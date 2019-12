Schalke 04, News und Gerüchte: Leihe von Michael Gregoritsch ist fix, Nabil Bentaleb sieht keine Perspektive mehr bei S04

Mit Anbruch der Winterpause vermeldet Schalke seinen ersten Neuzugang: Augsburgs Gregoritsch kommt auf Leihbasis nach Gelsenkirchen. Alle News zu S04.

Der beendete eine durchaus erfolgreiche Hinrunde auf Rang fünf der Bundesligatabelle.

Kaum hat die Winterpause begonnen, gibt es zwei Meldungen in Sachen Personalien bei den Königsblauen: Vom kommt Michael Gregoritsch auf Leihbasis und Stammkeeper Alexander Nübel wird die Knappen zum Saisonende ablösefrei verlassen.

Offenbar zieht es den jungen Torhüter gen Süden zum . Ein Wechsel, der sich aus drei Perspektiven betrachten lässt.

Auch Nabil Bentaleb könnte S04 demnächst verlassen. Der Algerier sieht keine Perspektive mehr auf Schalke.

FC Schalke 04 leiht Augsburgs Michael Gregoritsch aus

Der FC Schalke 04 leiht Offensivspieler Michael Gregoritsch für die anstehende Rückrunde vom FC Augsburg aus. Das gaben beide Vereine am Montagmittag offiziell bekannt.

Ob S04 eine Kaufoption besitzt, um Gregoritsch möglicherweise auch über den 30. Juni 2020 hinaus an sich zu binden, wurde nicht offiziell mitgeteilt. Der kicker hatte zuletzt berichtet, dass die Königsblauen eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro an den FCA überweisen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Michael Gregoritsch für die zweite Hälfte der laufenden Saison verpflichten konnten. Mit all seinen Qualitäten, die er bereits in der nachgewiesen hat, wird er unsere Offensive verstärken“, erklärte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

Nabil Bentaleb sieht keine Perspektive mehr auf Schalke: "Bereit für neues Kapitel"

Der bei Schalke 04 aussortierte Offensivspieler Nabil Bentaleb sieht keine Perspektive mehr bei dem Bundesligisten aus Gelsenkirchen. Obwohl er fit sei, habe er nie die Gelegenheit erhalten, den neuen S04-Coach David Wagner kennenzulernen oder am Training der Profis teilzunehmen, sagte Bentaleb der Bild-Zeitung: "Ich wollte mich auf dem Feld beweisen, aber bekam niemals die Chance dazu."

Daher wolle er nun den Klub verlassen. "Ich bin bereit für ein neues Kapitel", sagte der Algerier, der zuletzt unter anderem mit einem Wechsel zu in Verbindung gebracht wurde.

Auf Schalke war der damals verletzte Bentaleb in der vergangenen Saison in Ungnade gefallen, weil er im März nicht zum Spiel gegen erschienen war - obwohl Trainer Huub Stevens die Anwesenheit aller Profis angeordnet hatte. Bentaleb begründete sein Fehlen mit der Sorge um die Gesundheit seiner schwangeren Frau, die damals im Krankenhaus lag.

FC Bayern, Schalke 04 und Alexander Nübel: Der Transfer-Wirbel aus drei Perspektiven

Alexander Nübel verlässt den FC Schalke 04 zum Saisonende, um übereinstimmenden Medienberichten zufolge beim FC Bayern zu unterschreiben. Für welche der beteiligten Parteien würde der Deal ein Risiko bieten? Und für welche nicht?

