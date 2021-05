Sascha Mölders als DAZN-Experte: Dieses Spiel kommentiert der 1860-Angreifer live

Angreifer Sascha Mölders vom TSV 1860 München geht an diesem Wochenende unter die Kommentatoren. Alle Infos zu seiner Expertentätigkeit bei DAZN.

Am Donnerstag wurde in den Mittagsstunden eine Meldung auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von DAZN veröffentlicht, welche vor allem die Fans vom Drittligisten TSV 1860 München freuen dürfte. Vereinsikone und Angreifer Sascha Mölders wird nämlich an diesem Wochenende als Experte für DAZN fungieren.

Normalerweise geht der Linksfuß für die Löwen in der 3. Liga auf Torejagd und sorgt dafür, dass die 60er weiter gute Chancen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga haben. Doch ausnahmsweise wagt der Ex-Bundesliga-Angreifer nun einen Ausflug ans Kommentatorenpult. Goal liefert Euch alle Infos zu dieser Nachricht.

Sascha Mölders als Experte bei DAZN: Dieses Spiel kommentiert der Angreifer von 1860 München

Am Sonntag um 13.30 Uhr ist wieder Zeit für die Bundesliga live auf DAZN. Der Ismaninger Streamingdienst zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten vom Spiel 1. FC Köln gegen SC Freiburg live im TV und LIVE-STREAM. Im linearen Fernsehen könnt Ihr beim Sender DAZN 1 mit dabei sein, im Internet versorgt Euch DAZN mit einem für alle Kunden empfangbaren LIVE-STREAM.

Jeder Neukunde erhält bei DAZN einen Gratismonat, Bestandskunden können die Partie am Sonntag ebenfalls anschauen und dabei mitfiebern, wenn Sascha Mölders am Expertenmikro sitzt.

Mit Sascha Mölders: Die DAZN-Übertragung zum Bundesligaspiel Köln gegen Mainz

Spiel 1. FC Köln - SC Freiburg Wettbewerb Bundesliga, 32. Spieltag Anpfiff Sonntag 9. Mai 2021, 13.30 Uhr Ort Köln (RheinEnergie-Stadion)

Neben dem heutigen Gast Sascha Mölders sind auch bewährte Namen bei der Übertragung auf DAZN mit von der Partie:

Übertragungsbeginn : 13.15 Uhr

: 13.15 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Experte : Sascha Mölders

: Sascha Mölders Kommentator: Jan Platte

Auf DAZN könnt Ihr im Probemonat kostenlos mit von der Partie sein, andererseits habt Ihr die Möglichkeit, ein reguläres Abonnement zu erhalten. Denn nach 30 Probetagen kostet eine Mitgliedschaft 11,99 Euro im Monat oder auch 119,99 Euro pro Jahr (Jahresabo).

Sascha Mölders bei DAZN: War der 1860-Angreifer schon einmal TV-Experte?

Nein, lautet hier die eindeutige Antwort. Mölders feiert auf DAZN sein Debüt am Mikrofon und wird neben Jan Platte und Tobi Wahnschaffe seinen Senf zur wichtigen Bundesligapartie zwischen Köln und Freiburg dazugeben.

Kleiner, aber feiner Nebenfact: Mölders machte ausgerechnet gegen den SCF einst seine ersten Bundesliga-Tore für den FC Augsburg. Im Jahr 2011 machte er sich bei einem 2:2 unsterblich, als er nach seiner Einwechslung doppelt traf und damit die ersten Bundesliga-Tore für den Klub aus Augsburg erzielte.

DAZN-Experte Sascha Mölders: Die Statistik für den TSV 1860 München

In der Saison 2020/21 ist Sascha Mölders ein Garant für den Erfolg des TSV 1860 München und hauptverantwortlich dafür, dass der Traditionsverein im Aufstiegsrennen mitmischt.

Name : Sascha Mölders

: Sascha Mölders Geburtstag : 20.03.1985 (36)

: 20.03.1985 (36) Position : Mittelstürmer

: Mittelstürmer Verein : TSV 1860 München

: TSV 1860 München Vertrag bis : 30.06.2022

: 30.06.2022 Im Verein seit: 01.07.2016

Hier findet Ihr eine Übersicht über Mölders' Leistungsdaten.