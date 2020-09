Kevin-Prince Boateng wechselt in die Serie B

Kevin-Prince Boateng wird bald einen fünften italienischen Klub in seiner Vita stehen haben. Der 33-Jährige wechselt zu Zweitligist AC Monza.

Der frühere -Profi Kevin-Prince Boateng (33) wechselt zum italienischen Zweitligisten AC Monza. Das bestätigte ein Sprecher des Klubs von Italiens Ex-Premierminister Silvio Berlusconi am Donnerstag.

Boateng war zuletzt vom Serie-A-Klub an Istanbul ausgeliehen.

Mit Kevin-Prince Boateng: Monza will in die

Berlusconi, der den Klub vor zwei Jahren erworben hatte, will Monza mit Boateng in die Serie A führen. Der Verein war in der vergangenen Saison in die Serie B aufgestiegen. Von 2010 bis 2013 hatte Boateng für den gespielt - zu dieser Zeit gehörte der Klub ebenfalls Berlusconi.

In der Bundesliga spielte Boateng für , , Schalke 04 und .