Schalke 04: Mark Uth gibt denkwürdiges Interview, Königsblau jagt weiter Tasmanias Negativrekord - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Mark Uth ist nach der neuerlichen Schalke-Pleite in der Bundesliga restlos bedient. Alle News zu S04 am heutigen Sonntag.

Die Krise beim FC Schalke verschärft sich weiter. Auch nach der Länderspielpause gelang den Knappen der ersehnte Befreiungsschlag in der nicht. Stattdessen setzte es eine 0:2-Heimniederlage gegen den .

Schalke ist damit seit nunmehr 24 Partien im deutschen Oberhaus ohne Sieg. Kein Wunder, dass die Protagonisten anschließend bedient waren.

Allen voran Angreifer Mark Uth machte seinem Ärger nach Spielschluss Luft. Auch Trainer Manuel Baum kritisierte den Auftritt seiner Schützlinge.

Außerdem hat sich Ex-Schalke-Verteidiger Christian Fuchs zu seinem Abgang vor rund fünf Jahren geäußert und die damalige Klubspitze für deren Vorgehen kritisiert.

Schalke 04 - News und Gerüchte: Wir verraten Euch Tag für Tag die wichtigsten Infos rund um den Bundesligisten - auch an diesem Sonntag.

Schalke 04 - Mark Uth nach Niederlage gegen Wolfsburg: "Könnte in die Kabine gehen und weinen"

Stürmer Mark Uth hat nach der 0:2-Niederlage seines FC Schalke ein denkwürdiges Interview gegeben. Bei Sky benannte der Ex-Nationalspieler schonungslos die Defizite seiner Mannschaft und konstatierte auch, er wisse angesichts der aktuellen Verfassung nicht, "wie wir so ein Spiel gewinnen sollen".

Uth wetterte: "Wir werden hergespielt. Wir kommen jedes Mal zu spät, wir kommen nicht in die Zweikämpfe. Ich finde es unfassbar. Wir spielen alle sehr, sehr schlechten Fußball." Er sei "so bedient, das können Sie sich gar nicht vorstellen."



Bild: imago images / Poolfoto

"Ich finde es unfassbar. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll", so der ehemalige Hoffenheimer weiter. Er betonte, seine Kritik gelte "allen" Spielern. Uths Abschlussworte: "Ich bin momentan so bedient und so sauer - ich könnte in die Kabine und einfach nur weinen."

Schalke 04 jagt weiter Tasmania Berlin

Schalke 04 macht weiter Jagd auf den Sieglos-Rekord in der Bundesliga. Die Königsblauen blieben durch das 0:2 gegen den VfL Wolfsburg am Samstag zum 24. Mal in Folge ohne Sieg.

Die Negativ-Bestmarke hält aus der Saison 1965/66 immer noch Tasmania Berlin mit 31 Partien ohne Sieg.

Schalke auf Platz zwei - die Sieglos-Rekordliste der Bundesliga:

Von Bis Anzahl Verein 21.08.65 14.05.66 31 Tasmania Berlin 25.01.20 laufend 24 Schalke 04 30.10.11 14.04.12 21 22.10.94 12.05.95 21 03.09.86 21.04.87 21 Blau-Weiß 90 Berlin

Schalke-Trainer Manuel Baum sauer wegen der ersten halben Stunde gegen Wolfsburg

Trainer Manuel Baum hat nach der 0:2-Pleite gegen Wolfsburg besonders die Schalker Leistung in der ersten halben Stunde kritisiert. Er sagte nach der Begegnung: "Wir sind natürlich enttäuscht und auch sauer, vor allem, was die ersten 30 Minuten betrifft. Sowohl mit Ball als auch gegen den Ball haben wir überhaupt nichts auf die Platte gekriegt."

Später sei es dann etwas besser geworden, gerade mit der Offensive aber war Baum weiter unzufrieden: "Erst nachdem wir umgestellt haben auf Viererkette, ist es etwas besser geworden. Aber auch vorne kam deutlich zu wenig."

Schalke: Christian Fuchs über "sehr faden Beigeschmack" bei S04-Abschied

Abwehrspieler Christian Fuchs denkt nicht gerne über die Art und Weise seines Abschieds vom FC Schalke nach. Das verriet der Linksverteidiger von Premier-League-Tabellenführer bei Sport1. 2015 hatte er Schalke nach vier Jahren ablösefrei verlassen.

Zu den Umständen seines Abgangs äußerte Fuchs: "Es war eine große Enttäuschung, wie ich damals auf Schalke aussortiert wurde wegen gewisser Umstände, auf die ich nicht näher eingehen möchte." Er wolle "keine alten Wunden öffnen, aber die Kommunikation, wie alles ablief, hatte für mich einen sehr faden Beigeschmack."

Auf Schalke seien "Dinge passiert, über die ich nicht glücklich war. Aber ich hatte nie ein Problem mit den Kollegen oder den Fans und beides war der Verein für mich."

Der 34-Jährige, der 2017 mit den Foxes sensationell die englische Meisterschaft gewann, wünscht Schalke trotzdem nach eigenen Angaben "das Beste" und damit auch den Klassenerhalt. "Die Fans haben nichts damit zu tun, was sich hinter den Kulissen bei S04 seit Jahren abspielt", so Fuchs.

