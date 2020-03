FC Schalke 04 vs. FC Bayern München heute live im TV und im LIVE-STREAM: Alles zur Übertragung des DFB-Pokals

Das Viertelfinale des DFB-Pokals steht auf dem Programm, Schalke 04 empfängt den FC Bayern. Goal sagt Euch, wie Ihr heute live dabei sein könnt.

Im Viertelfinale des DFB-Pokals hat Schalke 04 wohl den schwersten Gegner zugelost bekommen: Vor heimischer Kulisse wartet mit dem FC Bayern der amtierende Pokalsieger, der seinen Titel verteidigen möchte. Anstoß der Begegnung ist heute um 20.45 Uhr in der Veltins Arena in Gelsenkirchen.

Während sich die Hausherren am Wochenende dem mit 0:3 (0:2) geschlagen geben mussten und Torhüter Alexander Nübel in der 75. Minute ein Eigentor zu verarbeiten hatte, feierte der deutsche Rekordmeister ein 6:0 (4:0) gegen Hoffenheim, das allerdings von erneuten Anfeindungen gegen den TSG-Mäzen Dietmar Hopp überschattet wurde.

Blickt man auf die letzten Duelle der beiden Teams in der , können die Vorzeichen nicht unterschiedlicher sein: Erst Ende Januar mussten sich die Königsblauen in München mit 0:5 (0:2) geschlagen geben, in der Hinrunde hatte es vor dem eigenen Publikum bereits ein 0:3 (0:1) gegeben.

Auch das letzte Aufeinandertreffen im hat aus Sicht von Schalke 04 nicht unbedingt besser ausgesehen. Vor drei Jahren, damals übrigens ebenfalls im Viertelfinale, sorgte der FC Bayern durch Tore von Robert Lewandowski (3., 29.) und Thiago (16.) bereits vor der Pause für den 3:0-Endstand.

Ihr möchtet wissen, wo Ihr das Viertelfinale zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern München heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefern wir Euch alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals und verraten Euch, mit welchen Aufstellungen beide Teams die Aufgabe angehen.

Schalke 04 gegen den : Der DFB-Pokal in der Übersicht

Duell - FC Bayern München Datum Dienstag, 3. März 2020 | 20.45 Uhr Ort Veltins Arena (Gelsenkirchen, Deutschland) Zuschauer 62.271 Plätze

Schalke 04 gegen den FC Bayern München heute live im TV sehen - geht das?

Kann Schalke ausgerechnet im DFB-Pokal gegen den Titelverteidiger den aktuellen Leistungseinbruch beenden? Das Duell mit dem FC Bayern verspricht jede Menge Spannung, deshalb werden auch am Dienstag wieder viele Zuschauer vor dem Fernseher sitzen. Aber bei welchem Sender wird die Begegnung übertragen?

Schalke gegen Bayern heute live im Pay-TV bei Sky sehen

Der DFB-Pokal ist bereits seit einigen Jahren in den Händen von Sky , das heute auch das Duell zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern in voller Länge im Pay-TV übertragen wird. Der Fernsehsender hat sich die Rechte am DFB-Pokal gesichert und zeigt deshalb auch in dieser Saison alle Begegnungen live.

Um 20.30 Uhr beginnt der Pay-TV-Anbieter auf den beiden Sendern Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD mit den Vorberichten, eine mögliche Verlängerung bei der frühen Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und wird dagegen auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD übertragen.

Sobald die beiden Teams den Rasen betreten, übernimmt Kai Dittmann, der am Wochenende bereits den Nicht-Angriffspakt zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern kommentiert hatte , aus dem Stadion und wird Euch am Mikrofon durch den Abend begleiten.

Schalke gegen Bayern live im TV bei Sky:

Start der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Kai Dittmann

Kostenlos könnt Ihr Sky jedoch nicht nutzen. Um auf das Angebot des Pay-TV-Senders zugreifen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Dieses könnt Ihr über die Website des Senders abschließen , dort findet Ihr auch die verschiedenen Pakete, die Ihr buchen könnt.

Schalke gegen Bayern heute live im Free-TV in der ARD sehen

Das Aufeinandertreffen zwischen den beiden Bundesligisten wird heute allerdings auch live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Die ARD besitzt im Viertelfinale des DFB-Pokals die Übertragungsrechte an zwei Spielen und hat sich neben der Begegnung zwischen und auch für Schalke 04 gegen den FC Bayern entschieden.

Bereits um 20.15 Uhr und damit eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnt die Sportschau mit der Übertragung. Zunächst begrüßt Euch Moderator Alexander Bommes zu den Vorberichten, ehe Kommentator Gerd Gottlob die Ereignisse auf Schalke am Mikrofon einordnen wird.

Schalke gegen Bayern live im TV in der ARD:

Start der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Gerd Gottlob

Schalke 04 gegen den FC Bayern München heute im LIVE-STREAM sehen

Das Aufeinandertreffen zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern wird heute live im deutschen Fernsehen beim Pay-TV-Sender Sky und im Free-TV in der ARD gezeigt / übertragen. Nun stellt sich aber die Frage, ob die kompletten 90 Minuten auch im LIVE-STREAM zu sehen sind.

Schalke gegen Bayern heute im LIVE-STREAM bei Sky sehen

Der Pay-TV-Sender Sky hat bei der Übertragung des DFB-Pokals mehrere Eisen im Feuer und bietet Euch mehrere Möglichkeiten, das Aufeinandertreffen zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern heute im LIVE-STREAM anzuschauen.

Die erste Option ist der Streamingdienst Sky Go , mit dem Ihr die ganze Begegnung im LIVE-STREAM schauen könnt. Habt Ihr bereits ein Abonnement bei Sky, könnt Ihr Euch mit dem PIN, den Ihr bei der Anmeldung erhalten habt, einloggen. Ansonsten müsst Ihr Euch vor dem Anstoß bei Sky registrieren, um den DFB-Pokal live sehen zu können.

Die zweite Option ist der Onlinedienst Sky Ticket , mit dem ihr auch ohne ein langfristiges Sky-Abonnement auf die Übertragung von Schalke gegen Bayern zugreifen könnt. Das Abonnement lässt sich tageweise oder für einen ganzen Monat abschließen. Mehr Informationen zu den verschiedenen Angeboten findet Ihr hier .

Schalke gegen Bayern heute im LIVE-STREAM sehen - mit Onefootball

Das Viertelfinale zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern wird nur bei Sky im LIVE-STREAM übertragen? Das stimmt nur bedingt, denn auch Onefootball hat den DFB-Pokal im Angebot. Die App zeigt / überträgt die Begegnungen des DFB-Pokals ab der 2. Hauptrunde live im Stream - und das zu einem relativ geringen Preis.

Bei Onefootball könnt Ihr Euch eine bestimmte Begegnung im DFB-Pokal aussuchen und diese gegen eine kleine Gebühr auf allen mobilen Geräten verfolgen. Für das Duell zwischen Schalke und Bayern zahlt Ihr 3,99 Euro. Hier gibt es alle Infos .

Schalke gegen Bayern heute im LIVE-STREAM der ARD sehen

Neben Sky besitzt auch die ARD die Übertragungsrechte für die Begegnung der beiden Bundesligisten. Das Erste beschränkt seine Berichterstattung jedoch nicht auf die TV-Übertragung, denn das Duell könnt Ihr heute auch im kostenlosen LIVE-STREAM verfolgen.

Auf der Webseite des Senders könnt Ihr Schalke gegen Bayern heute ohne Anmeldung verfolgen. Auch im LIVE-STREAM, der das Aufeinandertreffen ebenfalls in voller Länge zeigen wird, beginnt die Sportschau um 20.15 Uhr mit den Vorberichten.

Schalke 04 gegen den FC Bayern München: Den DFB-Pokal im LIVE-TICKER verfolgen

Für alle, die kein zusätzliches Abonnement abschließen möchten oder am Abend kein mobiles Endgerät zur Verfügung haben, um Schalke gegen Bayern live zu verfolgen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal die Lösung.

Bereits ab 20 Minuten vor dem Anstoß liefern wir Euch die Vorberichte zum DFB-Pokal. Während der Begegnung versorgen wir Euch mit detaillierten Beschreibungen zu den wichtigsten Szenen, sodass Ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

Über diesen Link kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER auf unserer Webseite. Wenn Ihr den Service auf Eurem Smartphone oder Tablet nutzen möchtet, könnt Ihr Euch außerdem die kostenlose Goal-App für iOS oder Android herunterladen.

Schalke gegen Bayern heute live: Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

Schalke 04 gegen den FC Bayern München: Der Direktvergleich beider Teams