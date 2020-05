Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Bundesliga-Übertragung

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen, so lautet das Freitagsspiel der Bundesliga. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Auf in den Breisgau! Die Werkself von gastiert an diesem Freitag zum Abendspiel der beim . Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Schwarzwaldstadion.

Unterschiedlicher könnten die letzten Spiele der beiden Konkurrenten gar nicht gewesen sein. Der SC Freiburg holte zuletzt beim 3:3 in Frankfurt einen schmeichelhaften Punkt, die Leverkusener dagegen vergeigten in der heimischen BayArena gegen den VfL Wolfsburg mit 1:4.

Bei der Mannschaft von Peter Bosz war mit dieser Klatsche nicht zu rechnen, siegte Bayer 04 in den Spielen zuvor doch glatt mit 4:1 in Bremen und 3:1 gegen Gladbach. Freiburg hingegen wartet nach dem 1:1 in Leipzig und dem 0:1 gegen weiter auf den ersten Sieg seit der Fortsetzung der Bundesliga nach der Coronapause.

Wer schnappt sich an diesem 29. Spieltag die drei Punkte? Leverkusen gilt als Favorit, aber die Freiburger sind eine Mannschaft, der alles zuzutrauen ist. Übrigens: Seit neun Jahren hat die Werkself in Freiburg nicht mehr gewinnen können.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alles Wissenswerte rund um die Übertragung der Begegnung. Und: Der Direktvergleich zwischen beiden Teams.

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga am Freitagabend

Duell SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen Datum Freitag, 29. Mai 2020 - 20.30 Uhr Ort Schwarzwaldstadion, Freiburg Zuschauer keine (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen live im TV?

Die Bundesliga befindet sich noch immer in einer englischen Woche, nun steht der bereits 29. Spieltag auf dem Programm. Und es geht furios weiter, wenn am Freitagabend Bayer Leverkusen beim SC Freiburg gastiert.

Die Frage aller Fragen ist und bleibt auch an diesem Wochen die gleiche: Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen live im TV? In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles.

Zeigt / überträgt Sky SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen live im TV?

Die Bundesliga und Sky, das passt in aller Regel wie die Faust aufs Auge. Doch wenn die höchste deutsche Spielklasse am Freitagabend stattfindet, ist Sky aus dem Spiel.

Der Unterföhringer Pay-TV-Sender besitzt keine Übertragungsrechte für die Begegnung SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen und strahlt die vollen 90 Minuten deswegen nicht live im Fernsehen aus.

Sky zeigt die Bundesliga live im TV - an diesen Tagen:

Bundesligaspiele am Samstag um 15.30 Uhr (Einzelspiel und Konferenz)

Bundesligaspiele am Sonntag um 15.30 Uhr und 18 Uhr

Wie sieht es aber bei Sky Sport News HD aus? Der Free-TV-Kanal hat schließlich in den letzten Wochen ab und an seine Finger im Spiel gehabt und die Begegnungen der Bundesliga im TV gezeigt / übertragen. Der Sender ist an diesem Freitag aber nicht zuständig für das Duell Freiburg vs. Leverkusen, ebenso wenig wie jeder andere Free-TV-Sender.

DAZN zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen live und in voller Länge

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN ist an diesem Freitag der Kanal, auf dem die vollen 90 Minuten zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen übertragen werden.

DAZN ist jedoch kein reiner TV-Sender, sondern ein Streamingdienst, der sich den Begegnungen der Bundesliga am Freitagabend um 20.30 Uhr, sonntags um 13.30 Uhr und am Montagabend annimmt.

Vorab aber gleich die Entwarnung für Euch: Wenn Ihr wollt, dass die vollen 90 Minuten heute live im TV laufen, dann könnt Ihr das mit DAZN schaffen. Dafür braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die Ihr für alle gängigen Smart-TVs herunterladen könnt.

Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen. Alle Infos zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM?

Wir wissen nun bereits, dass DAZN sich dem Spiel SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen annimmt und dieses in voller Länge überträgt. Doch gibt es Alternativen, wie Ihr das Bundesligaduell am Freitagabend auch noch anschauen könnt?

DAZN zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM: Alle Details zur Übertragung

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen wird also am Freitag ab 20.15 Uhr im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt / übertragen. Das geht an diesem 29. Mai sogar kostenlos, wenn Ihr ein Probeabonnement beim Ismaninger Streamingdienst abschließt oder Euch bereits darin befindet.

Denn: DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat für die ersten 30 Tage, in denen der Service komplett kostenfrei getestet werden kann. Danach hat jeder Kunde zwei Optionen: Entweder er bucht das Monatsabo für 11,99 Euro oder das Jahrespaket für einmalige 119,99 Euro. Ihr habt die Wahl, Freiburg vs. Leverkusen läuft jedoch kostenlos, wenn Ihr Euch am Freitag neu registriert. Alle Infos zu den Kosten findet Ihr unter dem Link weiter unten in diesem Artikel.

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch Vorberichte : ab 20.15 Uhr

: ab 20.15 Uhr Anpfiff: 20.30 Uhr

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, braucht Ihr - wie gesagt - zunächst ein DAZN-Abo, das für Neukunden einen Monat kostenlos ist.

Neben der Bundesliga könnt Ihr bei dem Streamingdienst auch die Duelle in , der und verfolgen - in und auch in soll schließlich bald wieder gespielt werden. Zudem zeigt DAZN seit der letzten Saison ausgewählte Spiele der sowie alle Begegnungen in der . Auch die NBA, NHL und NFL - um nur einige weitere Beispiele zu nennen - könnt Ihr auf der Plattform schauen.

Zudem findet Ihr in Zeiten des Coronavirus auch interessante Dokumentationen, Features und Hintergrundstories zu Größen des Sports. Zappt mal rein!

DAZN zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM: Übersichtsartikel zur Bundesliga-Übertragung

Klar, SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen wird am Freitag live im Stream gezeigt, doch wie funktioniert überhaupt der Login? Unter den folgenden Links liefern wir Euch Antworten zu den häufigsten Fragen:

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen? Die Highlights bei DAZN sehen

Ja, DAZN zeigt / überträgt die Bundesliga am Freitagabend in voller Länge im LIVE-STREAM, doch das heißt ja nicht zwingend, dass Ihr die 90 Minuten anschauen könnt. Eine Alternative, um dennoch mitzubekommen, wie Freiburg gegen Leverkusen ausgeht, sind die Highlights.

DAZN zeigt die Highlights von Freiburg gegen Leverkusen 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform. Darin seht Ihr dann die besten Szenen der Partie in Kürze zusammengefasst.

DAZN kann für fast alle mobilen Endgeräten heruntergeladen werden. Alle Informationen zur Registrierung bei DAZN findet Ihr hier.

DAZN für Android-Geräte und für das iPhone oder iPad

DAZN für die Playstation 4 ">Playstation 3 und Playstation 4 sowie die XBOX One

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen live? Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen wird live im Stream bei DAZN gezeigt und kann alternativ auch in den Highlights beim Streamingdienst gesehen werden. Doch Ihr wollt dennoch live mit dabei sein, wenn die Mannschaft von Peter Bosz ihre Visitenkarte in Freiburg abgibt?

Goal liefert am Freitag einen LIVE-TICKER zu SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen, in welchem Ihr die vollen 90 Minuten detailliert verfolgen könnt.

Bereits ab 30 Minuten vor dem Anstoß liefern wir Euch die Vorberichte zur Bundesliga. Während der Begegnung versorgen wir Euch mit detaillierten Beschreibungen zu den wichtigsten Szenen, sodass Ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

Über diesen Link kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER auf unserer Webseite. Wenn Ihr den Service auf Eurem Smartphone oder Tablet nutzen möchtet, könnt Ihr Euch außerdem die kostenlose Goal-App für iOS oder Android herunterladen.

Wer zeigt SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen im TV und LIVE-STREAM? Die Aufstellung

Wie stellen Christian Streich und Peter Bosz auf? Gegen 19.30 Uhr erfahrt Ihr es am Freitag genau hier.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen im TV und LIVE-STREAM? Hier gibt's die Übersicht

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV DAZN (Smart-TV) ... LIVE-STREAM DAZN ... Highlights DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen: Die bisherige Bilanz