Schalke 04: Trainingsabbruch nach Streit zwischen Naldo und Vedad Ibisevic, Jochen Schneider kritisiert Amine Harit - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Ein Streit zwischen Naldo und Ibisevic führte offenbar zu einem Trainingsabbruch und Jochen Schneider kritisiert Amine Harit scharf. Alles zu S04.

24 Spiele: So lange wartet Schalke 04 nun saisonübergreifend auf einen Sieg in der . Auch gegen den gelang es nicht, die Partie endete mit 0:2.

Nun scheinen die Nerven bei den Königsblauen blank zu liegen. Nach einem Trainingszoff zwischen Naldo und Vedad Ibisevic soll es zu einem Trainingsabbruch gekommen sein.

Unterdessen kritisiert Sportvorstand Jochen Schneider Amine Harit für das Verhalten nach seiner Auswechslung gegen die Wölfe.

Außerdem: Unions Max Kruse stichelt gegen Ex-Schalker Benedikt Höwedes.

, News und Gerüchte: Wir verraten Euch Tag für Tag die wichtigsten Infos rund um den Bundesligisten - auch an diesem Montag.

: Max Kruse mit Seitenhieb gegen Ex-Schalker Benedikt Höwedes

Max Kruse (32) hat nach seinem Siegtor beim 2:1 von Union Berlin gegen den 1. FC Köln gegen den ehemaligen Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes (32) gestichelt. Der Weltmeister von 2014, mittlerweile Sky-Experte, konterte.

"Benny war schon immer ein bisschen ein anderer Fußballer, der, glaube ich, einen anderen Lebensstil hatte als ich. Er ist alles ein bisschen ruhiger angegangen, aber sehr, sehr professionell", leitete Kruse ein, konnte sich einen Seitenhieb gegen Höwedes aber nicht verkneifen: "Ich glaube, wenn man das reine Talent betrachtet, hat er sehr, sehr viel aus sich rausgeholt, und das ist dann mit sehr viel Arbeit verknüpft."

Deswegen habe Kruse Hochachtung vor der Karriere des ehemaligen Innenverteidigers. "Ich wünsche ihm einen schönen Ruhestand", sagte Kruse.



Höwedes und Kruse haben auf Vereinsebene nie zusammengespielt. In der U19- und in der A-Nationalmannschaft standen die beiden aber immerhin 15-mal gemeinsam auf dem Platz.

Höwedes nahm die Stichelei entsprechend gelassen und konterte: "Hätte Max einen anderen Lebensstil und bisschen mehr Wille, hätte er wahrscheinlich auch woanders spielen können, aber er hat sich für was anderes entschieden."

Schalke 04: Angeblicher Trainingsabbruch nach Streit zwischen Co-Trainer Naldo und Vedad Ibisevic

Seit 24 Bundesligapartien wartet der FC Schalke 04 auf einen Sieg. Nun soll es im Training der Königsblauen gekracht haben. Wie Sky berichtet, kam es am Sonntag zu Handgreiflichkeiten zwischen Co-Trainer Naldo (38) und Angreifer Vedad Ibisevic (36).

Dem Bericht zufolge hatten die Teamkollegen "große Mühe" die Auseinandersetzung zwischen den beiden Routiniers zu beenden. Im Anschluss soll die Trainingseinheit abgebrochen worden sein.

Nach Sky-Informationen ging dem Streit eine laute Ansprache des Brasilianers voraus.



Ex-Profi Dietmar Hamann kritisiert Schalke 04: "Es ist einfach nur noch peinlich"

Der frühere Profi Dietmar Hamann hat den FC Schalke 04 nach dem nun 24. Bundesligaspiel ohne Sieg scharf kritisiert. "Irgendwann gehen dir die Worte aus. Was sie Woche für Woche abliefern, das ist einfach nur noch peinlich. Sie haben nur neun von 72 möglichen Punkten geholt. Das ist Wahnsinn", sagte der 47-Jährige bei Sky: "Da steht keine Einheit auf dem Platz. Grundtugenden wie Einsatz- und Laufbereitschaft: Das sehe ich einfach Woche für Woche bei den Schalkern nicht."

In den nächsten Partien treffen die Königsblauen auf , und den . Hamann hat wenig Hoffnung, dass es dabei zum Erfolgserlebnis kommt. "Ich weiß nicht, wie das besser werden soll. Sie haben eine der loyalsten Fan-Bases in . Ich fühle mit den Fans mit, dass sie sich Woche für Woche dieses Elend anschauen müssen", ergänzte er.

Angreifer Mark Uth nahm Hamann dabei heraus. "Wenn jeder diese Einstellung wie Uth hätte, dann würden sie besser kämpfen. Sie müssen sich irgendwie zusammenfinden und als Mannschaft auftreten. Ich weiß nicht, ob man das in dieser Saison-Phase ändern kann. Das hört sich nicht gut an, was Mark Uth erzählt", betonte er.

Uth gab nach der Niederlage gegen den VfL Wolfsburg ein denkwürdiges Interview, indem er die Defizite seiner Mannschaft ansprach und sich angesichts der aktuellen Verfassung hoffnungslos zeigte. "Wir werden hergespielt. Wir kommen jedes Mal zu spät, wir kommen nicht in die Zweikämpfe. Ich finde es unfassbar. Wir spielen alle sehr, sehr schlechten Fußball. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich bin momentan so bedient und so sauer - ich könnte in die Kabine und einfach nur weinen", wetterte der Ex-Nationalspieler am Sky-Mikrofon.



24 Bundesligaspiele ohne Sieg: Schalke 04 jagt weiter Tasmania Berlin

Schalke 04 macht weiter Jagd auf den Sieglos-Rekord in der Bundesliga. Die Königsblauen blieben durch das 0:2 gegen den VfL Wolfsburg am Samstag zum 24. Mal in Folge ohne Sieg.

Die Negativ-Bestmarke hält aus der Saison 1965/66 immer noch Tasmania Berlin mit 31 Partien ohne Sieg.

Schalke auf Platz zwei - die Sieglos-Rekordliste der Bundesliga:

Von Bis Anzahl Verein 21.08.65 14.05.66 31 Tasmania Berlin 25.01.20 laufend 24 Schalke 04 30.10.11 14.04.12 21 22.10.94 12.05.95 21 03.09.86 21.04.87 21 Blau-Weiß 90 Berlin

Schalke 04 - Sportvorstand Jochen Schneider kritisiert Amine Harit: "Nicht akzeptabel“

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat nach dem 0:2 gegen den VfL Wolfsburg Offensivspieler Amine Harit für das Verhalten nach seiner Auswechslung kritisiert. Der Marokkaner wurde nach einem schwachen Auftritt in der ersten Hälfte bereits in der 39. Minute durch Benito Raman ersetzt. Anschließend verschwand der 23-Jährige, ohne Handschlag mit Cheftrainer Manuel Baum, direkt im Spielertunnel.

Harits Verhalten sei "nicht akzeptabel", betonte Schneider in den Ruhr Nachrichten, der ergänzte: "Ich deshalb sehr enttäuscht, weil er ein unglaubliches Potenzial hat, dieses aber in den vergangenen Monaten nicht in Leistung hat ummünzen können.“

Über die Konsequenzen "werde ich mit ihm selbstverständlich zu Beginn der Woche sprechen", betonte der 50-Jährige.



