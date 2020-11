Schalke 04: Ömer Beyaz soll von Fenerbahce kommen, Widerspruch gegen Bild-Artikel - alle News und Gerüchte zu S04

Ömer Beyaz soll sich auch im Schalke-Visier befinden und der Ärger über einen Zeitungsartikel ist groß. Alle News zu S04 heute.

Die Länderspielpause neigt sich mit dem letzten Spieltag in der langsam aber sicher dem Ende entgegen. Schalke 04 bereitet sich auf seine nächste Aufgabe in der vor. Die Schützlinge von Manuel Baum treffen am Samstag um 15.30 Uhr auf den .

Dann wollen die Knappen endlich den ersten Saisonsieg einfahren und ihre Negativserie von 23 Partien im deutschen Oberhaus ohne Dreier beenden.

Noch vor der Partie will sich der Coach offenbar in der Torwart-Frage festlegen. Aktuell streiten sich Frederik Rönnow und Ralf Fährmann um den Status der Nummer eins.

Außerdem heiße Themen auf Schalke: Die Königsblauen prüfen nach einem Medienartikel rechtliche Schritte und sollen ihre Angel nach -Juwel Ömer Beyaz ausgeworfen haben.

, News und Gerüchte: Wir verraten Euch Tag für Tag die wichtigsten Infos rund um den Bundesligisten. Hier findet Ihr alle News zu S04 .

Schalke 04 widerspricht Bild-Artikel und prüft rechtliche Schritte

Der FC Schalke 04 hat einem Artikel der Bild vom vergangenen Freitag widersprochen. In einer Mitteilung der Knappen auf ihrer offiziellen Webseite heißt es: "Der FC Schalke 04 widerspricht in aller Deutlichkeit einer in wesentlichen Teilen unzutreffenden Berichterstattung der BILD vom 14. November 2020, in der die angebliche 'Aussortierung' bzw. 'Degradierung' dreier Vereinsmitarbeiter thematisiert wird. Dabei benutzt das Boulevardmedium Klarnamen von Mitarbeitern samt Bildern."

Der #S04 widerspricht in aller Deutlichkeit einer in wesentlichen Teilen unzutreffenden Berichterstattung der BILD vom 14.11.2020.



Mehr dazu auf https://t.co/tgdrSrMRHZ — FC Schalke 04 (@s04) November 16, 2020

Die Bild hatte berichtet, Schalke wolle sich von drei langjährigen Mitarbeitern der Geschäftsstelle trennen. Dies passiere auf Betreiben der Vorstände Alexander Jobst, Jochen Schneider und Christina Rühl-Hamers. Den drei Mitarbeitern sei im Beisein eines Vereinsanwalts eine "Degradierung" oder eine Vertragsauflösung zuzüglich einer Abfindung angeboten worden.

Schalke teilte weiter mit: "Der FC Schalke 04 ist sich seiner Fürsorgepflicht gegenüber seinen Mitarbeitern bewusst. Wir verurteilen es aufs Schärfste, die Namen von Mitarbeitern, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und stehen wollen, gegen ihren Willen für eine wie auch immer geartete Agenda zu benutzen. Damit ist unserer Ansicht nach bei allem nachvollziehbaren Interesse der Öffentlichkeit an Themen rund um den FC Schalke 04 ganz klar eine Grenze überschritten worden. Der Verein prüft derzeit rechtliche Schritte."

Schalke 04 will Fenerbahce-Talent Ömer Beyaz

Die Bundesligisten Borussia Dortmund und Schalke 04 sind offenbar an Ömer Beyaz von Fenerbahce Istanbul interessiert. Das berichtet Sky unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach könne sich Beyaz, dessen Vertrag im kommenden Sommer bei Fenerbahce ausläuft, einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen und sei bereit, andere, lukrativere Angebote auszuschlagen.

Neben dem BVB und den Königsblauen sei auch der FC Barcelona bereits beim 17 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler vorstellig geworden. Nach Informationen von Gazetefutbol habe es sogar bereits ein erstes Angebot der Katalanen gegeben, das jedoch am Veto der Eltern gescheitert sein soll.

Schalke und Dortmund schielen nach Sky-Angaben ab der Wintertransferperiode auf einen ablösefreien Transfer des türkischen U21-Nationalspielers. Aufgrund seiner Vertragssituation ist es Beyaz ab dem 1. Januar erlaubt, für den kommenden Sommer bei einem neuen Verein zu unterschreiben.

Zwar wolle auch Fenerbahce sein selbst ausgebildetes Mittelfeldtalent langfristig binden, die Gespräche über eine Vertragsverlängerung seien jedoch nach aktuellem Stand der Dinge gescheitert, heißt es in dem betreffenden Sky-Bericht.

Schalke-Talente beteiligt? Polizei beendet illegales Fußballturnier in Oberhausen

Die Polizei hat am Sonntag in Oberhausen ein illegales Fußballturnier während des Lockdowns beenden müssen. Auf der Platzanlage des SC 1920 und TB Oberhausen an der Mellinghofer Straße hatten sich rund 100 Jugendliche getroffen. Ein Nachbar informierte die Polizei. Dies berichtet der Reviersport.

Laut Schreiben des Oberhausener Fußball-Kreisjugendausschusses waren auf der Anlage unter den 100 Teilnehmern auch Aktive und Trainer der Vereine Rot-Weiß Oberhausen, Arminia Klosterhardt, , , Schalke 04, und involviert.

Nachdem vor einigen Wochen ein illegales Turnier auf der Platzanlage beim Post SV Oberhausen 1931 e.V. aufgelöst wurde,... Gepostet von Turnerbund Oberhausen Fussballabteilung am Sonntag, 15. November 2020

Es soll sich vorrangig um Nachwuchsspieler der genannten Klubs gehandelt haben. Der TB Oberhausen und SC 1920 Oberhausen distanzierten sich auf Facebook vom illegalen Turnier.

FC Schalke 04: Manuel Baum kündigt wohl Entscheidung in Torhüter-Frage an

Schalke-Trainer Manuel Baum will sich vor dem anstehenden Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag in der Torhüter-Frage festlegen. Das berichtet der kicker.

Aktuell streiten sich Frederik Rönnow und Ralf Fährmann um den Stammplatz zwischen den Pfosten. Das Fachmagazin nennt in diesem Zuge den von gekommenen Dänen als Favoriten.

Fährmann, der bis zum 3. Spieltag das Schalker Tor hütete und sich gegen eine Adduktorenverletzung zuzog, wurde zuletzt in der Liga von Rönnow ersetzt. Beim Pokalspiel gegen Schweinfurt durfte er allerdings ran.



