Schalke 04, News und Gerüchte: Hans Sarpei glaubt an Pokalüberraschung gegen Bayern, Tönnies gibt sich kämpferisch

Alle Schalke-News am Montag: Die Königsblauen treffen im DFB-Pokal auf den FC Bayern München und Hans Sarpei bzw. Clemens Tönnies blicken voraus.

DFB-Pokalfieber auf Schalke: Der Bundesligist muss am Dienstag vor heimischer Kulisse gegen den ran und will dabei trotz der Außenseiterrolle in das Halbfinale einziehen.

Am vergangenen Wochenenende musste sich das Team von David Wagner mit 0:3 in Köln geschlagen geben - gelingt nun die Überraschung gegen den deutschen Rekordmeister? Clemens Tönnies und Ex-Profi Hans Sarpei trauen es S04 durchaus zu.

Schlechte Nachrichten gibt es jedoch vom Personal: Omar Mascarell, Suat Serdar und Ozan Kabak sind verletzt. Außerdem: Schmähplakate sind auch auf Schalke weiter ein Thema.

Der am Montag: In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte über S04 heute.

FC Schalke 04: Hans Sarpei glaubt an Überraschung gegen den FC Bayern

Der ehemalige ghanaische Fußball-Nationalspieler und Schalker Ex-Profi Hans Sarpei glaubt an eine Chance der Königsblauen im Viertelfinalduell des DFB-Pokals am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen Rekordcupgewinner Bayern München. "Bayern ist der Favorit, aber Schalke spielt zu Hause", sagte Sarpei dem SID am Rande eines Termins mit -Partner ERGO: "Sie müssen den Bayern wehtun auf dem Platz. Sie müssen zeigen, dass sie das Spiel noch mehr gewinnen wollen. Dann ist es möglich, dass Schalke das Spiel gewinnt."

Der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale könnte für die Schalker von entscheidender Bedeutung sein. "Ein Sieg gegen die Bayern wäre ein großer Schritt in Richtung Pokalsieg. Dann wäre man dem Titel nah, weil der größte Brocken aus dem Weg geräumt wurde", äußerte der 43-Jährige.

Sarpei würde den Knappen den DFB-Pokal-Triumph am 23. Mai im Berliner Olympiastadion gönnen: "Für Schalke wäre es Zeit, mal wieder einen Titel zu holen. Dann würde die Stadt auseinanderbrechen, und die Fans würden über Monate hinweg feiern."

Schalke 04: Tönnies gibt sich gegen Bayern kämpferisch

Trotz der sportlich schwierigen Lage, in der sich der FC Schalke 04 derzeit befindet, gibt sich der S04-Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies vor dem DFB-Pokal-Viertelfinal-Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern kämpferisch (Dienstag, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). "Ich fahre nie ins Stadion mit dem Gedanken, dass wir verlieren werden. Wenn wir das Finale erreichen wollen, müssen wir sie weghauen", so Tönnies.

Weniger optimistisch gibt sich Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf. "Im Moment sieht die Situation bei uns eher schlecht aus, bei den Bayern läuft es überragend. Da treffen zwei Welten aufeinander", sagte der 23-Jährige, der durch die Verletzungen von Omar Mascarell und Suat Serdar gute Chancen auf einen Startelfeinsatz gegen den FCB hat.

Schalke 04: Bei Schmähplakaten will S04 künftig den Platz verlassen

Schalke 04 hat harte Konsequenzen angedroht, falls es bei Heimspielen des Bundesligisten zu Beleidigungen und diffamierenden Äußerungen kommen oder Schmähplakate gezeigt werden sollten.

Sollte es zu solchen Vorkommnissen kommen, "wird unsere Mannschaft den Platz verlassen – ungeachtet der Spieldauer, des Resultats oder etwaiger Konsequenzen", teilte der Klub am Sonntag in einer Erklärung des Vorstands mit.

"Wir werden dieses Verhalten gemäß der Stadionordnung konsequent ahnden, die Verursacher dieser Diffamierungen ausgrenzen", hieß es weiter.

Schalke 04: Ozan Kabak fällt wegen einer Beckenverletzung aus

Der kriselnde Bundesligist Schalke 04 muss in den nächsten Wochen auf drei seiner wichtigsten Spieler verzichten. Für Mittelfeldspieler Omar Mascarell ist nach einem Sehnenabriss im Adduktorenbereich die Saison wie befürchtet vorzeitig beendet . Nationalspieler Suat Serdar fällt nach Angaben von Trainer David Wagner wegen eines angebrochenen Zehs mindestens für das DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag gegen Bayern München und das Bundesligaspiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim aus.

Außerdem fehlt den Königsblauen in den nächsten Partien auch Abwehrspieler Ozan Kabak, der bei der 0:3-Niederlage beim am Samstag eine schwere Beckenprellung erlitt.

Schalke 04: Fans gehen auf Alexander Nübel los, Jochen Schneider erinnert an Robert Enke

Sportvorstand Jochen Schneider hat einen eindringlichen Appell an die Fans des Bundesligisten Schalke 04 gerichtet und zu einem besonnenen Umgang mit Torhüter Alexander Nübel aufgerufen. "Vor zehn Jahren war das Thema Robert Enke so groß. Und wir übergießen einen 23-jährigen Jungen, der einen Fehler macht, mit dieser Art von Häme", sagte Schneider nach dem 0:3 der Schalker beim 1. FC Köln, bei dem Nübel beim dritten Gegentreffer gepatzt hatte.

S04-Fans und Kölner Anhänger applaudierten danach bei jedem Ballkontakt des Torhütern hämisch, nach dem Abpfiff forderten die mitgereisten Schalker lautstark: "Nübel raus!"

Der Keeper, der im Sommer zu Bayern München wechselt, hatte Tränen in den Augen, wollte den Gang vor die Kurve erst nicht mit antreten und musste überredet werden. "Was Schalke 04 immer auszeichnet, ist dieser extreme Zusammenhalt. Insbesondere auch in schwierigen Phasen. Alex macht den Fehler ganz gewiss nicht mit Absicht", sagte Schneider und fügte mit Blick auf die Reaktion der Fans an: "Ich kann es nicht nachvollziehen!"