SC Paderborn vs. HSV (Hamburger SV): TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

Showdown in der 2. Bundesliga: Der HSV muss beim SC Paderborn ran. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Am 33. Spieltag der 2. empfängt der den . Anstoß der Begegnung ist am Sonntag, den 12. Mai um 15.30 Uhr in der Benteler Arena in Paderborn.

Der Kampf um den zweiten direkten Aufstiegsplatz hinter Spitzenreiter Köln geht in die vorletzte Runde. Eine Entscheidung kann bereits an diesem Sonntag fallen: Verliert der HSV das direkte Duell in Paderborn und gewinnt Union zeitgleich sein Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg, müssten die Hamburger am letzten Spieltag drei Punkte und mindestens 17 Tore aufholen, um wenigstens Relegationsrang drei zu belegen.

HSV-Idol Uwe Seeler zeigte sich angesichts der aktuellen Krise seines Klubs zuletzt maßlos enttäuscht: "Es ist ja keine Frage, wir sehen den schlechtesten HSV der Geschichte. Schon deshalb, weil er in der 2. Liga spielt."

Mit einem Auswärtserfolg in Paderborn könnte sich das Team von Trainer Hannes Wolf jedoch eine passable Ausgangslage für den letzten Spieltag verschaffen. Gelingt dem HSV heute die Trendwende?

Paderborn vs. HSV: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Topspiel der im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

SC Paderborn vs. HSV: Das Duell im Überblick

Duell SC Paderborn - Hamburger SV Datum Sonntag, 12. Mai 2019 | 15.30 Uhr Ort Benteler Arena, Paderborn Zuschauer 15.000 Plätze

SC Paderborn vs. Hamburger SV heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst eine schlechte Nachricht für alle Fans von Paderborn sowie des HSV: Das Duell der beiden Mannschaften wird am Sonntag nicht im Free-TV übertragen.

Lediglich der Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga und somit auch an der Partie zwischen Paderborn und dem Hamburger SV. Dementsprechend ist der Bezahlsender die einzige Anlaufstelle, um bei der Begegnung live und in voller Länge dabei zu sein.

Sky zeigt Euch allerdings nicht nur die vollen 90 Minuten im Einzelspiel, sondern übertragt die Partie zusammen mit den Parallelspielen in einer Konferenz. Die Vorberichterstattung zu sämtlichen Spielen beginnt eine Stunde vor Anpfiff - also um 14.30 Uhr.

Um das Spiel zwischen Paderborn und dem HSV sehen zu können, benötigt Ihr ein Sky-Abonnement. Alle Informationen und Preise zu den verschiedenen Angeboten des Bezahlsenders findet Ihr auf der Sky-Website.

SC Paderborn vs. HSV: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur Übertragung im TV hat der Pay-TV-Sender auch einen LIVE-STREAM im Angebot, mit welchem Ihr ebenfalls das Kräftemessen zwischen Paderborn und dem Hamburger SV live und in voller Länge verfolgen könnt. Sowohl für das Einzelspiel als auch für die Konferenzschaltung gibt es einen LIVE-STREAM.

Zugriff auf den LIVE-STREAM bekommt man durch die Online-Plattform Sky Go. Jeder Kunde erhält dafür einen Login. Nur Sky Go zeigt Paderborn vs. HSV live im Stream.

Wie könnt Ihr Sky Go nutzen? Ganz einfach: Auf dem Handy, Laptop oder Tablet. Sky Go ist auf den meisten mobilen Geräten verfügbar. Ihr müsst Euch nur die Sky-Go-App in den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store,etc.) kostenlos downloaden und installieren.

SC Paderborn vs. Hamburger SV: So seht Ihr die Highlights der 2. Bundesliga

Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen Paderborn und dem HSV nicht live verfolgen oder habt das Spiel verpasst? Dann legen wir Euch die Highlights des Topspiels wärmstens ans Herz.

Lange warten müsst Ihr auf die Highlights von Paderborn vs. HSV jedoch nicht. Denn DAZN liefert Euch die besten Szenen der Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Wer also die Partie zwischen Paderborn und dem Hamburger SV nicht live sehen kann, dennoch keinen Treffer verpassen will, ist bei DAZN genau richtig.

Wer noch kein Abo bei DAZN besitzt, kann den Streamingdienst ganz einfach vier Wochen lang kostenlos testen und alle Vorzüge genießen: Highlights der 1. und 2. Bundesliga, dazu Live-Fußball aus den europäischen Top-Ligen und weiterer Live-Sport aus aller Welt.

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

SC Paderborn vs. Hamburger SV heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die Partie im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen? Ihr wollt aber nicht erst auf die Highlights warten? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal zu Paderborn vs. HSV genau das Richtige für Euch.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, welcher um 15.30 Uhr erfolgen wird, liefern wir Euch die relevantesten Informationen rund um die Begegnung. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr im LIVE-TICKER keine Minute. Wie gewohnt, versorgen wir Euch detailreich mit allen wichtigen Szenen der Partie.

Das Beste daran: Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos.