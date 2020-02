SC Verl vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - die Übertragung zum DFB-Pokal

Der SC Verl darf im DFB-Pokal vor heimischer Kulisse gegen Union Berlin ran. Goal liefert alle Infos zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Die Überraschungsmannschaft des bisherigen Pokalwettbewerbs, der SC Verl, hat den nächsten großen Coup vor der Brust. Am Mittwoch trifft der Regionalligist im Achtelfinale des DFB-Pokals auf . Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Der und , so lauten die Namen der beiden Klubs, die der Klub aus dem Nordosten Nordrhein-Westfalens in der -Saison 2019/20 bereits eliminiert hat. Nun trifft man zum zweiten Mal auf einen Bundesligisten, diesmal ist es der Aufsteiger aus der deutschen Hauptstadt. "Das Union-Spiel ist ein Bonbon für uns", sagte Klub-Präsident Raimund Bertels im Gespräch mit dem kicker jüngst.

Union Berlin dagegen muss die 0:5-Packung beim BVB vom vergangenen Wochenende erst einmal verdauen. Für das Team von Urs Fischer stehen nach Beginn der Rückrunde damit zwei Niederlagen und ein Sieg zu Buche. Im Pokalwettbewerb will man sich das nötige Selbstbewusstsein für den Abstiegskampf in der Liga holen. Bislang eliminierten Andersson, Gikiewicz und Co. den VfB Germania Halberstadt und Ligarivale .

SC Verl vs. Union Berlin heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos zur Übertragung des Achtelfinales im DFB-Pokal und verrät auch, wo ein LIVE-TICKER zum Spiel Sinn macht.

SC Verl vs. Union Berlin: Das DFB-Pokal-Achtelfinale auf einen Blick

Achtelfinalbegegnung SC Verl vs. Union Berlin Datum Mittwoch, 5. Februar 2020 | 18.30 Uhr Ort Sportclub Arena, Verl (Deutschland) Zuschauer 5.153 Plätze

SC Verl vs. Union Berlin: DFB-Pokal heute live im TV sehen

Der DFB-Pokal wird auch in dieser Saison wieder live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen. Allerdings kommen nicht alle Spiele live im Free-TV, nur ausgewählte Partien werden ausgestrahlt. Kommt Verl gegen Union Berlin im Free-TV oder wird das Duell nur live im Pay-TV zu sehen sein?

SC Verl vs. Union Berlin: DFB-Pokal heute live im TV bei Sky sehen

Die erste und einzige Möglichkeit, wie Ihr die vollen 90 Minuten zwischen Verl und dem Bundesligisten Union Berlin sehen könnt ist der Pay-TV-Sender Sky, der die Begegnung exklusiv und in voller Länge zeigt. Doch Ihr müsst das Pokalspiel nicht einmal zwingend ganz anschauen. Wenn Ihr am Mittwochabend Lust auf mehr Pokalfieber habt, dann könnt Ihr die Konferenz von Sky bedienen und dort gleich mehrere Spiele parallel anschauen. Ihr habt die Wahl, doch eines ist gewiss: SC Verl gegen Union Berlin wird heute live im übertragen.

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement, denn der Sender ist nicht frei empfangbar. Nur wenn Ihr ein Abo beim Bezahlsender besitzt, könnt Ihr den DFB-Pokal heute live verfolgen.

SC Verl vs. Union Berlin live im TV: DFB-Pokal heute auf Sky als Einzelspiel sehen

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Sender : Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD

: Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD Start der Übertragung : 18.20 Uhr

: 18.20 Uhr Kommentator: Michael Born

SC Verl vs. Union Berlin live im TV: DFB-Pokal heute auf Sky in der Konferenz sehen

Art der Übertragung : Konferenz

: Konferenz Sender : Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Start der Übertragung : 18 Uhr

: 18 Uhr Moderator : Jessica Libbertz

: Jessica Libbertz Kommentator: Holger Pfandt

SC Verl vs. Union Berlin: DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen - geht das?

ARD und Sport1 sind in dieser Saison dafür verantwortlich, dass der DFB-Pokal auch im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen wird. Die beiden Sender haben sich unterschiedliche Rechtepakete gesichert und zeigen ausgewählte Einzelspiele des DFB-Pokals im frei empfangbaren Fernsehen.

Doch leider gibt es schlechte Nachrichten für alle, die das Spiel des Jahres für den SC Verl live im kostenlosen TV anschauen wollen: SC Verl vs. Union Berlin kommt heute nicht live im Free-TV.

Die TV-Sender haben sich an diesem Mittwoch gegen eine Übertragung des Spiels zwischen dem Regionalligisten und dem Bundesligisten entschieden. Stattdessen zeigt / überträgt das Erste das Spiel des gegen die TSG .

SC Verl vs. Union Berlin: DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM anschauen

Der SC Verl, der Regionalligist aus Nordrhein-Westfalen, trifft auf den Favoriten aus der - Union Berlin. Im TV läuft die ganze Pokalbegegnung nur live auf Sky, doch kommen die vollen 90 Minuten auch irgendwo im LIVE-STREAM? Hier erfahrt Ihr es.

SC Verl vs. Union Berlin heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Die Hauptstädter treffen am Mittwochabend auf den Underdog und wollen sich im Kampf um das DFB-Pokal-Viertelfinale keine Blöße geben. Gute Nachrichten gibt es dabei für alle Fans, die nicht live im TV dabei sein können.

Verl gegen Union Berlin wird heute im LIVE-STREAM bei Sky Go zu sehen sein. Sky Go ist der Online-Dienst des TV-Senders Sky und bietet Euch die Option, die Pokalpartie im Internet anzuschauen. Doch auch hier gilt: SC Verl vs. Union Berlin kommt nur dann live, wenn Ihr ein Abonnement beim TV-Sender Sky habt.

Dort könnt Ihr zwischen verschiedenen Paketen wählen. Einen Zugang zu Sky Go erhaltet Ihr automatisch, wenn Ihr Kunde seid. Seid Ihr das, dann dürft Ihr erneut zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz zu Verl gegen Union Berlin wählen.

SC Verl gegen den 1. FC Union Berlin bei Sky Go anschauen - hier gibt's die App zum Download:

SC Verl vs. Union Berlin heute im LIVE-STREAM von Sky Ticket verfolgen

Sky Go hat natürlich den Nachteil, dass Ihr Euch bei Sky einem langfristigen Abonnement unterziehen müsst. Dagegen geht das mit Sky Ticket viel einfacher und unkompliziert. Der Pay-TV-Kanal hat seit geraumer Zeit auch den DFB-Pokal live im Stream im Kanal, bietet Euch jedoch die Option, den DFB-Pokal zu sehen, ohne Kunde zu werden.

Ihr meldet Euch an, schaut für einen Tag oder einen Monat lang den wichtigsten Spitzensport und könnt dann wieder kündigen. Im Monatsabo zahlt Ihr für die ersten vier Wochen nur 9,99 Euro, danach erhöht sich die monatliche Gebühr auf 29,99 Euro. Das Tagesabo gibt's für einmalige 9,99 Euro, der Service ist 24 Stunden verfügbar. Das Monatsabo lässt sich übrigens jederzeit kündigen. Hier erhaltet Ihr ausführliche Details zum Service.

SC Verl vs. Union Berlin heute im LIVE-STREAM in der Onefootball-App schauen

Neben den beiden Streamingdiensten von Sky könnt Ihr die vollen 90 Minuten zwischen dem SC Verl und dem 1. FC Union Berlin auch im LIVE-STREAM der Onefootball-App sehen. Diese offeriert einen ganz besonderen Service. Die App bietet jedes Einzelspiel des DFB-Pokals live im Stream an und verlangt pro Spiel gerade einmal 39,99 Euro.

Dadurch könnt Ihr am Mittwoch um 18.30 Uhr ebenfalls in Verl mit dabei sein, wenn der Regionalligist versucht, die nächste große Sensation zu schaffen. Das hat Euer Interesse geweckt? Dann schnappt hier zu und holt Euch die OneFootball-App.

SC Verl vs. Union Berlin: DFB-Pokal heute live im Ticker verfolgen

SC Verl vs. Union Berlin heute live im TV und im LIVE-STREAM ist für Euch nicht zu erreichen? Kein Problem, denn Goal kann hier Abhilfe schaffen.

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zum Achtelfinale des DFB-Pokals zwischen dem Regionalligisten und dem Bundesligisten verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung. Selbst wenn das Duell in die Verlängerung geht, dann ist der Tickerer dennoch live mit dabei und schildert Euch die Eindrücke aus dem Stadion in Verl.

Das kostenpflichtige Angebot von Sky ist nichts für Euch? Dann schnell die Goal-App sichern und den LIVE-TICKER mit Push-Benachrichtigung versehen oder einfach online unter www.goal.com einklinken. Auf geht's!

SC Verl vs. Union Berlin: Die Aufstellungen im Achtelfinale des DFB-Pokals

Verl gegen Union Berlin, wer kommt in die nächste Runde einziehen? Die 22 Protagonisten werden darüber entscheiden. Diese findet Ihr gegen 17.30 Uhr an dieser Stelle.

SC Verl vs. Union Berlin: Die Spiele bisher im DFB-Pokal