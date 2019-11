DFB-Pokal, Auslosung live: Die Übertragung heute in TV und LIVE-STREAM - alle Informationen zur Ziehung des Achtelfinales

Der DFB-Pokal ist bereits im Achtelfinale angekommen.

16 Teams kämpfen noch um den , denn nach der 2. Runde war für 16 andere deutsche Profiklubs Endstation. Das Achtelfinale steht nun auf dem Programm, die Auslosung findet am Sonntag, den 3. November, um 18 Uhr statt.

Der und auch , die beiden Top-Favoriten auf den DFB-Pokal-Gewinn, haben es in der 2. Runde durchaus spannend gemacht. Der FCB rang den VfL Bochum kurz vor Schluss doch noch nieder, der BVB dagegen gewann gegen Gladbach dank Julian Brandt mit 2:1.

Die Örtlichkeit hat sich auch diesmal im Vergleich zu den vorherigen Ziehungen nicht verändert, denn im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund werden die Loskugeln wieder ins Rollen gebracht.

DFB-Pokal, Auslosung des Achtelfinales live in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal verrät, wie die Ziehung heute im deutschen Fernsehen übertragen wird. Außerdem verraten wir, welche 16 Teams noch vom großen Titel träumen.

DFB-Pokal, Auslosung live: Die Ziehung des Achtelfinales auf einen Blick

DFB-Pokal: Die Auslosung zum Achtelfinale heute live im TV sehen

Das Achtelfinale des DFB-Pokals wird in dieser Saison am Dienstag, 4. Februar 2020, und Mittwoch, 5. Februar 2020, ausgetragen. Um aber überhaupt die nächste Runde spielen zu können, muss der DFB zunächst einmal auslosen, welche Begegnungen in der nächsten Runde anstehen.

Dazu gibt es gute Nachrichten, denn die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinales wird heute live im TV gezeigt / übertragen. Am heutigen Sonntag um 18 Uhr werden die Loskugeln wieder ins Rollen gebracht, welche Duell erwarten uns?

Es ist bereits Tradition: Die Auslosung wird in voller Länge in der ARD gezeigt / übertragen.

DFB-Pokal, Auslosung live: Die Ziehung des Achtelfinales heute live im Free-TV sehen

Die ARD ist der Sender, der die Auslosungen des deutschen Pokalwettbewerbs traditionell live im Fernsehen zeigt / überträgt. Und das bleibt vorerst auch so!

Um 18 Uhr geht die Auslosung los: Matthias Opdenhövel übernimmt die Moderation, als Ziehungsleiter seitens des DFB fungiert Andreas Köpke und die Losfee ist die deutsche Nationalspielerin Turid Knaak von der SGS Essen, um die einzelnen Begegnungen zu ziehen.

Ebenfalls üblich ist es, dass die Vertreter der teilnehmenden Klubs anwesend sind, um hautnah mitzuerleben, gegen welches Team es als nächstes geht. Insgesamt werden logischerweise acht Begegnungen ausgelost.

DFB-Pokal: Die Auslosung zum Achtelfinale heute live im TV sehen - das geht also ohne Probleme. Ihr habt natürlich auch die Alternative, die ganze Auslosung im LIVE-STREAM zu sehen.

DFB-Pokal: Die Auslosung zum Achtelfinale heute im LIVE-STREAM sehen

Das DFB-Pokal-Achtelfinale wird im Frühjahr 2020 gespielt, doch welche Begegnungen wird es geben? Das erfahrt Ihr, wenn Ihr die Auslosung im LIVE-STREAM anschaut. Wie das geht, erfahrt Ihr hier.

DFB-Pokal, Auslosung live im Stream der ARD anschauen

Die Auslosung des Achtelfinales im DFB-Pokal wird von der ARD live im TV übertragen, das wissen wir bereits. Das bedeutet gleichzeitig auch, das das Erste die vollen 30 Minuten der Ziehung aus Dortmund live im Stream zeigt / überträgt.

Das Programm der ARD kann von Zuschauern in , Österreich und der kostenfrei online angesehen werden, weil die ARD dort überall im Netz empfangbar ist. Der Inhalt der LIVE-STREAM-Übertragung (Moderator, Losfee etc.) ist dabei genau derselbe, wie er auch live im TVgezeigt / übertragen wird.

Die Auslosung im LIVE-STREAM anzuschauen, bedeutet auch, dass Ihr Euch aussuchen könnt, über welches Endgerät Ihr streamt. Nicht nur auf dem PC oder Mac, sondern auch bequem per Smartphone - das ist überhaupt kein Problem. In den entsprechenden App-Stores wie dem Google Play Store oder bei iTunes findet man die passende Anwendung. Die DFB-Pokal-Auslosung kommt live im Stream der ARD.

DFB-Pokal, Auslosung live: So läuft die Ziehung des Achtelfinales ab

Gute Nachrichten für Euch: Die Auslosung live in TV und LIVE-STREAM sehen - das ist möglich. Doch was müsst Ihr wissen, um den Modus der Ziehung zu verstehen?

Im Gegensatz zu den vorherigen Auslosungen werden die Paarungen diesmal aus nur einem Behälter gezogen. Das bedeutet, dass alle 16 Mannschaften in einem Lostopf zu finden sein werden. Ganz regulär: Die beiden gezogenen Teams spielen im Achtelfinale des DFB-Pokals gegeneinander.

Drei wichtige Regeln gibt es. In einem Fall kann das Heimrecht zwischen beiden Teams getauscht werden:

Die verbliebenen Regionalligisten bekommen ebenso wie der Drittligist ein Heimspiel, sofern sie nicht auf einen der beiden anderen unterklassigen Vereine treffen. In diesem Spezialfall wiederum hätte das zuerst gezogene Team Heimrecht Alle anderen Erst- und Zweitligisten können theoretisch gegeneinander gelost werden und ein Heim- oder Auswärtsspiel bekommen.

Das DFB-Pokal-Achtelfinale: Die Auslosung live verfolgen, um zu wissen, wer gegen wen spielt. Dieses Losverfahren wird übrigens auch beim Viertel- und Halbfinale angewandt.

Die genauen Ansetzungen der insgesamt acht Duelle des Achtelfinales des DFB-Pokal werden rund zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung vom DFB bekanntgegeben. Auf der Homepage des Deutschen Fußballverbandes gibt es einen Infotext, welche Schritte bis zur fixen Terminierung der Partien unternommen werden müssen.

DFB-Pokal, Auslosung live: Das Teilnehmerfeld für das Achtelfinale

DFB-Pokal, Achtelfinale - Die Teams aus der :



Borussia Dortmund



Schalke 04







TSG Hoffenheim





Bayern München

DFB-Pokal, Achtelfinale - Die Teams aus der :

Arminia Bielefeld





DFB-Pokal, Achtelfinale - Das Team aus der :

DFB-Pokal, Achtelfinale - Das Team aus der Regionalliga:

1. FC Saarbrücken