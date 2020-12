Schachtjor Donezk gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

In der Gruppenphase der Champions League trifft Donezk auf Real Madrid. Goal erklärt, wo Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Toni Kroos muss heute mit in der UEFA bei ran. Die Partie wird um 18.55 Uhr in Kiew angepfiffen.

In der Gruppe B spielt Real gegen Donezk, gegen das Team, das im Hinspiel Madrid eine 2:3-Niederlage besorgte. Real ist aktuell Zweiter mit sieben Punkten, Donezk ist auf Platz drei mit vier Punkten. Mit einem Sieg könnte Donezk also an Real in der Tabelle vorbeiziehen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Schachtjor Donezk gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Schachtjor Donezk gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Champions League

: Champions League Datum : Dienstag, 1. Dezember 2020

: Dienstag, 1. Dezember 2020 Uhrzeit: 18.55 Uhr

Schachtjor Donezk gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN werden in dieser Saison jedes Spiel der Königsklasse live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Die CL wird es in naher Zukunft leider nicht im Free-TV zu sehen geben, keiner der Sender hat Übertragungsrechte erhalten.

Schachtjor Donezk gegen Real Madrid heute live im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning wird die Partie heute über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM übertragen. Ab 18.45 Uhr könnt Ihr die Champions League streamen – und das geht als Neukunde bei DAZN die ersten 30 Tage lang kostenlos.

Schachtjor Donezk gegen Real Madrid heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Am besten schaut Ihr DAZN über die DAZN-App, die es überall als kostenlosen Download gibt. Die App ist für diverse Endgeräte kompatibel, die einzige Voraussetzung für einen großartigen Fußballabend ist eine stabile Internetverbindung. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Schachtjor Donezk gegen Real Madrid heute live im TV: Sky

Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring wird die Königsklasse mit dem Spiel zwischen Donezk und Real in der Konferenz übertragen. Neben dieser Partie bekommt Ihr dort zeitgleich auch das Spiel gegen RB Salzburg zu sehen. Da Sky ein Bezahlsender ist, müsst Ihr ein Abo abgeschlossen haben, um die Konferenz sehen zu können. Hier haben wir Euch die Webseite von Sky verlinkt.

Schachtjor Donezk gegen Real Madrid heute live im LIVE-STREAM: Sky

Sky wird die Konferenz auch im LIVE-STREAM übertragen und zwar über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Schachtjor Donezk gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Schachtjor Donezk gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr seid gerade unterwegs und habt nicht genügend Datenvolumen, um den Stream von DAZN zu schauen? Dann verfolgt die Partie über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Fast in Echtzeit bekommt Ihr dort alle wichtigen Infos zum Spiel – schaut mal rein!

Schachtjor Donezk gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer, aus welchen Gründen auch immer, die Champions League verpasst hat, der kann sich auf DAZN alle Highlights nur 40 Minuten nach dem Schlusspfiff anschauen.

Der Streamingdienst DAZN überträgt aktuell jeden Tag Sport im Stream, zur Weihnachtszeit wird also keinem langweilig. Im Programm von DAZN sind unter anderem folgende Ligen und Wettbewerbe zu finden: Champions League, , , , , , NFL, NBA, NHL und viele weitere. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro im Monat.

Schachtjor Donezk gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Donezk bisher 3 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Madrid 1 Siege 2 0 Remis 0 6 Tore 10 135 Mio. Euro Marktwert 842 Mio. Euro Tete (17 Mio. Euro) wertvollster Spieler Thibaut Courtois (75 Mio. Euro)

Schachtjor Donezk gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick