SC Verl vs. VfL Osnabrück live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER - 0:0

In der 3. Liga kommt es heute zur Begegnung SC Verl gegen VfL Osnabrück. Goal begleitet das Spiel am Montag im LIVE-TICKER.

Zum Abschluss des 14. Spieltags in der 3. Liga empfängt der SC Verl heute den VfL Osnabrück. Anstoß der Partie am Montagabend ist um 19 Uhr.

SC Verl vs. VfL Osnabrück im LIVE-TICKER

SC Verl vs. VfL Osnabrück 0:0 Tore - Aufstellung SC Verl Thiede - Lannert, Schäfer, Jürgensen, Stellwagen - Baack, Sapina, Mirchev, Petkov, Rabihic - Putaro Aufstellung VfL Osnabrück Kühn - Traore, Beermann, Trapp, Kleinhansl - Taffertshofer, Klaas, Köhler - Simakala, Heider, Higl Gelbe Karten -

16. | Nach einem Foul kurz vor der gegnerischen Box tritt die Nummer neun der Hausherren zum Freistoß aus halblinker Position an. Er nimmt mächtig Anlauf, doch am Ende trifft er die Kugel nicht richtig und schießt flach in die Mauer.

14. | Rabihic legt im gegnerischen Drittel rechts heraus auf Lannert. Dieser hat viel Platz, doch flankt völlig überhastet in den - abgesehen von der Osnabrücker Hintermannschaft - aus Sicht des SC verwaisten Sechzehner. Die Kugel segelt ins Toraus.

11. | Hier ist mächtig Dampf drin in den Anfangsminuten, vor allem in der Offensive der Gäste! Erst tanzt Simakala Schäfer vor dem Sechzehner aus und kommt frei zum Schuss. Theide taucht jedoch rechtzeitig ab und kann parieren. Und auch im Anschluss bleibt der VfL dran, doch die Verler stemmen sich gemeinschaftlich dagegen und blocken jegliche Schussversuche.

9. | Klaas setzt Heider mit einem tollen Flachpass in den Rücken der Abwehr in Szene. Heider geht noch ein paar Schritte und zieht halbrechts vor dem Kasten ab, doch Jürgensen läuft in in letzter Sekunde noch ab und kann den Schussversuch blocken.

8. | Auch der Sportclub darf nun zum ersten Mal zu einer Ecke antreten. Baack flankt von rechts hoch in die Mitte, wo aber kein Mitspieler entscheidend an die Kugel kommt.

5. | Auf der anderen Seite bekommen die Niedersachsen einen Eckball zugesprochen. Kleinhansl nimmt sich der Sache an der rechten Eckfahne an und flankt hoch auf den zweiten Pfosten, wo Klaas am höchsten steigt und aufs Tor köpft. Allerdings kommt im Anschluss ein Verler an den Ball und kann klären.

2. | Putaro hat die Führung auf dem Fuß! Einen hohen Ball von rechts in den Strafraum des VfL kann kein Gästespieler unter Kontrolle bringen. Die Kugel tropft zu Putaro elf Meter vor dem Tor, der sofort flach abzieht. Das Spielgerät rauscht knapp links am Pfosten vorbei.

1. | Schiedsrichter Dr. Max Burda pfeift die Partie an! Osnabrück in den lila Trikots stößt an, Verl läuft in weißen Jerseys mit schwarzen Hosen auf.

SC Verl vs. VfL Osnabrück im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Auf der anderen Seite möchte aber auch Coach Daniel Scherning sich nicht auf das Gerede rund um den direkten Wiederaufstieg ins zweite Oberhaus des deutschen Fußballs einlassen: Das Spiel gegen den SC Verl ist eine brutale Herausforderung. Da beschäftigen wir uns überhaupt nicht mit Platz zwei. Zudem gilt es, das bittere DFB-Pokalaus von letzter Woche zu verdauen.

Vor Beginn | Seit dem achten Spieltag Mitte September hält die Serie des Sportclubs an, dass sich Niederlagen und Spiele, in denen man punktet, immer abwechseln. Geht es danach, dürfen sich Mannschaft und Fans heute auf mindestens einen Zähler gegen den Absteiger aus Niedersachsen freuen. Um allerdings nachhaltig die abstiegsgefährdeten Plätze hinter sich zu lassen, muss es dem Team von Cheftrainer Guerino Capretti gelingen, mehrere Partien in Folge etwas Zählbares mitzunehmen.

Vor Beginn | Beim tabellarischen Vergleich der beiden Teams dominiert eine Zahl: die Fünf. Zwar trennen Verl und Osnabrück nur fünf Zähler, doch trotzdem haben wir es mit der Partie des Tabellenfünfzehnten gegen den Tabellenfünften zu tun. Während der VfL damit bloß zwei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz ist, sind die Ostwestfalen punktgleich mit Freiburgs Zweiter, die wiederum auf einem direkten Abstiegsplatz liegt.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Partie zwischen Verl und Osnabrück.

SC Verl vs. VfL Osnabrück: Die Aufstellung

