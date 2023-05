Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen: Überträgt nur Sky das Spiel?

Heute um 15.30 Uhr steigt in der Bundesliga das Spiel Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt. Doch überträgt es nur Sky im LIVE-STREAM? GOAL bietet Infos.

Wir befinden uns am 33. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei findet am Samstag um 15.30 Uhr das Aufeinandertreffen Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt statt. Die Knappen und die Adler holten 30 und 46 Punkte.

Für Schalke 04 kommt die Heimpartie gegen Eintracht Frankfurt eine Woche nach einem Auswärtsdebakel gegen den FC Bayern München. Jedoch feierte die Elf von Thomas Reis am 31. Spieltag in Mainz den dritten Sieg binnen vier Liga-Auftritten.

Danach beendete die SGE mit einem Heimerfolg gegen die Nullfünfer eine Negativserie mit fünf Niederlagen und ebenso vielen Remis. Im jüngsten Auswärtsspiel unterlag das Team von Oliver Glasner bei Hoffenheim.

Am Samstag geht in der Bundesliga die Begegnung Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt über die Bühne. Aber überträgt nur Sky das Spiel im LIVE-STREAM? GOAL versorgt Euch mit allen Infos hierzu, zum LIVE-TICKER der Partie in der Veltins-Arena und zu den Startformationen.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Die Eckdaten

Spiel: Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 20. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM bei Sky sehen

Die Senderechte an der Bundesliga berechtigen Sky dazu, alle Samstagspartien in der Bundesliga exklusiv zeigen. Obendrein könnt Ihr das gesamte Programm des Bezahlanbieters im LIVE-STREAM sehen.

Deshalb könnt Ihr Euch die Partie zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt mit einer adäquaten Internetverbindung von überall aus anschauen. Zudem könnt Ihr Euch zwischen einer Übertragung in voller Länge und einer Konferenz entscheiden. Ferner stehen mit Sky und WOW zwei Vorgehensweisen zur Auswahl.

So könnt Ihr Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt bei Sky Go mitverfolgen

Sky Go stellt die Erste davon dar. Jedoch benötigt Ihr für die Benützung des hauseigenen Streaming-Portals das Bundesliga-Paket. Dieses könnt Ihr Einzelabo für 27 Euro sowie in einer Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro erwerben. Jedoch erfolgt die Freischaltung nicht sofort. Daher müsst Ihr das Spiel zwischen den Knappen und der SGE bei einer heutigen Buchung wahrscheinlich mit WOW oder in einer Wiederholung sehen.

So könnt Ihr Euch Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt bei WOW anschauen

WOW ist das frühere Sky Ticket. Damit findet die Aktivierung sofort und rechtzeitig zur Übertragung der Partie Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt statt. Überdies müsst Ihr keine Bindung eingehen.

Wenn Ihr Euch für das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro entscheidet, könnt Ihr mit zwei Endgeräten das gesamte Sportprogramm mitverfolgen. In puncto Fußball könnt Ihr Euch zudem etwa die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und Englands Premier League ansehen. Dazu kommen etwa die Formel 1, die ATP World Tour, die NHL und die PGA Tour.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt heute live im LIVE-TICKER

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Aufeinandertreffen Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu allen relevanten Geschehnissen in der Veltins-Arena. Zudem erhaltet Ihr von uns Push-Nachrichten.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt

Anschließend könnt Ihr Euch ab 17.30 Uhr die besten Szenen in der Highlight Show von DAZN anschauen. Danach zeigen Euch die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr und das aktuelle Sportstudio des ZDF ab 23.00 Uhr die Höhepunkte. Ihr könnt Euch die drei Sendungen im Stream ansehen.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen: Überträgt nur Sky das Spiel?

Im LIVE STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.