Schalke 04 erreicht gegen Schweinfurt die 2. Runde des DFB-Pokals: Der TICKER zum Nachlesen

Der FC Schalke 04 spielte im Nachholspiel des DFB-Pokals gegen den FC Schweinfurt. Goal war im LIVE-TICKER mit von der Partie.

Lange erschreckend schwach gespielt, aber endlich gewonnen: Gegen den Regionalligisten Schweinfurt 05 hat der Krisenklub Schalke 04 im nach 273 Tagen wieder ein Erfolgserlebnis verzeichnet. Beim 4:1 (2:1) gegen den krassen Außenseiter im Nachholspiel der ersten Runde knüpften die Königsblauen jedoch eine Stunde nahtlos an die trostlosen Auftritte ihrer Sieglos-Serie in der an.

Vedad Ibisevic (39.), Alessandro Schöpf (44./81.) und Benito Raman (86.) schossen den Tabellenvorletzten zum ersten Pflichtspielsieg seit dem 4. Februar (3:2 n.V. im Pokal-Achtelfinale gegen ). Zudem hielt Torhüter Ralf Fährmann einen Elfmeter von Amar Suljic (70.). Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) unternimmt das Team von Trainer Manuel Baum beim Schlusslicht FSV den nächsten Versuch, die schwarze Serie in der Liga - nach mittlerweile 22 Partien - zu beenden.

Martin Thomann hatte den Viertligisten in Führung gebracht (37.). Nicht unwichtiger Nebeneffekt für Schalke: Für den Einzug in die zweite Runde erhält der hochverschuldete Traditionsklub 350.000 Euro.

Erst gut zwei Stunden vor dem Anpfiff hatte es nach einem Coronafall im Schalker Team grünes Licht vom Gelsenkirchener Gesundheitsamt gegeben. Der infizierte Spieler, den der Klub nicht namentlich nannte, befindet sich in häuslicher Quarantäne und ist symptomfrei.

Das Spiel hätte eigentlich am 13. September stattfinden sollen. Doch der Einspruch des Drittliga-Aufsteigers Türkgücü München löste ein monatelanges juristisches Gezerre aus, das erst vor einer Woche vor dem Schiedsgericht beendet wurde. Wegen der Coronakrise hatten die Schweinfurter schon vor Monaten auf ihr Heimrecht verzichtet.

Schalke 04 vs. FC Schweinfurt | 4:1 (2:1) Tore: 0:1 Thomann (37.), 1:1 Ibisevic (39.), 2:1 Schöpf (44.), 3:1 Schöpf (81.), 4:1 Raman (86.) Aufstellung S04 Fährmann - Ludewig, Thiaw (ab 46. Sane), Nastasic, Mendyl (ab 63. Oczipka) - Schöpf, Stambouli (ab 75. Mascarell), Bentaleb - Skrzybski, Ibisevic (ab 63. Paciencia), Raman (ab 87. Harit) Aufstellung FCS Zwick - Bauer, Grözinger, Billick, Rinderknecht (ab 78. Pfarr), Laverty - Böhnlein (ab 61. Ramser), Fery (ab 61. Cekic) - Thomann (ab 75. Pieper) - Jabiri, Marinkovic (ab 61. Suljic) Gelbe Karten: Marinkovic (44.), Böhnlein (56.), Bentaleb (56.), Sane (69.), Rinderknecht (72.), Stambouli (74.) Besonderes Vorkommnis Fährmann hält Foulelfmeter von Suljic (70.)

Vielen Dank für das Mitlesen und noch einen schönen Abend! Mit dem Pokal melden wir uns dann am 22. Dezember zurück.

Die 2. Runde des DFB-Pokals findet am 22. und 23. Dezember statt, am 8. November lost Ex-Nationalspielerin Inka Grings die Spiele aus.

Für Königsblau geht es am Samstag in der Bundesliga beim noch punktlosen Schlusslicht Mainz weiter. Die Schnüdel haben gerade ihr wegen der Corona-Situation letztes Pflichtspiel in diesem Jahr bestritten.

Der setzt sich alles in allem verdient gegen den 1. FC Schweinfurt 05 durch. Dabei war Schweinfurt in der ersten Hälfte sogar das bessere Team. Dennoch war es mit einem 2:1 für Schalke in die Kabinen gegangen und im zweiten Durchgang dominierte dann S04. In der 70. Minute hatte der FC 05 per Elfmeter dennoch die Ausgleichschance, aber Fährmann parierte. Schöpft und Raman besorgten schließlich den Endstand.

Schalke 04 vs. FC Schweinfurt live: Abpfiff (4:1)

90. | Jablonski pfeift pünktlich ab.

87. | Raman verlässt das Feld nach seinem Tor, Amine Harit ersetzt ihn in den letzten Minuten.

Schalke 04 vs. FC Schweinfurt live: Tor durch Raman, 4:1

86. | Tor! 1. FC Schweinfurt 05 - FC SCHALKE 04 1:4. Spätestens das bedeutet die Entscheidung! Schöpft passt von rechts in den Strafraum, Raman nimmt das Spielgerät stark mit und schießt mit links von halblinks aus wenigen Metern flach lang in das Tor.

83. | Bentaleb haut aus der Distanz mit dem linken Fuß einfach mal drauf, Zwick wehrt den hohen Flatterball zur Seite ab.

Schalke 04 vs. FC Schweinfurt live: Tor durch Schöpf, 3:1

81. | Tooor! 1. FC Schweinfurt 05 - FC SCHALKE 04 1:3. Ist das die Entscheidung? Schöpf schießt mit rechts aus 18 Metern halblinker Position flach in das kurze Eck. Doppelpack!

79. | Raman behauptet die Kugel im Strafraum stark und schießt aus wenigen Metern halblinker Position flach - wieder ist Zwick da.

78. | Strobl bringt Nicolas Pfarr für Rinderknecht, der wie so viele Akteure bereits Gelb sah. Der Trainer des Underdogs schöpft sein Wechselkontingent damit aus.

77. | Raman! Der Angreifer taucht halbrechts frei vor dem Tor auf und schließt ab, Zwick ist allerdings zur Stelle. Das hätte die Vorentscheidung sein können.

74. | Florian Pieper kommt auf der anderen Seite für den Torschützen Thomann.

74. | Omar Mascarell ersetzt den gerade verwarnten Stambouli, übernimmt auch die Kapitänsbinde.

74. | GELBE KARTE: Die nächste Gelbe, diesmal für Stambouli nach einer Grätsche gegen Jabiri.

73. | Oczipka befördert einen ruhenden Ball aus 22 Metern von halbrechts mit dem linken Fuß ein Stück über den kurzen Winkel.

72. | GELBE KARTE: Nico Rinderknecht bekommt die Verwarnung nach einem taktischen Foul.

70. | Suljic schießt mit links flach nach rechts, Fährmann pariert mit der linken Hand und sichert auch den Abpraller.

69. | Strafstoß für den FC 05! Jablonski zeigt nach einem Foul von Sane an Jabiri auf den Punkt. Anschließend zeigt der Referee dem Innenverteidiger Gelb - obwohl der in der 56. Minute bereits die Gelbe Karte sah ... Möglicherweise war die Verwarnung an Bentaleb gerichtet.

67. | Die Partie findet mittlerweile hauptsächlich im Mittelfeld statt. Schweinfurt will, findet aber keine Lücken in den gegnerischen Reihen.

64. | Schalke lässt kaum noch etwas zu, verteidigt jetzt viel kompakter als noch in der ersten Hälfte.

63. | ... und Goncalo Paciencia kommt für Torschütze Ibisevic.

63. | Jetzt wechselt auch Baum doppelt: Bastian Oczipka ersetzt Mendyl ...

61. | Und Amar Cekic nimmt die Rolle Ferys ein.

61. | Amar Suljic ersetzt den ebenfalls gelbvorbelasteten Marinkovic.

61. | Strobl tauscht gleich dreimal: Lukas Ramser kommt für den gelbvorbelasteten Böhnlein.

58. | Schöpf zwingt Zwick mit einem halbhohen Rechtsabschluss aus halbrechter Position vom Strafraumrand Richtung langes Eck zu einer starken Parade.

56. | GELBE KARTE: Auch Bentaleb sieht Gelb, weil er Böhnlein nach der Szene angeht.

56. | GELBE KARTE: Böhnlein bekommt den gelben Karton nach einem Foul gegen Sane.

53. | Jetzt benötigt Marinkovic nach einem Duell einen Moment, kann aber ebenfalls weiterspielen.

52. | Der Ball rollt wieder, Mendyl kehrt auf den Platz zurück.

51. | Mendyl liegt nach einem Zweikampf angeschlagen am Boden und muss behandelt werden.

50. | Aus fast 30 Metern schießt Bentaleb einen Freistoß von halblinks mit links in die Mauer.

49. | Kilian Ludewig hält aus einiger Entfernung einfach mal drauf, verfehlt allerdings um ein gutes Stück.

46. | Baum wechselt schon zum ersten Mal: Salif Sane ersetzt den manchmal wackligen Thiaw.

46. | Und weiter geht es.

Schalke 04 vs. FC Schweinfurt live: 2. Halbzeit im DFB-Pokal

Halbzeit | Der FC Schalke 04 dreht gegen den 1. FC Schweinfurt 05 das Spiel. Schweinfurt legte besser los, erarbeitete sich viele Gelegenheiten und ging durch Thomann verdient in Führung. Sofort im Gegenzug hatte Ibisevic jedoch ausgeglichen und nur fünf Minuten später erzielte Schöpf sogar noch das 2:1. Der Zwischenstand ist glücklich für das Baum-Team.

Schalke 04 vs. FC Schweinfurt live: Halbzeit im DFB-Pokal

45.+2. | Ab zum Pausentee!

45.+1. | Es gibt 60 Sekunden Nachspielzeit.

Schalke 04 vs. FC Schweinfurt live: Tor durch Schöpf, 2:1

44. | Tooor! 1. FC Schweinfurt 05 - FC SCHALKE 04 1:2. Skrzybski scheitert aus halbrechter Position innerhalb der Gefahrenzone noch an der Latte, der Abpraller landet kurz vor dem Tor aber bei Schöpf. Der nimmt das Rund und schießt aus der Drehung mit dem rechten Fuß durch die Beine von Torwart Zwick flach in das Tor.

44. | GELBE KARTE: Marinkovic sieht nach einer Grätsche gegen Thiaw die erste Gelbe des frühen Abends.

41. | I bisevic markierte seinen ersten Treffer überhaupt für Schalke.

40. | Thomann erzielte seit seiner Rückkehr nach Schweinfurt im Sommer sein erstes Tor.

Schalke 04 vs. FC Schweinfurt live: Tor durch Ibisevic, 1:1

39. | Tooor! 1. FC Schweinfurt 05 - FC SCHALKE 04 1:1. Postwendend die Antwort! Ibisevic taucht halbrechts nach einem Skrzybski-Pass im Sechzehner auf, nimmt den Ball an und schießt eiskalt mit rechts flach links in das Netz.

Schalke 04 vs. FC Schweinfurt live: Tor durch Thomann, 0:1

37. | Tooooor! 1. FC SCHWEINFURT 05 - FC Schalke 04 1:0. Marinkovic setzt halbrechts Thomann in Szene, der in den Strafraum einzieht, mit einer schnellen Bewegung Richtung Zentrum Thiaw stehenlässt und mit dem linken Fuß halbhoch in das lange Eck schießt.

36. | Die Abwehrkette der Gelsenkirchener (Mendyl, Thiaw, Nastasic und Ludewig) gewann zusammen nur eins ihrer neun Duelle.

34. | Stambouli benötigt nach einem harten Zweikampf einige Sekunden zur Regeneration, kann allerdings weitermachen.

31. | Den ersten Eckball der Knappen klärt ein Gegner per Kopf.

31. | Raman setzt im Strafraum Ibisevic in Szene, der mit rechts aus neun Metern abgefälscht zentral über den Querbalken schießt.

29. | Nach einem Duell mit Fery geht Raman seinen Gegenspieler ganz schön an. Jablonski lässt die Gelben Karten noch stecken.

29. | Marinkovic fällt am Rand der Gefahrenzone nach einem Zweikampf, fordert jedoch keinen Elfmeter.

26. | Links setzt sich Mendyl durch und flankt flach vor das Tor, wo erst Skrzybski verpasst und Ibisevic dann nicht aufmerksam genug auftritt und nicht mehr gefährlich abschließen kann. Da hätte der Routinier wacher sein müssen.

24. | Nennenswert jedoch, dass die Spielweise des Regionalligisten durchaus intensiv ist - über 90 Minuten werden die Akteure diese Intensität kaum halten können.

23. | Immer wieder greift die Strobl-Elf über den linken Flügel an, Königsblau bekommt die Außenbahn nicht in den Griff.

22. | Nach Torschüssen steht es mittlerweile 4:1 für die Schnüdel.

21. | Aus spitzem Winkel kommt Laverty links im Sechzehner zum Abschluss, der bereits aus seinem Kasten gestürmte Fährmann taucht aber unter und pariert.

17. | Bauer missglückt ein Klärungsversuch im eigenen Strafraum, Zwick sichert den Ball dann allerdings vor Ibisevic.

16. | Stambouli rettet in der Gefahrenzone gegen Laverty. Wichtig, das wäre gefährlich geworden.

16. | Ibisevic bekommt das Spielgerät in guter Position, stand jedoch vorher im Abseits.

14. | Ein S04-Freistoß aus dem linken Halbfeld sorgt nicht für Torgefahr.

11. | Marinkovic hält aus der Ferne drauf, befördert den Ball aber weit über das Tor.

11. | Skrzybski bekommt die Kugel mal im gegnerischen Sechzehner, bei der Annahme springt sie ihm aber die Hand. Womöglich wäre das sowieso Abseits gewesen.

10. | Der FC 05 übt weit in des Kontrahenten Hälfte Druck aus und Schalke erlaubt sich einige Fehler im Aufbauspiel, woraus die ersten Gelegenheiten entstanden.

9. | Und es geht so weiter: Jabiri schießt von halbrechts flach aus der Distanz auf das kurze Eck, Fährmann pariert allerdings problemlos.

7. | Sieben Minuten gespielt und nach vielversprechenden Situationen steht es 3:0 für den Underdog.

6. | Die nächste Möglichkeit für den Außenseiter: Benedikt Laverty schließt aus 13 Metern halblinker Position mit dem linken Fuß per Volley ab, verfehlt den kurzen Winkel jedoch vertikal.

5. | Erneut taucht Schweinfurt gefährlich im Strafraum auf, Adam Jabiri entscheidet sich fälschlicherweise aber für den Pass und nicht für den Torschuss. Das Zuspiel findet keinen Mitspieler. Da war mehr drin.

3. | Und die erste Ecke sorgt direkt für die erste gute Chance: Die Flanke von der linken Seite erreicht hinter dem zweiten Pfosten Kristian Bähnlein, der an das Außennetz köpft.

3. | Thiaw spielt einen ungenauen Rückpass Richtung Fährmann, allerdings neben das Tor zum ersten Eckball.

1. | Der Ball rollt. Der 1. FC Schweinfurt 05 in grünen Trikots, schwarzen Hosen und grünen Stutzen stößt an, der FC Schalke 04 entgegnet ungewohnterweise in der VELTINS-Arena ganz im weißen Auswärtsdress.

Schalke 04 vs. FC Schweinfurt live: Anpfiff im DFB-Pokal

vor Beginn | Als Schiedsrichter kommt Sven Jablonski zum Einsatz, ihm assistieren Eric Müller sowie Justus Zorn und als vierter Offizieller agiert Oliver Lossius.

vor Beginn | Die Temperatur beträgt 13 Grad Celsius.

vor Beginn | "Ich bin mir sicher, dass Schalke noch nie zuvor einen Viertliga-Gegner so ernst genommen hat wie diesmal.", erklärte Schnüdel-Übungsleiter Strobl. "Der Wille, die Talfahrt zu stoppen, wird enorm groß sein.

vor Beginn | "Ich kenne die Schweinfurter als bayerische Mannschaft sehr gut und weiß, was das für ein ambitionierter Regionalligist ist, der schnellstmöglich in die aufsteigen möchte", sagte S04-Trainer Baum. "Es wird eine Herausforderung, die wir erfolgreich bestreiten wollen."

vor Beginn | Der FC 05 und Schalke trafen bereits in sechs Pflichtspielen aufeinander, bei einem Unentschieden setzten sich fünfmal die Gelsenkirchener durch.

vor Beginn | Immerhin holten die Knappen aus ihren vergangenen drei Aufeinandertreffen zwei Remis, gegen Union und den VfB. Mit diesen zwei Punkten belegen sie in der Bundesliga nach sechs Spieltagen den vorletzten Tabellenplatz.

vor Beginn | Schweinfurt bestritt seit der Corona-Pause erst ein Pflichtspiel: das bereits erwähnte 0:2 in Aschaffenburg.

vor Beginn | Bei S04 wurde ein sich mittlerweile in Quarantäne befindender Spieler positiv auf COVID-19 getestet, das Gesundheitsamt Gelsenkirchen - das Spiel findet in der VELTINS-Arena statt - genehmigte die Austragung des Duells dennoch.

vor Beginn | Es kommt nun also endlich zum Nachholspiel, nachdem Drittliga-Aufsteiger Türkgücü sich den Pokal-Startplatz der Schnüdel einklagen wollte - letztendlich erfolglos - und damit für eine Verlegung der Partie sorgte.

vor Beginn | Wagner nimmt vergleichsweise mit dem 1:1 gegen Stuttgart in der Bundesliga am Freitag gleich acht Änderungen vor: Ralf Fährmann, Benjamin Stambouli, Nabil Bentaleb, Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Hamza Mendyl, Vedad Ibisevic und Benito Raman rücken in die Anfangsformation.

vor Beginn | FC-05-Coach Tobias Strobl bringt im Vergleich zum 0:2 in Aschaffenburg in der Regionalliga Bayern vor zweieinhalb Wochen vier neue Spieler: Lukas Billick, Kevin Fery, Martin Thomann und Sascha Marinkovic.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal zur Begegnung der 1. Hauptrunde zwischen dem FC Schweinfurt und dem FC Schalke 04.

Schalke 04 vs. FC Schweinfurt live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Schalke 04:

Fährmann - Ludewig, Thiaw, Nastasic, Mendyl - Schöpf, Stambouli, Bentaleb - Skrzybski, Ibisevic, Raman

Der FC Schweinfurt setzt auf folgende Aufstellung:

Zwick - Bauer, Grözinger, Billick, Rinderknecht, Laverty - Böhnlein, Fery - Thomann - Jabiri, Marinkovic

Schalke 04 vs. FC Schweinfurt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Plötzlich Favorit: Schlägt Schalke wenigstens Schweinfurt?

Jetzt oder nie - gegen den Regionalligisten Schweinfurt 05 könnte Schalke 04 im DFB-Pokal tatsächlich mal wieder gewinnen.

Schweinfurt 05. Ein Viertligist. Zu Hause! Zur besten Kaffee-und-Kuchen-Zeit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Nach 22 Ligaspielen in Folge ohne Sieg könnte Schalke 04 im DFB-Pokal am Dienstag (16.30 Uhr im LIVE-TICKER) tatsächlich mal wieder gewinnen - oder sich eine Blamage einfangen, die schlimme Folgen für das eminent wichtige Kellerduell beim FSV Mainz 05 am Samstag hat.

In die Vorbereitung auf den angepeilten ersten Sieg seit einer gefühlten Ewigkeit mischte sich jedoch ein Coronafall in der Schalker Lizenzspielermannschaft. "Der betroffene Spieler befindet sich seit dem Bekanntwerden des Testergebnisses in häuslicher Quarantäne, ist beschwerde- und symptomfrei", teilten die Königsblauen am Montagabend mit. Ob der positive Befund Auswirkungen auf die Partie hat, wurde zunächst nicht bekannt.

Nach dem monatelangen juristischen Gezerre zwischen Schweinfurt und Türkgücü München um das Antrittsrecht ist Schalke-Trainer Manuel Baum jegliche Kaffeesatzleserei leid. "Ich denke nicht so, dass ich mich frage: Was kann das oder das Ergebnis für Auswirkungen haben?", sagte er: "Es muss eine richtig gute Truppe auf den Platz, die Schweinfurt schlägt. Wir gehen das an wie ein Bundesligaspiel."

Das ist derzeit beinahe eine Drohung. Denn Fakt ist: "Bei uns hängen die Köpfe", sagte Baum. Das 1:1 gegen den nach der immerhin ersten Liga-Führung seit viereinhalb Monaten war wieder mal zu wenig, um eine Stimmungswende zu schaffen. Schalke bleibt eine Lachnummer. "In unserer WhatsApp-Gruppe ging der eine oder andere Spruch und Witz rum", berichtete der Schweinfurter Torhüter Luis Zwick.

Dabei plagen den fränkischen Traditionsverein genügend eigene Sorgen: Er hängt angesichts des Hickhacks in der Regionalliga Bayern immer noch in der verlängerten Saison 2019/20 fest. Der SV Schalding-Heining hatte zuletzt auf der Anreise nach Schweinfurt einen Verkehrsunfall, das Spiel gegen den FC Memmingen fiel auch aus. Am Montag sollte im Bayerischen Fußball-Verband (BFV) die Entscheidung über ein pandemiebedingtes Vorziehen der Winterpause fallen.

In all dem Chaos richtet sich Schweinfurt an dem Schalke-Spiel auf. "Es ist eine brutale Spannung, das ist ein extremes Highlight", sagte Zwick vor dem um sieben Wochen verspäteten Abschluss der ersten Pokalrunde: "Wir müssen mit wahnsinnigem Mut auftreten." Trainer Tobias Strobl hat Hoffnung: "Vielleicht kann an einem perfekten Tag eine Sensation gelingen."

An einen perfekten Tag können sich die Schalker kaum noch erinnern. Der letzte Sieg datiert vom 17. Januar gegen - es war der Rückrundenauftakt. Inzwischen müssen sich die Königsblauen als "Jäger" der historischen Bundesliga-Negativmarke von Tasmania Berlin (31 Spiele ohne Sieg) verspotten lassen.

"22, ich beschäftige mich wirklich nicht mit dieser Zahl", versicherte Baum. "Das ist rückwärtsgewandtes Denken. Wir dürfen uns nicht runterziehen lassen und auf dieser Zahl rumreiten."

Das Beste wäre, sie aus der Welt zu schaffen: mit einem Sieg gegen Schweinfurt und vier Tage später bei den punktlosen Mainzern. Auch dann wird es wieder heißen: Wenn nicht jetzt - wann dann?

