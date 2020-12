Schalke 04: Stevens betreibt Problemanalyse, Baum wollte wohl anderen Co-Trainer als Naldo - alle News und Gerüchte zu S04

Der FC Schalke 04 siegte im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm mit 3:1, aber die Probleme bleiben dennoch bestehen. Stevens spricht diese detailliert an.

Der verabschiedet sich mit einem Sieg aus dem Horrorjahr 2020 - das Team von Trainer Huub Stevens setzte sich am Dienstagabend im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten aus Ulm mit 3:1 durch.

Lasst uns sprechen: Im neuen Jahr bietet der #S04 das Format "mitGEredet digital" an.



Vorstand, Aufsichtsratsmitglieder und operativ Verantwortliche stellen sich in digitalen Diskussionsrunden den Fragen und der Kritik der Mitglieder.



Alle Details zur Anmeldung gibt's hier ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) December 23, 2020

Nun heißt es für den Tabellenletzten der Batterien aufladen, um dann im neuen Jahr die Aufholjagd zu starten. Zudem müssen sich die Verantwortlichen um einen neuen Coach bemühen, hier gilt Christian Gross als Top-Favorit.

Indes spricht Urgestein Stevens die Probleme als "alter" Trainer an und Spekulationen darum, dass sich Manuel Baum einen anderen Co-Trainer gewünscht hätte, halten sich.

Mehr Teams

Der FC Schalke 04 an diesem 23. Dezember 2020 - alle News und Gerüchte des Tages findet Ihr in diesem Artikel.

Schalke 04 setzt sich gegen Ulm durch: S04 im eine Runde weiter

SSV Ulm - FC Schalke 04 1:3 (0:1) Tore: 0:1 Serdar (27.), 0:2 Raman (51.), 0:3 Raman (63.), 1:3 Reichert (82.) Aufstellung Ulm Reule - Stoll, Reichert, Geyer (ab 78. Krebs), Schmidts - Heußer, Sapina (ab 68. Beck), Jann (ab 72. Kienle), B. Coban - Rühle (ab 72. Higl), Gashi (ab 79. Heilig) Aufstellung Schalke 04 Fährmann - Ludewig (ab 46. Thiaw), Nastasic, Sane, Oczipka, Becker - Stambouli - Skrzybski (ab 89. Kutucu), Harit (ab 77. Bozdogan), S. Serdar - Raman (ab 67. Hoppe) Gelbe Karten: Raman (35.), Coban (44.), Reichert (48.), Higl (89.)

Der FC Schalke 04 ist nach einem 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SSV Ulm ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Mit seinem ersten Tor seit dem letzten Schalker Bundesligasieg am 17. Januar (2:0 gegen ) erzielte Suat Serdar sehenswert die Führung (27.) für die Gelsenkirchener. Benito Raman sorgte mit einem Doppelpack (51. und 63.) für die Entscheidung. Für Ulm traf Johannes Reichert (82.) im Nachschuss nach seinem eigenen Foulelfmeter.

Gegenüber dem 0:1 gegen Arminia Bielefeld hatte der Niederländer auf fünf Positionen umgestellt. Unter anderem fehlte die komplette Innenverteidigung mit Salif Sane und Ozan Kabak, auch der angeschlagene Kapitän Omar Mascarell war nur Zuschauer. Im Mittelfeld sollte als "Zehner" wieder der begnadigte Amine Harit die Fäden ziehen.

Wie schon in der ersten Runde beim 4:1 gegen den Regionalligisten Schweinfurt 05 hatten die verunsicherten Schalker eine Halbzeit lang wieder Probleme mit dem drei Klassen niedrigeren Klub. Die erste Torchance hatten die couragierten Ulmer durch Nicolas Jann (23.), das erste Tor jedoch erzielte Serdar mit einem Distanzschuss - wie aus heiterem Himmel. (SID)

Schalke 04: Trainer Stevens spricht über Probleme eines "alten Trainers"

Mit dem 3:1-Sieg über den SSV Ulm hat sich Schalke-Trainer Huub Stevens mit einem Erfolgserlebnis von seinem Herzensverein verabschiedet. Im Anschluss der Partie sprach der 67-Jährige über die Probleme, die ein "alter Trainer" mit sich bringt.

"Es ist schwer für einen alten Trainer, die Spieler vom Boden hochzuziehen", sagte Stevens über die Schwierigkeiten, die der Job auf Schalke mitgebracht habe. Dennoch habe er "in diesen fünf Tagen Spaß gehabt". Letztlich sei das Wichtigste gewesen, dass man "die nächste Runde erreicht" und "endlich mal wieder ein Sieg" eingefahren habe, sagte Stevens.

Quelle: Getty Images

Wer die Nachfolge des "Knurrers von Kerkrade" bei den Knappen übernehmen wird, ist noch nicht klar. Zuletzt machten Gerüchte über ein Engagement von Ex-Stuttgart-Coach Christian Gross auf Schalke die Runde, auch Alexander Zorniger soll aber ein Kandidat sein.

Schalke 04: Manuel Baum wollte wohl anderen Co-Trainer als Naldo

Nach nicht einmal drei Monaten und lediglich elf Pflichtspielen musste Manuel Baum als Trainer bei Schalke seine Koffer packen. Doch schon seine Anfänge standen unter keinem allzu guten Stern. Wie die Sport Bild nämlich nun berichtet, blitzte der 41-Jährige mit seinem Wunsch-Co-Trainer Rene Rydlewicz bei Sportchef Jochen Schneider ab.

Mit diesem hatte Baum im Nachwuchs des DFB zusammen gearbeitet und ihn für die emotionalen Ansprachen in der Schalker Kabine vorgesehen, während Baum selbst sich eher auf die taktische Ausrichtung konzentriert hätte.

Der Plan scheiterte, stattdessen wurde Ex-Schalke-Profi Naldo verpflichtet. Dieser habe dem Bericht zufolge jedoch keinen guten Draht zur Schalker Mannschaft gehabt. Einige Profis hätten sein Engagement nicht nachvollzogen. Schließlich sei Naldo selbst nach einer Degradierung unter Domenico Tedesco in der Kabine für schlechte Stimmung verantwortlich gewesen, so der Vorwurf.

Quelle: imago images / Team 2

Schalke 04: Christian Gross offenbar Favorit auf S04-Trainerposten

Wie die WAZ und die Bild-Zeitung übereinstimmend berichten, steht Christian Gross unmittelbar vor einem Engagement beim FC Schalke 04. Demnach soll der 66-Jährige die Nachfolge von Manuel Baum antreten, der nach der 0:2-Niederlage gegen den vergangene Woche entlassen wurde.

Gross besitzt eine gemeinsame Vergangenheit mit S04-Sportvorstand Jochen Schneider, als der Schweizer Gross beim , Schneiders früherem Verein, von 2009 bis 2010 an der Seitenlinie stand. Zuletzt von Oktober 2019 bis Februar 2020 für Al-Ahli Dschidda in tätig, hatte Gross seine aktive Trainerkarriere im Mai bereits für beendet erklärt.

Laut kicker-Informationen soll ein neuer Trainer bei Schalke noch vor Weihnachten präsentiert werden, um genügend Vorlaufzeit für die am 2. Januar anstehende Bundesliga-Fortsetzung zu haben.

FC Schalke 04: Neuer Sportdirektor soll wohl kommen

Der in Schieflage geratene Bundesligist FC Schalke 04 will offenbar einen neuen Sportdirektor installieren. Wie die WAZ berichtet, will Sportvorstand Jochen Schneider zeitnah einen Sportdirektor präsentieren, der sich vorrangig um die Kaderplanung kümmern soll.

Seit dem Abgang von Michael Reschke ist die Position verwaist. Aktuell üben diese Aufgabe interimsweise Sascha Riether, Mike Büskens und Rene Grotus aus.

Quelle: Getty Images

Schalke 04: Der S04-Spielplan für die kommenden Wochen