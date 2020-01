1. FC Köln: Mark Uth kommt per Leihe vom FC Schalke 04

Die Kölner verstärken sich im Angriff mit Schalkes Mark Uth. Die Rückkehr auf Leihbasis ist nun offiziell in trockenen Tüchern.

Bundesligist hat den einmaligen Nationalspieler Mark Uth (28) bis zum Sommer vom in seine Heimatstadt zurückgeholt. Das bestätigten beide Vereine am Freitagnachmittag offiziell.

Demnach kommt Uth auf Leihbasis zum FC, ob eine Kaufoption besteht, wurde nicht vermeldet. Der Angreifer erhält die Rückennummer 23 und reist am Samstag bereits mit der Mannschaft von Trainer Markus Gisdol ins Trainingslager nach Benidorm in .

Mark Uth freut sich auf Rückrunde beim 1. FC Köln

Am Freitag trainierte Uth, dessen Vertrag auf Schalke noch bis Sommer 2022 datiert ist, bereits bei den Geißböcken mit. "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Für mich war ganz entscheidend, dass ich in der Rückrunde Spielpraxis bekomme. Noch dazu kann ich meinen Heimatverein dabei unterstützen, in der Liga zu bleiben. Das ist unser großes Ziel“, sagte Uth.

Uth durchlief mehrere Jugendmannschaften des 1. FC Köln. In der Saison 2011/12 gehörte er zum Profikader, blieb aber ohne Einsatz. Über die Zwischenstationen , Heracles Almelo und die TSG Hoffenheim wechselte Uth nach Schalke, wo er im Oktober 2018 zum Nationalspieler avancierte.

Zuletzt wurde Uth allerdings wiederholt von Adduktorenproblemen geplagt. In der laufenden Saison absolvierte er für die Königsblauen lediglich neun Pflichtspiele (kein Tor). In Jhon Cordoba, Simon Terodde und Anthony Modeste verfügt der 1. FC Köln über drei weitere erfahrene Stürmer.