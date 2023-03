Heute steigt das Revierderby FC Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund). Doch wo könnt Ihr es live im STREAM und TV sehen? GOAL hat alle Infos.

Wir schreiben den 24. Spieltag der Bundesliga. Hierbei findet am Samstag um 18.30 Uhr das Revierderby FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund statt. Die Knappen und der BVB holten 19 und 49 Zähler.

Der FC Schalke 04 nahm sechs seiner Punkte zuletzt gegen den VfB Stuttgart und in Bochum mit. Zuvor fädelte die Elf von Thomas Reis Mitte Februar bei Union Berlin die vierte Nullnummer am Stück ein.

Borussia Dortmund bezwang am 23. Spieltag vor heimischer Kulisse RB Leipzig. Damit gelang dem Team von Edin Terzić der achte Dreier in ebenso vielen Liga-Spielen nach der Pause.

Heute um 18.30 Uhr kommt es in der Bundesliga zum Aufeinandertreffen FC Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund). Aber wo könnt Ihr das Revierderby live im STREAM und TV sehen? GOAL bietet Euch alle Infos.

FC Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im STREAM und TV sehen – die Eckdaten

Spiel: FC Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 11. März 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: VELTINS-Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV anschauen

Die Senderechte an der Bundesliga berechtigen Sky dazu, alle Samstagspartien exklusiv ins Haus zu liefern. Infolgedessen könnt Ihr das Revierderby FC Schalke 04 vs. BVB ausschließlich beim Pay-TV-Anbieter mitverfolgen. Genauer gesagt läuft die Begegnung in der VELTINS-Arena bei Sky Sport Bundesliga (HD) sowie bei Sky Sport Bundesliga UHD. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung im TV auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentar: Wolff Fuss

Wenn Ihr das Spiel zwischen den Knappen und dem BVB im Fernsehen sehen wollt, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Hierbei stehen ein Einzelabo für 27 Euro und eine Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro zur Auswahl. Die Webseite von Sky bietet etliche weiterführende Infos.

Schalke vs. BVB heute im LIVE STREAM bei Sky anschauen

Alternativ könnt Ihr das Revierderby FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund heute via LIVE STREAM sehen. Denn: Sky strahlt sein vollständiges Programm zusätzlich online aus. Deshalb könnt Ihr das Spiel in der VELTINS-Arena mit einem adäquaten Internetzugang von überall aus mitverfolgen. Diesbezüglich könnt Ihr es mit zwei Optionen angehen.

So könnt Ihr FC Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) bei Sky Go mitverfolgen

Sky Go bildet die erste davon. Allerdings kommt Ihr auch hierfür nicht um das Bundesliga-Paket herum. Außerdem erfolgt die Aktivierung nicht unverzüglich nach der Buchung. Daher müsst Ihr bei einem heutigen Vertragsabschluss möglicherweise WOW oder eine Wiederholung nutzen.

So könnt Ihr Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute bei WOW sehen

WOW ist das frühere Sky Ticket. Damit findet die Freischaltung sofort statt. Obendrein müsst Ihr Euch nicht langfristig binden. Trotzdem verschafft Euch das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro einen für zwei Endgeräte gültigen Zugriff auf das vollzählige Sportprogramm. In puncto Fußball könnt Ihr zusätzlich etwa den DFB-Pokal, die 2. Bundesliga und die Premier League sehen. Zudem liegt Ihr hinsichtlich der Formel 1, der NHL, der ATP World Tour und der PGA Tour richtig.

Zu FC Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) via TICKER auf dem Laufenden bleiben

Überdies könnt Ihr das Revierderby FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund mithilfe des TICKERS von GOAL mitverfolgen. Denn: Bei uns erfahrt Ihr Alles zu den nennenswerten Geschehnissen in der VELTINS-Arena. Zu diesem Zweck senden wir Euch Push-Benachrichtigungen.

Highlights bei DAZN und im ZDF: So seht Ihr FC Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute

Unmittelbar nach dem Spiel bekommen die Abonnenten von DAZN die besten Szenen von der Highlight Show ins Haus geliefert. Außerdem werdet Ihr ab 23.00 Uhr beim aktuellen Sportstudio des ZDF fündig. Ihr könnt beide Sendungen sowohl via TV als auch via Stream sehen.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im STREAM und TV sehen: Die Übertragung im Überblick

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ZDF

FC Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.