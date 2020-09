Schalke 04, News und Gerüchte: Hoffenheim will Rudy zurück, Bentaleb mit neuem Klub einig? Alle Infos zu S04

Hoffenheim will Sebastian Rudy zurück und Schalke 04 könnte Nabil Bentaleb endlich loswerden. Alle News und Gerüchte zu S04 an diesem Freitag.

Der hofft nach dem desolaten Auftaktspiel der gegen Bayern München (0:8) auf Besserung am kommenden Wochenende. Am Samstag um 18.30 Uhr geht es gegen den SV .

Kurz vor dem 2. Spieltag ranken sich um zwei aktuelle Stammspieler die Gerüchte. Während Hoffenheim wohl erneut Interesse an Sebastian Rudy hat, soll sich Nabil Bentaleb mit einem Klub aus einig sein.

Derweil unterzeichnete Kerim Calhanoglu, Cousin von Milan-Star Hakan Calhanoglu, einen Profivertrag bei S04. Außerdem: Ex-Schalker Kevin-Prince Boateng wechselt in die Serie B.

FC Schalke 04: Hoffenheim will wohl Sebastian Rudy zurück

Die TSG Hoffenheim zeigt offenbar Interesse an einer Rückholaktion von Sebastian Rudy. Wie die Bild berichtet, wollen die Kraichgauer den 30-Jährigen von Schalke 04 noch in dieser Transferperiode verpflichten.

Präferiert wird eine Leihe - bereits in der Vorsaison war Rudy an die TSG verliehen. Sollte eine Leihe nicht möglich sein, spekuliert die Bild auch über einen festen Transfer für eine geringe Ablöse.

Hoffenheims neuer Trainer Sebastian Hoeneß soll sich für eine Rückkehr Rudys stark machen. Der Spieler selbst, der bei S04 statt im Mittelfeld hinten rechts in der Viererkette aufgeboten wird, kann sich eine Rückkehr demnach gut vorstellen.

FC Schalke 04: Nabil Bentaleb mit Genua einig?

Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 ist sich offenbar mit Serie-A-Klub Sampdoria Genua einig. Das berichtet Reporter Gianluigi Longari, der unter anderem für Sportitalia TV und TuttoMercatoWeb tätig ist.

Nun gehe es demnach darum, dass sich die beiden Klubs auf einen Transfer einigen. Bentaleb stand bei S04 schon mehrfach auf der Streichliste, aufgrund fehlender Interessenten und der mangelnden Breite im aktuellen Kader, stand er nach einem klärenden Gespräch mit Trainer David Wagner zum Bundesligaauftakt gegen die Bayern (0:8) über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Bentaleb hat auf Schalke noch ein Jahr Vertrag. Sollte Sampdoria also eine akzeptable Ablöse bieten, dürften die Königsblauen über einen Verkauf nachdenken.

Ex-Schalker Kevin-Prince Boateng wechselt in die Serie B

Der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng (33) wechselt zum italienischen Zweitligisten AC Monza . Das bestätigte ein Sprecher des Klubs von Italiens Ex-Premierminister Silvio Berlusconi am Donnerstag.

Boateng war zuletzt vom Serie-A-Klub an Istanbul ausgeliehen.

Schalke 04: Kerim Calhanoglu unterschreibt Profi-Vertrag

Ein weiteres Talent steht vor dem Sprung zu den Profis des FC Schalke 04: Kerim Calhanoglu hat einen Lizenzspielervertrag bis 2024 unterschrieben. Der Sommer-Neuzugang spielt aktuell in der U19-Juniorenmannschaft der Knappen.

"Kerim Calhanoglu hat unbestritten das Potenzial, um den Sprung in die Bundesliga schaffen zu können. Wichtig ist nun, dass er in jungen Jahren den Grundstein dafür legt und jeden Tag hart an sich arbeitet", sagt Vorstand Sport & Kommunikation Jochen Schneider.

"In Zusammenarbeit mit unserer Knappenschmiede werden wir ihn auf diesem Weg begleiten und behutsam aufbauen." Das sieht auch sein aktueller Trainer Norbert Elgert so: "Ähnlich wie seinerzeit Sead Kolasinac oder zuletzt Weston McKennie und Can Bozdogan ist auch Kerim zu uns in die U19 gekommen, um den nächsten, vielleicht entscheidenden Schritt in Richtung Profifußball zu gehen. Kerim ist ein talentierter Junge mit viel Potenzial und einem richtig guten Charakter. Ich freue mich sehr für ihn.“

Kerim Calhanoglu wechselte im Sommer 2020 von der TSG Hoffenheim zu den Königsblauen. Der Abwehrmann, der in seiner Laufbahn auch schon als linker Mittelfeldspieler gespielt hat, gehörte beim bislang einzigen Ligaspiel der U19 in dieser Saison gegen den (1:0) zur Startelf und führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Insgesamt kommt der 18-Jährige auf 22 A- und 33 B-Jugend-Bundesliga-Partien.

Schalke 04: Goncalo Paciencia schwärmt von "einem der größten Klubs"

Schalke-Neuzugang Goncalo Paciencia hat trotz der schwierigen ersten Tage bei seinem neuen Arbeitgeber von S04 geschwärmt. "Die letzten beiden Jahre waren nicht die besten Schalker Jahre, aber es ist immer noch einer der größten Klubs in . Ich genieße es sehr, hier zu sein", sagte er bei seiner offiziellen Vorstellung in Gelsenkirchen.

Das 0:8 in München wollen er und seine Teamkollegen deswegen so schnell wie möglich vergessen machen. "Es war nicht das beste Debüt meiner Karriere. Aber wir sollten jetzt nicht zu viel reden, sondern mehr arbeiten. Das Schöne am Fußball ist, dass du alle fünf, sechs Tage ein anderes Gesicht zeigen kannst. Ja, es war ein sehr schlechtes Spiel von uns. Wir müssen versuchen, besser zu performen. Wenn du dann aber gewinnst, denkt keiner mehr an die Niederlage eine Woche zuvor."

Der 26-Jährige kickt für diese Saison auf Leihbasis bei den Knappen. In der Allianz Arena durfte er direkt von Beginn an ran.

