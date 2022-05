SC Freiburg vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung des DFB-Pokals

Heute am Samstag um 20.00 Uhr geht im Berliner Olympiastadion das Finale des DFB-Pokals 2021/2022 über die Bühne. Dabei treffen der SC Freiburg und RB Leipzig aufeinander. Der Sechste und Vierte in der Bundesliga peilen jeweils den ersten Titel in diesem Wettbewerb an.

Für den SC Freiburg, der zuvor lediglich in der Saison 2012/2013 das Halbfinale erreichte, handelt es sich um das erste Endspiel im DFB-Pokal. Auf dem Weg dorthin bezwang das Team von Christian Streich ab dem Achtelfinale zunächst Hoffenheim und Bochum. Danach setzten sich die Breisgauer beim Hamburger SV durch.

RB Leipzig musste sich im Vorjahr zum zweiten Mal binnen drei Jahren im Finale des DFB-Pokals geschlagen geben. Die Elf von Domenico Tedesco trat im Achtel- und im Viertelfinale gegen Zweitligisten an. Dabei gewann sie gegen Hansa Rostock und in Hannover. Anschließend gelang im Halbfinale ein Heimsieg gegen Union Berlin.

Heute um 20 Uhr findet das Finale des DFB-Pokals zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig statt. Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Startformationen sowie zum LIVE-TICKER.

SC Freiburg vs. RB Leipzig heute: Das Spiel im DFB-Pokal auf einen Blick

Spiel: SC Freiburg vs. RB Leipzig Datum: Heute, 21. Mai 2022 Uhrzeit: 20 Uhr Stadion: Olympiastadion Berlin

SC Freiburg gegen RB Leipzig heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Die Senderechte am DFB-Pokal berechtigen Sky dazu, sämtliche Partien dieses Wettbewerbs auszustrahlen. Weiters dürfen die ARD, das ZDF und Sport1 Begegnungen im Free-TV zeigen. Doch wie steht es um die Übertragung des Finales SC Freiburg vs. RB Leipzig?

SC Freiburg – RB Leipzig heute live bei der ARD im Free-TV

Das ZDF gehört zu den Rechtehaltern, aber de facto lieferten Euch ausschließlich das Erste und Sport1 Spiele des DFB-Pokals ins Haus. Nun zeigt Euch allerdings nur die ARD die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig im Free-TV. Dabei könnt Ihr Euch ebenso für die Ausstrahlung in HD entscheiden. Eine Stunde vor dem Anpfiff um 20.00 Uhr und somit um 19.00 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Doch schreibt Euch nun die Kernfakten zur Übertragung im Free-TV auf:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 19 Uhr

19 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Moderation: Jessy Wellmer

Live auf Sky: So könnt Ihr SC Freiburg vs. RB Leipzig im Pay-TV anschauen

Zudem könnt Ihr Euch das Finale des DFB-Pokals zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig bei Sky ansehen. Der Bezahlanbieter nützt für seine Ausstrahlungen zahlreiche Kanäle, wobei das Kräftemessen im Berliner Olympiastadion bei Sky Sport 1 (HD) und bei Sky Sport UHD läuft. Ebenso wie bei der ARD könnt Ihr ab 19.00 Uhr die Vorberichte mitverfolgen. Nachfolgend findet Ihr alle Eckdaten zum Match zwischen den Breisgauern und den Sachsen im Pay-TV:

Sender der Übertragung in voller Länge: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Vorberichte ab: 19 Uhr

19 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

Wenn Ihr Euch das Finale des DFB-Pokals beim Bezahlanbieter im TV anschauen wollt, kommt Ihr jedoch nicht um ein Abo herum. Dafür müsst Ihr 20 Euro für das Einzelabo oder 32,50 Euro für eine Kombination mit dem Bundesliga-Paket auf den Tisch legen. Auf der Webseite von Sky findet Ihr alle weiterführende Infos.

SC Freiburg gegen RB Leipzig dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Ihr könnt Euch also für die TV-Übertragung der Begegnung SC Freiburg – RB Leipzig zwischen zwei Optionen entscheiden. Zusätzlich könnt Ihr das Finale des DFB-Pokals im LIVE-STREAM mitverfolgen. Dafür stehen Euch vier Alternativen zur Verfügung.

Mit Sky Ticket den DFB-Pokal im LIVE-STREAM schauen: SC Freiburg – RB Leipzig

Mir der Ersten davon, dem Sky Ticket, müsst Ihr Euch nicht binden. Obendrein findet die Freischaltung sofort statt. Wenn Ihr das Paket Supersport Monat um 29,99 Euro erwerbt, könnt mit zwei Endgeräten gleichzeitig vom gesamten Sportangebot profitieren. Als Fußballliebhaber könnt Ihr Euch außerdem Spiele des Bundesliga, der 2. Bundesliga und der englischen Premier League ansehen. Dazu kommen die Formel 1, die ATP World Tour, die NHL und die PGA-Tour.

Mit OneFootball den DFB-Pokal im LIVE-STREAM bei Sky mitverfolgen: SC Freiburg – RB Leipzig

Wenn es Euch ausschließlich um das Finale des DFB-Pokals SC Freiburg gegen RB Leipzig geht, ist Euch bei OneFootball geholfen. Denn: Die Plattform kooperiert mit Sky und daher könnt Ihr genauso gut für einzelne Matches bezahlen. Dafür müsst Ihr die App herunterladen und 3,99 Euro bezahlen.

SC Freiburg vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Euer dazugehöriger Account bereits aktiviert wurde, könnt Ihr ebenso auf Sky Go zurückgreifen. Dort müsst Ihr Euch ausschließlich rechtzeitig zur Übertragung im DFB-Pokal-Finale Freiburg gegen Leipzig einloggen. Überdies könnt stehen Euch bei allen Übertragungen Wiederholungen zur Verfügung.

SC Freiburg gegen RB Leipzig im LIVE-STREAM bei der ARD: So seht Ihr den DFB-Pokal kostenlos

Zudem könnt Ihr auf der Homepage der ARD rund um die Uhr auf einen Live-Stream zurückgreifen. Somit könnt Ihr ebenso das Pokalendspiel mitverfolgen. Dasselbe trifft auf die Vorberichte zu.

Zu SC Freiburg vs. RB Leipzig via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Kräftemessen zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu sämtlichen nennenswerten Ereignissen. Dafür erhaltet Ihr auch Push-Benachrichtigungen.

SC Freiburg vs. RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der DFB-Pokal übertragen

Live im Free-TV: ARD Live im Pay-TV: Sky Sport 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / OneFootball / Sky Go / ARD (kostenlos) Im LIVE-Ticker: GOAL

SC Freiburg vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Anpfiff bekanntgegeben.