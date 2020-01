Schalke 04, News und Gerüchte: Embolo blickt auf S04-Zeit zurück, Ebbe Sand fährt zur EM

Amine Harit spricht im exklusiven Interview, Ebbe Sand fährt zur EM 2020 und Breel Embolo blickt zurück. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Derweil tut sich rund um Königsblau in den letzten Tagen einiges. Alexander Nübel, der kürzlich seinen Transfer nach München im Sommer verkündet hat, hat offenbar keine Einsatzgarantie an der Isar - so zumindest neueste Berichte.

Zudem sind Ebbe Sand und Ailton, beides Ex-Angreifer des FC Schalke 04, ein Thema. Ailton nimmt bei Let's Dance teil, Sand fährt mit der dänischen Nationalmannschaft zur .

Außerdem: Angreifer Guido Burgstaller äußerte sich zu seiner torlosen -Hinserie und: Breel Embolo blickt auf seine Zeit auf Schalke zurück.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Freitag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Amine Harit vom FC Schalke 04 im Interview: "Ich dachte, ich wäre stärker und könnte die Gedanken verdrängen"

Amine Harit ist das Gesicht der erfolgreichen Hinrunde des FC Schalke 04. Vor dem Rückrundenauftakt gegen (20.30 Uhr live auf DAZN) spricht er im Interview mit Goal und DAZN über seine Anfänge in Paris, die Zeit beim , die Kontroversen um seinen Wechsel zu S04 und das "traurigste Ereignis" seines Lebens - den Autounfall mit Todesfolge in Marokko.

Außerdem erklärt Harit sein Formtief in der vergangenen Saison, den positiven Einfluss des neuen Trainers David Wagner und einen Wechsel zu seinem Herzensklub Wydad Casablanca.

EM 2020: Ex-Schalker Ebbe Sand wird dänischer Assistenztrainer

Der ehemalige Schalke-Stürmer Ebbe Sand wird bis zur EM im Sommer Assistenztrainer der dänischen Nationalmannschaft. Dies gab der dänische Verband DBU am Freitag bekannt. Der 47-Jährige, der an zwei WM- und EM-Endrunden teilgenommen hatte, soll Chefcoach Age Hareide in der Vorbereitung und bei der ersten paneuropäischen EM unterstützen. Die Dänen treffen im heimischen Kopenhagen in der EM-Gruppe B auf , und .

"Das ist eine großartige Gelegenheit für mich", sagte Sand und führte aus: "Die Nationalmannschaft bedeutet mir viel, ich habe gute Erinnerungen als Spieler und Coach. Darum hatte ich keine Zweifel, dass ich den Job annehme." Hareide stellte die besonderen Qualitäten seines neuen Helfers heraus: "Ebbe hat eine große Erfahrung mit Endrunden und tiefe Einblicke in die Nationalmannschaft."

Der frühere Schalker Publikumsliebling Ebbe Sand ist mit 73 Treffern drittbester Schalker Bundesliga-Torjäger nach Klaus Fischer (182) und Klaas-Jan Huntelaar (82). In der Saison 2000/01 wurde er gemeinsam mit dem Hamburger Sergej Barbarez mit 22 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga.

Sand bestritt 66 Länderspiele für und kam dabei auf 22 Tore. Von 2008 bis 2014 war er Stürmertrainer der dänischen Nationalmannschaft, später fungierte er bis Ende 2018 als deren Techniktrainer.

Ex-Schalke Breel Embolo: "In Schalke wurde an meiner Qualität gezweifelt"

Seine unglückliche Zeit bei Schalke 04 nagt noch immer an Breel Embolo. Daher konnte er sich vor seiner Rückkehr mit Borussia Mönchengladbach an die alte Wirkungsstätte zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga einen Seitenhieb nicht verkneifen. "Ich spüre das volle Vertrauen vom Trainer. In Schalke hatte ich das nicht immer – es wurde zwei-, dreimal auch an meiner Qualität gezweifelt. Und ein Spieler ohne Selbstvertrauen kann dir nicht viel helfen", sagte Embolo der Bild-Zeitung.

Seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer blüht der Schweizer Nationalspieler auf. In der Hinrunde erzielte Embolo in der Liga sechs Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. In seinen drei Jahren bei den Königsblauen waren ihm in 48 Ligaspielen nur zehn Treffer gelungen. "Ich konnte bei Borussia bisher regelmäßig spielen, das hatte ich in Schalke wegen vieler Verletzungen nie. Gesundheit ist einfach das Allerwichtigste", erklärte der 22-Jährige.

Im Spielsystem von Trainer Marco Rose fühlt sich Embolo zudem bestens aufgehoben. Der Stürmer bringt seine Schnelligkeit und seinen Zug zum Tor gut ein. "Sein erstes halbes Jahr bei uns hat gezeigt, dass er langsam wieder in den Rhythmus kommt", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl, der Embolo (Vertrag bis 2023) für zehn Millionen Euro verpflichtete.

Schon im Sommer 2016 hatte Eberl den Torjäger auf dem Schirm. Doch Embolo entschied sich für einen Wechsel vom ins Ruhrgebiet. Die Schalker zahlten 26,5 Millionen Euro, doch die hohen Erwartungen erfüllte Embolo nicht. "Er hatte auf Schalke eine unglückliche Zeit, was ja mehr mit seinen Verletzungen als mit seinen Leistungen zu tun hatte, die er so aufgrund dieser Unfälle nicht zeigen konnte", sagte Eberl.

In Gladbach ist das anders. Embolo verpasste nur aufgrund eines Muskelfaserrisses zwei Spiele und stellt sich dem Konkurrenzkampf. "Wir haben einen breiten, sehr guten Kader, da muss man auch liefern", sagte der junge Familienvater, der im Sommer unbedingt die EM mit der spielen möchte.

Darauf kann er sich in Gladbach bestens vorbereiten. In Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria gehören drei weitere Schweizer Nationalspieler zum Stammpersonal der Fohlen. Kein Wunder, dass Embolo sich auch menschlich am Niederrhein wohlfühlt.

Allerdings pflegt er auch noch gute Kontakte zu seinen ehemaligen Schalker Mitspielern. "Mit 90 Prozent der Jungs habe ich privat noch zu tun. Ich gönne ihnen auch eine Top-Platzierung, es sind ja Freunde von mir", sagte Embolo und schlug damit auch versöhnliche Töne an.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER - so wird der Bundesliga-Rückrundenstart übertragen

Die Bundesliga ist zurück! Am Freitag, den 17. Januar 2020, geht der Start in die Rückrunde über die Bühne - und es gibt direkt einen echten Klassiker zu sehen. Der FC Schalke 04 empfängt in der heimischen Veltins-Arena Borussia Mönchengladbach. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

: Alexander Nübel erhält wohl keine Einsatzgarantie

Alexander Nübel muss bei seinem neuen Arbeitgeber FC Bayern München wohl auf dem Platz um Einsatzzeiten kämpfen. Wie die Bild vermeldet, ist im Vertrag des aktuellen Schalke-Torwarts keine schriftliche Einsatzgarantie hinterlegt, wie anfangs vermutet.

Nachdem Sportdirektor Hasan Salihamidzic in Verhandlungen mit Nübel-Berater Stefan Backs die Möglichkeit einer Einsatzgarantie für acht bis zehn Spiele angedeutet habe, hätten sich die Verantwortlichen auch aufgrund des Gesprächs mit Manuel Neuer gegen eine solche Klausel entschieden.

VIDEO - Schalke-Coach David Wagner: "Nübel genießt volle Unterstützung"

Bayern München war angeblich auch an Todibo und Pongracic dran

Jean-Clair Todibo und Marin Pongracic waren angeblich Transferkandidaten beim FC Bayern München. Das berichtet der kicker . Demnach habe sich der Rekordmeister mit einer Verpflichtung der Defensivspieler beschäftigt, die in dieser Woche dann zum FC Schalke 04 (Todibo) und zum (Pongracic) wechselten.

Nach Angaben des Fußballmagazins hätten sich die FCB-Verantwortlichen allerdings gegen die Transfers entschieden, da sie nicht davon überzeugt gewesen seien, dass Todibo oder Pongracic den Münchnern sofort in der Rückrunde hätten weiterhelfen können. Aufgrund zahlreicher Verletzungen, vor allem in der Abwehr, gehen die Bayern aktuell mit größeren Sorgen in die zweite Saisonhälfte.

Als abschreckendes Beispiel habe in München zudem Serdar Tasci gedient. Nach einer schweren Verletzung von Jerome Boateng war der Abwehrmann 2016 unter Trainer Pep Guardiola von ausgeliehen worden. Er machte allerdings in der Rückrunde nur drei Pflichtspiele und durfte dann wieder gehen.

Bei den Bayern fehlen aktuell mit Niklas Süle (Kreuzbandriss), Lucas Hernandez (Innenbandriss im Sprunggelenk) und Javi Martinez (Muskelbündelriss) drei Kandidaten für die Innenverteidiger-Position.

Schalke-Stürmer Guido Burgstaller über Torflaute: "Treffe falsche Entscheidungen"

Angreifer Guido Burgstaller vom FC Schalke 04 hat über seine Torflaute in der Bundesliga-Hinrunde gesprochen. "Die Selbstverständlichkeit fehlt. Und ich treffe vielleicht zu häufig die falsche Entscheidung", wird der Österreicher von der WAZ zitiert.

Ganze 33-mal gab der 30-Jährige einen Torschuss ab, ein Treffer ist ihm in der Liga 2019/20 aber noch nicht gelungen. Lediglich in der ersten Pokalrunde gegen den SV Drochtersen/Assel gelang ihm ein Doppelpack.

"Dass sich gerade auch gegen Ende der Hinrunde eine gewissen Unsicherheit vor dem Tor eingeschlichen hat, ist wahrscheinlich menschlich", fuhr Burgstaller fort. "Das konnte ich nicht so leicht abschütteln, zumal ich noch nie in so einer Situation war."

Ex-Schalke-Torjäger Ailton nimmt an TV-Show "Let's Dance" teil

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Ailton nimmt ab dem 21. Februar an der Tanz-Show "Let's Dance" teil, wo 14 Promis mit je einem Tanzprofi als Partner trainieren, um dann in jeder Sendung möglichst viele Punkte der Jury abzusahnen.

Für Ailton, der von 2004 bis 2005 für Schalke 04 auflief und in der Bundesliga außerdem für , den HSV und den spielte, ist es nicht die erste Teilnahme an einer TV-Show. 2012 war er beispielsweise Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".