Schalke 04: Malick Thiaw offenbar beim FC Liverpool auf dem Zettel

Beim FC Schalke 04 ist er mittlerweile zum Profi aufgestiegen: Malick Thiaw. Der 19-Jährige soll offenbar weiter das Liverpooler Interesse wecken.

Der Champions-League-Sieger des Jahres 2019, , hat offenbar weiter Interesse an Schalke-Youngster und -Innenverteidiger Malick Thiaw (19). Dies berichtet die Sport Bild.

Demnach soll der Youngster aufgrund seiner positiven Entwicklung regelmäßig von den Reds beobachtet werden. Für die Königsblauen ist es daher gut, dass der Vertrag von Thiaw zuletzt bis 2024 verlängert wurde und dieser über keine Ausstiegsklausel verfügt.

Bereits im März hatte es Gerüchte um das Interesse der Reds am in Düsseldorf geborenen Finnen gegeben. Der beidfüßige Innenverteidiger, der bereits im Alter von 14 Jahren zur Schalke-Jugend kam, stand gegen Dortmund und Stuttgart über 90 Minuten auf dem Feld und erzielte gegen die Schwaben sogar per Kopf den Führungstreffer.

Schalke 04: Großes Lob für Malick Thiaw

"Ich fand seine Leistung wirklich gut. Er hat es in der Defensive in den Zweikämpfen sehr ordentlich gemacht. Nach Balleroberungen und im Spielaufbau hat er sich etwas zugetraut", lobte Baum den Auftritt Thiaws gegen Stuttgart.

Trotz der Rückkehr von Ozan Kabak in den Schalker Kader könnte Thiaw also auch gegen Mainz auflaufen, wie Baum verlauten ließ: "Wir haben da fünf, sechs Spieler, die es richtig gut machen und wissen natürlich, dass Ozan lange nicht gespielt hat. Deswegen werde ich mir zu der Position noch Gedanken machen, um zu schauen, welche Mannschaft dann die Beste ist."