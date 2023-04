SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live im STREAM und TV sehen: Die Übertragung der Bundesliga

Heute findet die Partie SC Freiburg vs. FC Bayern München statt. GOAL verrät, wie Ihr die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM bei Sky sehen könnt.

Wir stehen vor dem 27. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei findet am Samstag das Spitzenspiel SC Freiburg vs. FC Bayern München statt. Der Anpfiff im Europa-Park Stadion ertönt um 15.30 Uhr.

Es handelt sich um das zweite Pflicht spiel zwischen den Breisgauern und dem FCB binnen weniger Tage. Denn: Der SC Freiburg setzte sich am Dienstag im Viertelfinale des DFB-Pokals beim FC Bayern München mit 2:1 durch.

In der Bundesliga teilte die Mannschaft von Christian Streich am Samstag gegen Hertha BSC zum vierten Mal binnen fünf Meisterschaftspartien die Punkte (1:1). Die Gäste bezwangen hingegen beim Debüt von Thomas Tuchel den BVB im Top-Spiel (4:2).

Heute um 15.30 Uhr geht in der Bundesliga die Partie SC Freiburg vs. FC Bayern München über die Bühne. Doch wo könnt Ihr die Bundesliga heute live im STREAM und TV sehen? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos hierzu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live im STREAM und TV sehen: Die Informationen zum Bundesligaspiel

Spiel: SC Freiburg vs. FC Bayern München (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 8. April 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Europa-Park Stadion (Freiburg)

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live im TV schauen

Sky besitzt die Exklusivrechte an sämtlichen Samstagspartien in der Bundesliga. Der Bezahldienstleister nutzt hierfür zahlreiche Kanäle. Wenn Ihr das Aufeinandertreffen SC Freiburg vs. FC Bayern München in voller Länge sehen möchtet, liegt Ihr bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) sowie bei Sky Sport Bundesliga UHD richtig.

Die wichtigsten Informationen dazu:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Bundesliga UHD Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentar: Kai Dittmann

Allerdings benötigt Ihr für den Zugriff auf die TV-Übertragung aus dem Europa-Park Stadion das Bundesliga-Paket. Dieses könnt Ihr sowohl als Einzelabo für 27 Euro als auch in einer Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro buchen. Ihr könnt Euch auf der Webseite von Sky genauer dazu einlesen.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute in der Bundesliga Sky Konferenz mitverfolgen

Am Samstag finden sechs Partien des 27. Spieltags in der Bundesliga statt. Hiervon gehen fünf um 15.30 Uhr über die Bühne. Denn: Es steigen zusätzlich die Begegnungen Borussia Dortmund vs. Union Berlin, Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt, FC Augsburg vs. 1. FC Köln und Mainz 05 vs. Werder Bremen. Daher könnt Ihr bei Sky Sport Bundesliga (HD) und bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) eine Konferenz sehen.

Die wichtigsten Informationen zur Konferenz auf Sky:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderation: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: Freiburg vs. Bayern München, BVB vs. Union Berlin, Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt, Augsburg vs. Köln und Mainz 05 vs. Werder Bremen.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute via STREAM anschauen

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, könnt Ihr es mit dem STREAM angehen. Denn: Sky sendet sein komplettes Programm online. Deshalb könnt Ihr die Top-Partie zwischen den Breisgauern und dem FCB mit einer gescheiten Internetverbindung von überall aus miterleben. Hierbei könnt Ihr zwei Optionen nutzen.

So könnt Ihr SC Freiburg vs. FC Bayern München bei Sky Go mitverfolgen

Sky Go stellt die Erste davon dar. Allerdings benötigt Ihr für das hauseigene Streaming-Portal das Bundesliga-Paket und dessen Freischaltung. Diese findet jedoch nicht sofort statt. Daher müsst Ihr bei einem heutigen Abschluss vermutlich WOW oder eine Wiederholung verwenden.

So könnt Ihr SC Freiburg vs. FC Bayern München bei WOW sehen

WOW, einst als Sky Ticket bekannt, sieht eine unverzügliche Aktivierung und obendrein keine Bindung vor. Dennoch könnt Ihr Euch mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro das vollzählige Sportprogramm ansehen. Das Fußballangebot umfasst zusätzlich etwa den DFB-Pokal, die 2. Bundesliga sowie Englands Premier League. Zudem könnt Ihr die Veranstaltungen der Formel 1, der ATP World Tour, der NHL und der PGA Tour mitverfolgen. Das gelingt Euch mit zwei Endgeräten.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live im TICKER

Überdies bietet Euch GOAL seinen TICKER zum Spitzenspiel SC Freiburg vs. FC Bayern München. Hiermit erfahrt Ihr alles zu den nennenswerten Ereignissen im Europa-Park Stadion.

Zudem müsst Ihr nicht ständig auf den Bildschirm schauen. Denn: Wir schicken Euch Push-Nachrichten.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr SC Freiburg vs. FC Bayern München

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff zeigt DAZN den Abonnenten ab 17.30 Uhr die besten Szenen des Krachers zwischen Freiburg und Bayern in der Highlight Show. Außerdem liegt Ihr ab 18.30 Uhr bei der Sportschau der ARD sowie ab 23.00 Uhr beim Aktuellen Sportstudio des ZDF richtig. Ihr könnt alle Sendung im TV und im Stream sehen.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute im LIVE STREAM nur auf Sky?

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Bundesliga UHD Konferenz: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im STREAM: Sky Go / WOW Im TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.