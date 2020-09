Absagen an Bayern, Schalke und Barcelona, Kapitän mit 16: Das ist Wunderkind Ömer Beyaz von Fenerbahce

Bayern, Barca und Co. erhielten von ihm eine Absage und als 16-Jähriger trug er bei Fenerbahce bereits die Kapitänsbinde: Ömer Faruk Beyaz.

Letzter Spieltag in der : führt knapp eine halbe Stunde vor Schluss gegen den Tabellenfünfzehnten Rizespor mit 2:1 und Trainer Tahir Karapinar nimmt seinen ersten Wechsel vor. Es ist der erfahrene Kapitän Emre Belözoglu, der den Platz verlassen muss und seine Binde zielsicher an Offensivspieler Ömer Faruk Beyaz übergibt. So weit eigentlich nicht spektakulär. Das Besondere in diesem Fall aber: Der neue Kapitän ist gerade einmal zarte 16 Jahre alt und gilt als eines der größten Talente seiner Generation.

Als Zehnjähriger kam der gebürtige Istanbuler Beyaz zu Fenerbahce und entwickelte sich dort in den Jugendmannschaften prächtig. Erstmals ins Rampenlicht rückte der flinke Techniker im Januar 2019, als er mit der türkischen U16-Auswahl beim prestigeträchtigen Mercedes-Benz Aegean Cup triumphierte. Der damals 15-Jährige traf dabei sowohl im Halbfinale gegen als auch im Finale gegen doppelt und wurde daraufhin zum Spieler des Turniers gewählt.

Ömer Beyaz: Absagen an , Barcelona, den FC Bayern und Co.

Seitdem stehen die Top-Klubs bei Beyaz Schlange. Die Interessentenliste liest sich dabei wie ein Who's Who des europäischen Fußballs. Liverpool, , , Juventus, Real Madrid, Barcelona oder der FC Bayern - sie alle sollen bereits bei Beyaz angefragt haben und alle erhielten eine Absage. Auch der Schalke 04 wagte im Juli einen vergeblichen Versuch, Beyaz von seinem Jugendklub loszueisen.

Fenerbahce indes ist sich des Wertes seines Wunderkindes bewusst und möchte nicht riskieren, dass Beyaz vorzeitig den Verein verlässt. Als warnendes Beispiel gilt der heutige Juve-Verteidiger Merih Demiral, der dem Klub 2016 nach der Juniorenzeit ablösefrei den Rücken kehrte. Fener überlässt deshalb nichts dem Zufall und stattete den damals 16-Jährigen bereits im März mit einem Profivertrag aus, der vorerst jedoch nur bis 2021 läuft.

Nach der Vertragsunterzeichnung stand Beyaz dreimal in Feners Süperlig-Kader, ehe die Corona-Pandemie den europäischen Fußball zum Stillstand brachte. Knapp vier Monate später hatte seine Stunde dann geschlagen: Gegen Genclerbirgli feierte Beyaz vier Minuten vor Schluss sein Liga-Debüt und stand bereits in der darauffolgenden Partie gegen Sivasspor in der Startformation. Es wurden bis zum Saisonende insgesamt fünf Profispiele, deren Krönung die 13 Minuten als Spielführer gegen Rizespor werden sollten.



Bild: AA

Ömer Beyaz will den Ballon d'Or zu gewinnen

Die Erwartungen an Beyaz sind in Istanbul mittlerweile entsprechend hoch. Sein Jugendtrainer Gökhan Bozkaya sieht ihn dabei perspektivisch sogar über Klublegende Alex De Souza: "Wenn er seine Entwicklung richtig fortsetzen kann, wird Fenerbahce einen Spieler haben, der die Fans Alex De Souza vergessen lässt. Er ist ein ganz besonderes Talent", sagte der 39-Jährige in einem Interview mit dem Staatsender TRT Spor.

Durch Beyaz‘ enge Ballführung, seine Übersicht und seinen starken linken Fuß werden in der bereits Messi-Vergleiche laut. Für den Zehner selbst ist Messi ein Idol. "Ich habe ihn genau beobachtet. Nicht nur, was er auf dem Platz macht, sondern auch außerhalb“, verriet Beyaz bei Fenerbahce TV: "Sein persönliches Leben, welche Art von Charakter er hat ... Ich habe jedes Buch über ihn gelesen. Er ist ein vorbildlicher Spieler für mich."

Und auch mit ambitionierten Zielen hält sich der mittlerweile 17-Jährige nicht zurück: "Nachdem ich mit Fenerbahce erfolgreich war, möchte ich für die größten Vereine in Europa spielen. Mein größtes Ziel ist es, den Ballon d'Or zu gewinnen."