Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen: Zeigt nur Sky die Bundesliga heute im LIVE-STREAM?

Heute um 15.30 Uhr steigt das Spiel Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen. Doch zeigt nur Sky die Bundesliga heute im LIVE-STREAM? GOAL hat alle Infos.

Wir erleben die 26. Runde in der Bundesliga. Hierbei geht am Samstag um 15.30 Uhr unter anderem das Spiel Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen über die Bühne. Die Knappen und die Werkself halten derzeit bei 21 und bei 37 Punkten.

Schalke 04 verabschiedete sich mit einer Punktteilung in Augsburg in die Länderspiel-Pause. Damit erlebte das Team von Thomas Reis das sechste Unentschieden binnen acht ungeschlagenen Meisterschaftsspielen.

Bayer Leverkusen setzte sich hingegen zu Hause gegen den FC Bayern München durch. Der Elf von Xabi Alonso gelang der dritte Liga-Dreier am Stück.

Heute kommt es in der Bundesliga zum Aufeinandertreffen Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen. Aber zeigt nur Sky die Bundesliga heute im LIVE-STREAM? GOAL bietet Euch alle Infos dazu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM: Die Eckdaten

Spiel: Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen Datum: Samstag, 1. April 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM bei Sky sehen

Sky hält die Exklusivrechte an sämtlichen Samstagsspielen in der Bundesliga. Obendrein könnt Ihr das gesamte Programm des Pay-TV-Anbieters im LIVE-STREAM mitverfolgen. Somit könnt Ihr die Partie Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen mit einem adäquaten Internetzugang von überall aus sehen. Da am Samstag um 15.30 Uhr vier Begegnungen beginnen, steht zusätzlich eine Konferenz zur Auswahl. Überdies könnt Ihr sowohl Sky Go als auch WOW nutzen.

So könnt Ihr Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen bei Sky Go im STREAM mitverfolgen

Aber wenn Ihr es mit Sky Go angehen wollt, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Dieses könnt Ihr als Einzelabo für 27 Euro und in einer Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro buchen. Jedoch findet die Aktivierung nicht unverzüglich statt. Daher müsst Ihr bei einem heutigen Kauf wahrscheinlich auf eine Wiederholung oder auf WOW zurückgreifen.

Live im STREAM: So könnt Ihr Euch Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen bei WOW anschauen

WOW stellt das frühere Sky Ticket dar. Damit erfolgt die Freischaltung unverzüglich. Obendrein müsst Ihr keine langfristige Bindung eingehen. Das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro ermöglicht einen Zugriff auf das vollzählige Sportangebot. Das Fußballprogramm umfasst zudem etwa die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League. Dazu kommen die Formel 1, die ATP World Tour, die NHL und die PGA Tour.

Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen heute live im TICKER

Außerdem könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zur Begegnung Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen im Bilde bleiben. Damit erfahrt Ihr alles zum Spielverlauf in der Veltins-Arena. Zudem senden wir Euch Push-Nachrichten.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen

Ergänzend dazu könnt Ihr Euch die besten Szenen der Partie zwischen den Knappen und der Werkself anschauen. DAZN zeigt Euch die Höhepunkte ab 17.30 Uhr in der Highlight Show. Überdies werdet Ihr ab 18.15 Uhr bei der Sportschau der ARD und ab 23.00 Uhr beim aktuellen Sportstudio des ZDF fündig.

Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen: Zeigt nur Sky die Bundesliga heute im LIVE-STREAM?

Im LIVE STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung Schalke 04: Fährmann - Brunner, Yoshida, Greiml, Matriciani - Kral, Krauß, Zalazar, Drexler, Bülter - Mi. Frey.

Aufstellung Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, Palacios, Hincapie - Diaby, Wirtz, Adli.