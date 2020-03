Schalke 04, News und Gerüchte heute: Fans gehen auf Alexander Nübel los, Saison für Kapitän Omar Mascarell beendet

Schalke schlittert in eine Krise und es gibt schlechte Nachrichten von Alexander Nübel und Omar Mascarell. Alle News und Gerüchte zu S04.

Der hat beim am Samstagabend die nächste Niederlage in der kassiert. Das 0:3 gegen den Aufsteiger bedeutet, dass die Knappen in den letzten neun Spielen nur einen Sieg einfuhren.

Der Frust der S04-Fans entlud sich gegen Torhüter Alexander Nübel, der beim letzten Kölner Treffer erneut patzte.

Schlechte Nachrichten gab es auch von Omar Mascarell und Ozan Kabak. Beide sind verletzt und für Mascarell ist die Saison sogar vorzeitig beendet.

Der FC Schalke 04 am Sonntag: In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte über S04 heute.

Schalke 04: Fans gehen auf Alexander Nübel los, Jochen Schneider erinnert an Robert Enke

Sportvorstand Jochen Schneider hat einen eindringlichen Appell an die Fans des Bundesligisten Schalke 04 gerichtet und zu einem besonnenen Umgang mit Torhüter Alexander Nübel aufgerufen. "Vor zehn Jahren war das Thema Robert Enke so groß. Und wir übergießen einen 23-jährigen Jungen, der einen Fehler macht, mit dieser Art von Häme", sagte Schneider nach dem 0:3 der Schalker beim 1. FC Köln, bei dem Nübel beim dritten Gegentreffer gepatzt hatte.

S04-Fans und Kölner Anhänger applaudierten danach bei jedem Ballkontakt des Torhütern hämisch, nach dem Abpfiff forderten die mitgereisten Schalker lautstark: "Nübel raus!"

Der Keeper, der im Sommer zu Bayern München wechselt, hatte Tränen in den Augen, wollte den Gang vor die Kurve erst nicht mit antreten und musste überredet werden. "Was Schalke 04 immer auszeichnet, ist dieser extreme Zusammenhalt. Insbesondere auch in schwierigen Phasen. Alex macht den Fehler ganz gewiss nicht mit Absicht", sagte Schneider und fügte mit Blick auf die Reaktion der Fans an: "Ich kann es nicht nachvollziehen!"

Schalke 04: Saison für Kapitän Omar Mascarell beendet

Für Kapitän Omar Mascarell von Bundesligist Schalke 04 ist die Saison beendet. Das bestätigte Trainer David Wagner nach der 0:3 (0:2)-Niederlage am Samstagabend beim 1. FC Köln bei Sky . Mascarell hatte sich im Training eine Adduktorenverletzung zugezogen und fehlte schon beim Spiel in Köln.

Zudem droht Schalke der Ausfall von Ozan Kabak. Der Abwehrchef befinde sich für Untersuchungen am Rücken im Krankenhaus, sagte S04-Sportvorstand Jochen Schneider. Kabak war nach einem Zweikampf mit Jhon Cordoba unglücklich auf den Rücken gestürzt und musste bereits in der 29. Minute ausgewechselt werden.

Köln gegen Schalke 04: Auch beim Abendspiel Schmäh-Transparente gegen Dietmar Hopp

Weil Fans des Bundesligisten 1. FC Köln Schmähplakate in die Höhe gehalten haben, ist der Anpfiff der zweiten Halbzeit das Bundesligaspiel des Aufsteigers gegen Schalke 04 am Samstagabend verzögert worden. Die Kölner Mannschaft um Kapitän Jonas Hector, Trainer Markus Gisdol und Manager Horst Heldt eilten zur Fankurve, um das Geschehen zu beruhigen. Nach kurzer Zeit rollten die Fans ihr Transparent ein.

Das Plakat richtete sich offenbar gegen Mäzen Dietmar Hopp von der TSG Hoffenheim, die Deutsche Fußball Liga (DFL) und den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Das DFB-Sportgericht hatte Fans von für zwei Spielzeiten von Spielen bei der TSG Hoffenheim aufgrund von Beleidigungen gegen Hopp ausgeschlossen. Nun solidarisierten sich offenbar andere Ultra-Gruppen mit den BVB-Anhängern.

"Menschlicher Anstand" - Schalke-Trainer Wagner will Nübel helfen

Horst Heldt sprach vor Wechsel zum 1. FC Köln mit Schalke 04 über eine Rückkehr

Horst Heldt hat im vergangenen Sommer Gespräche über eine mögliche Rückkehr zum Bundesligisten Schalke 04 geführt. Dies verriet der heutige Sport-Geschäftsführer des 1. FC Köln im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er habe sich damals mit Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider getroffen, sagte der 50-Jährige.

Heldt, Schneider und Kaderplaner Michael Reschke hätten ein Trio an der Spitze von S04 bilden sollen. "Am Ende hat sich der Verein gegen eine Dreier-Konstellation entschieden", sagte Heldt, der daraufhin im November beim FC unterschrieb, bei dem er bereits in seiner Zeit als Profi gespielt hatte.

Michael Gregoritsch: So überzeugte mich Trainer Wagner von Schalke-Wechsel

Offensivspieler Michael Gregoritsch hat die Rolle von Trainer David Wagner bei seinem Wechsel vom zum FC Schalke 04 erklärt.

"Er zeigte mir ein paar Szenen auf dem iPad und meinte nur: Wir haben ein halbes Jahr Zeit. Hier - so verteidigen unsere Stürmer. Kannst du das?", erinnerte sich der Österreicher im exklusiven Gespräch mit Goal und SPOX . "Ich fand das super, das hat mich total gepackt. Ich wäre am liebsten sofort auf den Platz gegangen."