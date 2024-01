Jadon Sancho verrät: Dieser BVB-Star lockte ihn nach Dortmund

Ein Spieler von Borussia Dortmund spielte bei der Rückholaktion von Jadon Sancho zum BVB wohl eine besondere Rolle verrät der Engländer selbst.

WAS IST PASSIERT? Jadon Sancho hat enthüllt, dass Marco Reus einen entscheidenden Anteil an seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund gespielt hat.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Rahmen eines Testspiels zwischen den Schwarz-Gelben und Manchester United am 31. Juli 2023 in Las Vegas trafen sich beide als Gegenspieler auf dem Platz, wobei Reus Sancho das Angebot zu einem BVB-Comeback machte.

WAS WURDE GESAGT? "Wann immer du bereit bist, ich bin da", sagte Reus demnach zum Engländer. "Ja genau so war es, das sind Insiderinformationen", meinte Sancho nun diesbezüglich in den Vereinsmedien des BVB.

Laut Trainer Edin Terzic pflegten die beide Offensivspieler ohnehin seit jeher eine enge Beziehung zueinander: "Wir wissen, dass sie sich sehr gut verstehen."

Das hätte man auch bei Sanchos erstem Pflichtspiel im BVB-Dress, beim 3:0-Sieg gegen den SV Darmstadt 98, gesehen, als Sancho Reus den Treffer zum 2:0 auflegte. "Was aber wichtig ist: Nicht Jadon hat den Ball auf Reus gespielt, sondern Jadon hat den Ball auf seinen Partner gespielt, auf seinen Mitspieler", meinte Terzic dazu.