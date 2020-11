Schalke 04: Coach Baum lässt Torwartfrage offen, Profis stimmen erneutem Gehaltsverzicht zu - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Für den FC Schalke 04 steht gegen Mainz 05 eine richtungsweisende Partie auf dem Programm. Trainer Baum lässt sich aber nicht in die Karten schauen.

Für den steht in der das Duell mit an. Beide Klubs sind in dieser Saison noch ohne Sieg in der Liga, folglich ist die am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) stattfindende Begegnung für alle Beteiligten richtungsweisend.

Trainer Manuel Baum wollte sich auf der Spieltagspressekonferenz allerdings nicht in die Karten schauen lassen und ließ einige Personalien offen.

Außerdem: Die S04-Profis haben einem erneuten Gehaltsverzicht zugestimmt.

Der FC Schalke 04 am Freitag: In diesem Artikel erfahrt Ihr heute sämtliche News und Gerüchte rund um S04.

FC Schalke 04: Trainer Manuel Baum lässt Torwartfrage offen - Kabak kehrt zurück

Schalke-Trainer Manuel Baum will die Bedeutung des Bundesliga-Kellerduells des Tabellenvorletzten beim Schlusslicht FSV Mainz 05 nicht zu hoch hängen. "Nein nein nein, das ist kein Endspiel", sagte der 41-Jährige vor dem Spiel bei den Rheinhessen am Samstag (15.30 Uhr).

Nach 22 Ligaspielen in Folge ohne Sieg steht Schalke gegen die in dieser Saison noch punktlosen Mainzer dennoch unter Zugzwang, was Baum auch nicht verneinte: "Das Spiel ist für uns immens wichtig. Wir müssen über unsere Haltung, Mentalität und den Kampf kommen und erst danach über das Spielerische."

Baum: Wir wissen genau, was uns erwartet. Mainz 05 wird gut gegen den Ball arbeiten und aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Es wird ein sehr physisches Spiel und wir müssen alles dagegen knallen, was wir haben.

Offen ließ Baum die Besetzung der Torhüterposition. In der Liga genoss zuletzt Frederik Rönnow das Vertrauen des Trainers, beim zähen 4:1 im gegen Viertligist 1. FC Schweinfurt am Dienstag bot Baum hingegen überraschend Ralf Fährmann auf. Er werde "zum Personal gegen Mainz nix sagen", erklärte der Trainer: "Ich will uns nicht in die Karten schauen lassen."

Fehlen wird den Schalkern weiterhin der verletzte Nationalspieler Suat Serdar, dagegen ist Ozan Kabak nach abgesessener Sperre wieder spielberechtigt.

Einigung vor Kellerduell gegen Mainz: Schalke-Profis stimmen erneutem Gehaltsverzicht zu

Die Profis von Schalke 04 haben vor dem Kellerduell bei Mainz 05 einem erneuten Gehaltsverzicht zugestimmt. "Wir haben einen sehr guten, einvernehmlichen Kompromiss gefunden, der den Zeitraum 1. August 2020 bis 30. Juni 2021 umfasst", sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider den Zeitungen der Funke Mediengruppe . Wie hoch der Verzicht ausfällt, sagte Schneider nicht.

Mannschaftskapitän Omar Mascarell betonte, die Spieler hätten in den vergangenen Wochen "sehr gute Gespräche" geführt, am Donnerstag seien dann die offenen Details "unkompliziert geregelt" worden: "Wir alle wissen um die coronabedingte Situation des Klubs und wollen unseren Teil der Verantwortung übernehmen. Vor allem aber zählt nun das Spiel am Samstag in Mainz, darauf liegt unser ganzer Fokus."

Schalke hilft die finanzielle Entlastung weiter, der Klub hat Verbindlichkeiten von mehr als 200 Millionen Euro angehäuft und ist in der Coronakrise auf Einsparungen angewiesen. "Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Verweigerungshaltung der Mannschaft, sondern immer ein konstruktives Miteinander", sagte Schneider: "Es ist mir ein ausdrückliches Anliegen, hier auch die Zusammenarbeit mit dem Mannschaftsrat und die Haltung des gesamten Teams positiv zu erwähnen."

Schon in der ersten Phase der Corona-Pandemie hatte S04 mit strikten Sparmaßnahmen auf die Coronakrise reagiert: Spieler, Trainer und Vorstand verzichteten auf Teile ihrer Gehälter, um die Liquidität aufrechtzuerhalten. Zudem wurden die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, Investitionsprojekte wurden gestoppt.

FC Schalke 04: Malick Thiaw offenbar beim auf dem Zettel

Der Champions-League-Sieger des Jahres 2019, FC Liverpool, hat offenbar weiter Interesse an Schalke-Youngster und -Innenverteidiger Malick Thiaw (19). Dies berichtet die Sport Bild .

Demnach soll der Youngster aufgrund seiner positiven Entwicklung regelmäßig von den Reds beobachtet werden. Für die Königsblauen ist es daher gut, dass der Vertrag von Thiaw zuletzt bis 2024 verlängert wurde und dieser über keine Ausstiegsklausel verfügt.

