Mittelfeldtalent Can Bozdogan hat seinen Vertrag auf Schalke vorzeitig verlängert. Das teilte der Klub im Vorfeld des Bundesligaspiels gegen Union Berlin am Sonntag (1:1) offiziell mit. Bozdogan unterschrieb einen bis 2024 datierten Vertrag, zuvor war er bis 2022 an die Knappen gebunden.

"Ich hoffe auf eine erfolgreiche Zukunft. Glück auf", sagte der 19-Jährige, der vor einem Jahr für 700.000 Euro Ablöse vom nach Gelsenkirchen gewechselt war.

Cheftrainer Manuel Baum ergänzte: "Ich kannte Can vor meinem Engagement auf Schalke schon aus den U-Mannschaften des DFB. Er ist ein feiner Techniker, hat ein exzellentes Spielverständnis und sucht immer den direkten Weg zum Tor. Wichtig ist nun, dass er den eingeschlagenen Weg weiter so fleißig und voller Motivation fortsetzt."

FC Schalke 04: Guido Burgstaller fehlte der Spaß bei S04

Guido Burgstaller (31) hat seinen Spaß am Fußball zurück. Der im Sommer von Schalke zum gewechselte Österreicher ist "froh, wieder volles Mitglied in einer Mannschaft zu sein", sagte er der Bild . Offenbar war er das aus seiner Sicht bei Schalke nicht mehr. Es sei "eine schwierige Zeit" für ihn auf Schalke gewesen, erklärte er.

In Hamburg beim FC St. Pauli fühle er sich "wohl" und "super aufgenommen". "Vor allem der Spaß ist wieder zurückgekommen. Den hatte ich ein bisschen verloren", sagte Burgstaller.



Bild: Getty Images

Zur sportlichen Talfahrt seines Ex-Klubs meinte der Angreifer: "Wir hatten in der Vorsaison eine tolle erste Halbserie. Wenn wir ehrlich sind, lief es fast ein bisschen zu gut, wir haben uns über unserem Limit bewegt. Das relativiert vielleicht, weswegen wir das Level nicht halten konnten, aber es ist keine Erklärung für das, was in der Rückrunde passiert ist: So einen Absturz mit einer Mannschaft hatte ich noch nie zuvor in meiner Karriere erlebt"

Der Österreicher spielte von 2017 bis 2020 bei S04 und erzielte in 119 Pflichtspielen 32 Tore.

VIDEO-Highlights: Schalke 04 vs. Union Berlin 1:1

Schalke-Fans stellen Profis nach 1:1 gegen Union Berlin zur Rede

Rund 80 Fans des FC Schalke 04 haben nach dem Heimspiel der Königsblauen gegen Union Berlin (1:1) nach Informationen von Sport1 das Gespräch mit den Profis gesucht . Sie warteten vor der Veltins Arena auf das Team; im Stadion selbst waren nur 300 Zuschauer zugelassen.

Dem Bericht zufolge ging es den Fans dabei nicht nur um die anhaltende Negativserie des Vereins, sondern sie wollten vor allem die Mannschaft auf das anstehende Revierderby bei einschwören und ihre Sorge mitteilen, dass es dort eine weitere Niederlage geben könnte.



Bild: imago images / Poolfoto

"Das war eher motivierend. Es gab eine Aussprache. Die Fans haben uns für das Derby heiß gemacht", wird Lizenzspielerchef Sascha Riether in verschiedenen Medien zitiert. "Dass es nach so vielen sieglosen Spielen auch mal laut wird, ist doch normal. Das ist Druck, der raus muss. Das ist verständlich. Normal können die Fans den im Stadion rauslassen."

Die Bild zitiert die Fan-Ansprache wie folgt: "Das war okay heute. Ihr müsst aber fürs Derby noch ein paar Prozente mehr draufpacken. Das Derby ist das wichtigste Spiel im Jahr. Ihr geht da raus und gebt alles. Das kann man verlieren. Es kommt aber auf die Art und Weise an. Wenn ihr euch nicht mindestens so präsentiert wie heute, dann sehen wir uns wieder. Dann wird es aber nicht so friedlich. Ist das angekommen? 200 Prozent! Von jedem! Für Schalke. Auf geht's!"

Schalke 04 entschuldigt sich nach Beleidigungen gegen BVB-Talent Youssoufa Moukoko

Der Dortmunder Derby-Held Youssoufa Moukoko rutschte nach seinem nächsten Dreierpack mit weit aufgerissenem Mund jubelnd über den Rasen - und traf auf eine Wand aus blindem Hass. Einige Schalker Zuschauer brüllten dem Ausnahmetalent des Erzrivalen im neuen Gelsenkirchener Parkstadion wüste Beschimpfungen und schwere, ja vermutlich auch rassistische Beleidigungen entgegen.

"Wir können uns bei Youssoufa Moukoko für die Aussagen einiger Fans (...) nur entschuldigen", schrieb Schalke am Sonntag über die hässlichen Vorfälle im U19-Derby : "Bei allen Emotionen im Derby - solche Beleidigungen verurteilen wir aufs Schärfste und lehnen sie ausdrücklich ab." Der Klub kündigte nach dem 2:3 (1:2) gegen den BVB via Twitter an, er werde "die notwendigen Maßnahmen" ergreifen.

Wir können uns bei Youssoufa #Moukoko für die Aussagen einiger Fans beim #U19S04BVB der @knappenschmiede nur entschuldigen. Bei allen Emotionen im Derby - solche Beleidigungen verurteilen wir aufs Schärfste und lehnen sie ausdrücklich ab. pic.twitter.com/8MNzyV1hU3 — FC Schalke 04 (@s04) October 18, 2020

Auf Videoaufnahmen sind deutlich Drohungen gegen den Dortmunder Kapitän wie "Ich brech dir alle Knochen!" oder "Leg dich ins Grab!" zu hören. Auch Schimpfwörter fallen, ein Zuschauer brüllt: "Verpiss dich, du Hurensohn", ein anderer "Verpiss dich, du schwa..." - der Rest ist nicht klar vernehmbar.

Ex-Schalker Jermaine Jones: "Weiß nicht, ob sich alle Spieler mit dem Verein identifizieren"

Der frühere Schalker Jermaine Jones hat sich zur anhaltenden Krise seines Ex-Klubs geäußert und die Einstellung der Spieler in Frage gestellt.

"Die Schalker verzeihen dir fast alles, aber die wollen halt, dass du auf dem Platz den Rasen ummähst und Gas gibst", betonte der 38-Jährige bei Sky90 und fügte an: "Im Moment weiß ich nicht, ob sich alle Spieler mit dem Verein identifizieren." Jones selbst "wollte immer den Fans zeigen, dass ich alles gebe für diese Farben."

Der Mittelfeldspieler war von 2007 bis 2014 für die Königsblauen aktiv, zwischenzeitlich war er für ein halbes Jahr an die Blackburn Rovers verliehen.



Quelle: Getty Images

Schalke 04: Die nächsten S04-Spiele im Überblick