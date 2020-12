FC Schalke 04: Funkel äußert sich zu Spekulationen, Bangen um Mascarell - alle News und Gerüchte zu S04

Friedhelm Funkel spricht über ein mögliches Engagement auf Schalke. Omar Mascarells Einsatz gegen Bielefeld ist fraglich. Alle S04-News heute.

Am Samstag steht für den das letzte -Spiel des Kalenderjahres an. Um 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER) empfängt der Bundesligist den direkten Konkurrenten aus Bielefeld.

Ob Oscar Mascarell bei der wegweisenden Partie mitwirken kann, ist noch unklar. Der S04-Kapitän musste gegen Freiburg angeschlagen ausgewechselt werden und droht gegen die Arminia auszufallen.

Derweil wird Friedhelm Funkel als künftiger Schalke-Trainer gehandelt. Nun äußert sich der 67-Jährige zu den Spekulationen. Und: Am Freitagvormittag wurde Manuel Baum nach Informationen von Goal und SPOX als Schalke-Trainer entlassen.

Der FC Schalke 04 am Freitag: Hier findet Ihr alle heutigen News und Gerüchte rund um S04.

FC Schalke 04: Trainer Manuel Baum gefeuert - Stevens soll Nachfolger werden

Schalke 04 greift im Kampf gegen den Abstieg nach dem letzten Strohhalm. Nach Informationen von Goal und SPOX hat der Tabellenletzte der Bundesliga seinen Trainer Manuel Baum entlassen.

Dies berichten zudem Sky, der kicker und Sport1 übereinstimmend. Die Entscheidung fiel bereits am späten Donnerstagabend, die Spieler wurden am Freitagvormittag darüber informiert. Der Schalker Jahrhunderttrainer Huub Stevens (67) soll für die letzten beiden Spiele des Kalenderjahres einspringen.

Der Verein wollte auf SID-Anfrage keinen Kommentar dazu abgeben, auch nicht auf die Nachfrage, ob die für den Nachmittag angesetzte Pressekonferenz weiterhin mit Manuel Baum geplant ist. Stevens war zunächst nicht zu erreichen.

FC Schalke 04: Friedhelm Funkel spricht über S04-Gerüchte

Friedhelm Funkel hat den Gerüchten über ein mögliches Engagement auf Schalke eine Absage erteilt. "Es gibt überhaupt keinen Kontakt. Ich bin und bleibe Rentner", sagte der 67-Jährige dem Express. Funkel wurde im Januar 2020 bei entlassen und gab danach an, sich in den Ruhestand zu begeben.

"Ich spreche grundsätzlich über nichts, von dem ich nichts weiß. Es steht jetzt einfach nicht an. Jetzt soll ich mich für Dinge rechtfertigen, die an mich noch gar nicht herangetragen wurden. Das ist doch alles Zukunftsmusik", erklärte Funkel zudem der Rheinischen Post .

Am Donnerstag hatte die Bild berichtet, dass S04-Aufsichtsratsmitglied Huub Stevens sich für Funkel als Trainer ausgesprochen habe. Dabei soll der Niederländer auch die Unterstützung mehrerer "Eurofighter" haben. Sportvorstand Schneider will aber wohl an Trainer Manuel Baum festhalten.

Bei Schalke steht der erst vor wenigen Wochen verpflichtete Baum in der Kritik. Bislang konnte auch er keinen Sieg einfahren und startete historisch schlecht. Die Sieglos-Serie steht nun bei saisonübergreifend 28 Partien.

FC Schalke 04 bangt um Kapitän Omar Mascarell

Hinter dem Einsatz von Omar Mascarell am kommenden Spieltag in der Bundesliga steht ein Fragezeichen. Der Kapitän musste unter der Woche gegen Freiburg angeschlagen ausgewechselt werden.

"Omar Mascarell meinte, dass der Muskel im Wadenbereich etwas zugemacht hat", sagte Trainer Manuel Baum nach der 0:2-Niederlage gegen den (die Highlights im Video). Weitere Angaben zur Ausfalldauer machte der Klub nicht.

Dennoch hofft Schalke auf einen Einsatz des zentralen Mittelfeldspielers am kommenden Samstag gegen Arminia Bielefeld (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER). Die Entscheidung über einen Einsatz werde wohl erst nach dem Abschlusstraining fallen.

FC Schalke 04: Rekordhalter statt Retter - Ratloser Baum startet historisch schlecht

Manuel Baum klang wie eine kaputte Schallplatte. "Mit solchen Statistiken beschäftige ich mich nicht", wiederholte der Trainer von Schalke 04 nach dem trostlosen 0:2 (0:0) gegen den SC Freiburg immer wieder. Die Zahlen seiner Arbeit beim abgestürzten Traditionsklub sind auch zu niederschmetternd: Als erster Coach in der Schalker Bundesligageschichte ist der vermeintliche "Retter" mit zehn Spielen ohne Sieg gestartet.

"Statistiken über meine Person interessieren mich nicht", behauptete Baum trotzig, über ihn müsse man sich "keine Sorgen machen". Vier magere Unentschieden, 7:24 Tore, letzter Tabellenplatz, allerhöchste Abstiegsgefahr: Eine solch katastrophale Ausbeute hatte selbst der alte Rekordhalter Karl-Heinz Marotzke vor 53 Jahren nicht vorzuweisen - er gewann sein zehntes Spiel, wurde dennoch drei Niederlagen später entlassen.

Ob Baum das gleiche Schicksal droht, ist fraglich. Selbst wenn der 41-Jährige auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Kellerduell gegen den Aufsteiger Arminia Bielefeld nicht gewinnt und Schalkes Sieglos-Serie sich auf 29 Spiele verlängert, könnte er allein aus finanziellen Zwängen seinen Job behalten.

Denn zusätzlich zum Ende September gefeuerten David Wagner und Baum noch einen dritten Trainer zu bezahlen, wäre für die hochverschuldeten Königsblauen wohl zu teuer. Zumal jeder verfügbare Euro im Januar eigentlich für ein oder zwei neue Spieler ausgegeben werden müsste. Außerdem wäre bei einem Rauswurf seines zweiten Wunschtrainers auch Sportvorstand Jochen Schneider nicht mehr zu halten - eine Neubesetzung des Postens würde weitere Kosten verursachen. Geld, das Schalke bei über 200 Millionen Euro Schulden nicht hat.

Und so ist fraglich, welche Rolle der zuletzt bei Fortuna Düsseldorf tätige Trainer-Routinier Friedhelm Funkel in den Überlegungen spielt. Der als Feuerwehrmann bekannte Funkel soll laut Bild -Zeitung bereits Anfang der Woche von Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens als Kandidat an Aufsichtsratsboss Jens Buchta herangetragen worden sein.

Offensichtlich war nach dem leblosen Auftritt gegen den vermeintlichen Konkurrenten Freiburg jedoch: Baum bekommt keinen Zugriff auf diese Schalker Mannschaft. Nach jedem Spiel bemängelt er dieselben individuellen Fehler, klagt über Spieler, die "nicht an ihre 100 Prozent kommen", hat dann im Training das Gefühl, "jetzt haben sie es verstanden". Um im nächsten Spiel wieder vom Gegenteil überzeugt zu werden. Wie gegen ebenfalls verunsicherte Freiburger, als die Königsblauen trotz der Leistungssteigerung beim 2:2 in Augsburg am vergangenen Sonntag völlig unverständlich wie das Kaninchen vor der Schlange erstarrten.

Auch die "Erziehungsmaßnahme" für den Egozentriker Amine Harit, der nach zweiwöchiger Suspendierung begnadigt worden war, fruchtete nicht: Der hochbegabte Marokkaner dribbelte sich immer wieder fest, verlor den Ball, tauchte von Minute zu Minute mehr ab. Von der erhofften Trotzreaktion keine Spur.

Ob Harit gegen die Bielefelder, die neun der letzten zehn Spiele verloren haben und laut Torjäger Fabian Klos "mit Trotz" nach Gelsenkirchen fahren, eine weitere Chance bekommt, ist offen. Denn Baum will nur noch auf die Spieler setzen, "die alles für den Verein geben wollen". Auch diesen Satz wiederholt er schon seit Wochen.

FC Schalke 04: DFL terminiert Spieltage 16 bis 18

Nachdem die DFL bereits die ersten Spieltage nach der kurzen Winterpause terminiert hatte, hat sie nun auch die erste englische Woche im neuen Jahr und damit die Spieltage 16 bis 18 festgelegt.

Schalke trifft dabei zunächst am Sonntag (17. Januar 18 Uhr) auf , ehe am Mittwoch (20. Januar 18.30 Uhr) das Heimspiel gegen den ansteht.

Zum Start der Rückrunde empfangen die Schalker dann am Sonntag, den 24. Januar, um 15.30 Uhr den .

