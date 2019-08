Ex-Schalke-Stürmer Franco Di Santo wechselt nach Brasilien zu Atletico Mineiro

Erst im Januar schloss sich Franco Di Santo für ein halbes Jahr Rayo Vallecano an. Nun hat der Ex-Schalker in Brasilien einen neuen Klub gefunden.

Der ehemalige Bundesligastürmer Franco Di Santo hat nach seinem Vertragsende bei einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Argentinier, der einst für und Schalke 04 auf Torejagd ging, schließt sich dem brasilianischen Erstligisten Atletico Mineiro an und unterschreibt dort einen bis 2020 gültigen Vertrag.

Di Santo verließ Schalke erst im Januar in Richtung Vallecano, kam dort aber in der abgelaufenen Rückrunde auf lediglich sechs Einsätze in , in denen er ohne Treffer blieb. Zuletzt gab der Offensivmann zu, dass der Abgang von den Königsblauen, die falsche Entscheidung war.

Di Santo zu seinem Abgang bei Schalke 04: "Glaube, dass es ein Fehler war"

"Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, dass es ein Fehler war, am letzten Tag der Transferperiode abzureisen, ohne mich vorher genau darüber informiert zu haben, wohin es ging", erklärte Di Santo in einem Interview mit dem kicker.

Er fügte hinzu: "Ich hätte dableiben sollen, wo ich gearbeitet habe, wie ich es immer für das Team getan habe, ohne die Schultern hängen zu lassen." Di Santo war 2015 für sechs Millionen Euro von Werder nach Schalke gewechselt.

🎶⚽ MEEEEU TIME VAI TEEEER, FRANCO DI SANTO!



🎙 Legião Alvinegra.



📄✍🏾🇦🇷 @fdisanto9 é #Galo! O contrato do atacante com o clube vai até dezembro de 2020.



🎥 O atleta argentino será apresentado à imprensa nesta terça, às 9h30! Confira ao vivo: https://t.co/Y6bQSgxohE pic.twitter.com/YE4LknVcsM — Atlético (@Atletico) August 6, 2019

Dort blieb der 30-Jährige zumeist hinter den Erwartungen zurück. In dreieinhalb Jahren bei den Knappen brachte es Di Santo auf gerade einmal zwölf Tore in 88 Einsätzen. Vor seinem Abgang im Winter fand der Rechtsfuß unter Ex-Trainer Domenico Tedesco kaum noch Berücksichtigung.