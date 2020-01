Schalke 04, News und Gerüchte: Suat Serdar offenbar vor Vertragsverlängerung, Wagner legt sich in Torwartfrage fest

Schalke will offenbar vorzeitig mit Suat Serdar verlängern und Coach Wagner legt sich in der Torwartfrage fest. Alle S04-News.

Am Freitagabend eröffnet Schalke 04 mit dem Gastspiel bei den 20. Spieltag. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Dabei kehrt Alexander Nübel nach Rotsperre wieder zwischen die Pfosten der Königsblauen zurück. Der baldige Bayern-Keeper wird auch "bis auf Weiteres" das Tor der Knappen hüten.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Mehr Teams

Außerdem: Schalke peilt offenbar eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Suat Serdar an.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Freitag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke 04: Angeblich neuer Vertrag für Suat Serdar

Bundesligist Schalke 04 will offenbar vorzeitig mit Leistungsträger Suat Serdar verlängern. Das berichtet die Sport Bild.

Der aktuelle Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft noch bis 2022. Erste Gespräche wurden dem Bericht zufolge schon geführt.

Der 22-Jährige entwickelte sich in der laufenden Spielzeit zum absoluten Leistungsträger bei den Knappen. In 16 Ligaspielen erzielte er sieben Tore.

Hertha BSC vs. heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Das -Wochenende startet mit einem höchstinteressanten Duell: Am Freitag empfängt die Hertha aus Berlin den FC Schalke 04 - und für beide Mannschaften geht es um viel. Die ambitionierten Berliner bauen mit viel Geld an ihrem Projekt und wollen ein Abrutschen in die Abstiegszone unbedingt vermeiden. Und die Schalker möchten im oberen Tabellendrittel weiterhin ein Wörtchen mitreden. Anstoß im Berliner Olympiastadion ist um 20.30 Uhr.

Schalke 04: Trainer David Wagner setzt im Tor auf Alexander Nübel

Schalkes Trainer David Wagner hat sich auf der Torhüter-Position festgelegt: Wie der 48-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Bundesligaspiel bei Hertha BSC bestätigte, kehrt Alexander Nübel nach Rotsperre ins Tor zurück und bleibt "bis auf Weiteres" Stammkeeper der Königsblauen.