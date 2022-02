Die K.o.-Phase der Champions League steht in den Startlöchern, im Achtelfinal-Hinspiel bekommt es RB Salzburg mit dem FC Bayern München zu tun. Anpfiff der Partie ist am Mittwoch, 16. Februar 2022, um 21 Uhr in der Salzburger Red Bull Arena. Ob Ihr das Match live im Free-TV sehen könnt, welche LIVE-STREAMS auf Abruf zur Verfügung stehen und wo Ihr Highlights sowie einen LIVE-TICKER finden könnt, hat GOAL für Euch nachfolgend zusammengefasst.

RB Salzburg spielte bislang eine mehr als zufriedenstellende Champions-League-Saison, in der Gruppenphase schalteten die Österreicher unter anderem den deutschen Vertreter VfL Wolfsburg sowie den spanischen Top-Klub FC Sevilla aus. Losfee Andrey Arshavin bescherte dem unangefochtenen Tabellenführer der österreichischen Bundesliga bei der Auslosung des Achtelfinals mit dem FC Bayern München aber eine der schwierigsten Aufgaben, die bislang einzigen Duelle beider Klubs gewann der FCB in der CL-Gruppenphase der Spielzeit 2019/20 (6:2, 3:1).

Und der deutsche Rekordmeister geht naturgemäß auch als Favorit in diese Achtelfinal-Paarung. In der Bundesliga sind die Münchner der Konkurrenz bereits enteilt, in der Champions League gelang mit sechs Siegen aus sechs Partien eine blitzsaubere Qualifikation für die Runde der letzten 16. Die letzte Auswärtspleite des FCB in der CL setzte es im Jahr 2017 gegen Paris Saint-Germain.

Werden Robert Lewandowski und Co. ihrer Rolle im CL-Achtelfinale gerecht oder wird Salzburg zum Stolperstein? Das Hinspiel wird erste Aufschlüsse geben - und so seid Ihr live dabei.

RB Salzburg vs. FC Bayern heute live: Das Champions-League-Achtelfinale in der Übersicht

Begegnung: RB Salzburg vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Champions League, Achtelfinal-Hinspiel

Datum: 16. Februar 2022, 21.00 Uhr

Austragungsort: Red Bull Arena, Salzburg (Österreich)

RB Salzburg vs. FC Bayern München heute live: Läuft die Champions League noch live im Free-TV?

Seit der Saison 2021/22 ist für die kommenden drei Jahre wieder eine Champions-League-Partie pro Spielzeit live im frei empfangbaren Fernsehen geplant. Das ZDF überträgt das jeweilige Endspiel im Free-TV.

Bis zum großen Finale dauert es allerdings noch eine Weile - und somit auch bis zur nächsten CL-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass das Achtelfinale zwischen Salzburg und Bayern nur mit einem kostenpflichtigen Abo zu sehen ist.

RB Salzburg vs. FC Bayern heute live: Läuft die Champions League bei Sky, DAZN oder Amazon Prime?

In den vergangenen Jahren waren für die CL-Spiele stets DAZN und Sky die Anlaufpunkte. Seit der laufenden Runde ist der Münchner Pay-TV-Sender nicht mehr in die Übertragungen eingespannt, dafür hat sich der US-Versandriese Amazon 16 Partien gesichert.

Die restlichen Spiele, insgesamt über 100 Begegnungen, werden wie gewohnt vom Streamingdienst DAZN übertragen. Doch wer überträgt nun das Duell zwischen Salzburg und Bayern - Amazon oder DAZN?

RB Salzburg vs. FC Bayern heute live: Das Champions-League-Achtelfinale im LIVE-STREAM und TV bei DAZN

Da Amazon nur für Partien am Dienstag verantwortlich ist, müsst Ihr DAZN einschalten, um Bayern gegen Salzburg live verfolgen zu können. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig - nachfolgende Möglichkeiten bietet Euch der Streamingdienst.

Wollt Ihr Euch direkt ein Jahresabo sichern, zahlt Ihr 274,99 Euro bzw. zwölfmal 24,99 Euro in monatlichen Raten. Das flexibel kündbare Monatsabo kostet hingegen 29,99 Euro monatlich. Nach Abschluss der Registrierung loggt Ihr Euch via App, Smart-TV oder Webbrowser ein, wählt den passenden LIVE-STREAM aus und genießt das Spiel. Alternativ könnt Ihr DAZN auch bei Eurem Pay-TV-Paket hinzubuchen - beispielsweise bei Vodafone - und empfangt dann die zwei linearen DAZN-Sender.

RB Salzburg vs. FC Bayern München: Highlights und LIVE-TICKER zum Champions-League-Achtelfinale

Die Highlights findet Ihr im Anschluss an die Begegnung ebenfalls auf der Plattform, darüber hinaus werden die kurzen Clips auch auf YouTube hochgeladen.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, schaut im LIVE-TICKER von GOAL vorbei. Dort verpasst Ihr keine spielentscheidenden Szenen und seid stets up-to-date.

RB Salzburg vs. FC Bayern heute live sehen: Der Vorbericht zur Champions League

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi von RB Salzburg hat vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Bayern München seine Zukunft einmal mehr offen gelassen. "Wie ich schon oft gesagt habe: Mein Fokus ist in Salzburg. Es ist nichts klar. Was im Sommer passiert, passiert im Sommer", sagte der 20 Jahre alte Stürmer.

An Adeyemi haben viele Topklubs aus Europa Interesse. Favorit auf eine Verpflichtung soll aber Borussia Dortmund sein. Beim BVB könnte der Nationalspieler, der bis zu 40 Millionen Euro kostet, die Nachfolge des abwanderungswilligen Torjägers Erling Haaland antreten.

Zunächst ist Adeyemi heiß auf das Duell mit dem FC Bayern, für den er in der Jugend zwei Jahre gespielt hat. "Das Spiel bedeutet mir sehr viel. Ich bin ein Münchner Junge. Ich freue mich auf ein großes Spiel", sagte er am Dienstag.

Der österreichische Serienmeister Salzburg mache sich "keinen Druck", so Adeyemi, "den Druck hat Bayern. Wir sind motiviert und haben Lust. Wir können Bayern das Leben schwer machen, mit unserer Qualität und Intensität. Unser Gesamtpaket kann für Bayern ein Klotz am Bein sein".

RB-Trainer Matthias Jaissle forderte sein Team gegen den deutschen Rekordmeister auf, "mit Selbstvertrauen ins Spiel zu gehen, Freude und Spaß sollen im Vordergrund stehen. Durch den Einzug ins Achtelfinale haben wir schon etwas Historisches erreicht", sagte der 33-Jährige.

Dass die Bayern am Samstag 2:4 in Bochum verloren haben, "birgt eher die Gefahr, dass sie das gutmachen möchten. Aber wir sind darauf vorbereitet. Wir haben den Ansatz unser Spiel durchzubringen gegen die wohl beste Mannschaft der Welt. Dieses Selbstvertrauen haben wir uns erarbeitet", sagte Jaissle.

Salzburg vs. FC Bayern heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten

Die einzigen bisherigen Pflichtspiele zwischen RB Salzburg und Bayern München fanden in der vergangenen Saison in der UEFA Champions League statt, wobei die Bayern beide Spiele in der Gruppenphase gewannen (6-2 auswärts und 3-1 zu Hause).).

Es ist das vierte Mal, dass der FC Bayern München in der K.o.-Runde eines europäischen Wettbewerbs auf eine österreichische Mannschaft trifft. In den drei vorangegangenen Fällen (gegen den SK Rapid Wien im Pokal der Pokalsieger 1966/67 und den FK Austria Wien in den aufeinanderfolgenden Saisons im Europapokal der Landesmeister 1985/86 und 1986/87) kamen die Bayern jeweils weiter.

RB Salzburg hat nur eines seiner letzten sechs Europapokal-Spiele gegen deutsche Gegner im gewonnen (1U 4N), diesen Sieg gab es allerdings im letzten Heimspiel gegen eine deutsche Mannschaft (3-1 gegen Wolfsburg in der Gruppenphase). In diesen sechs Spielen hat Salzburg 18 Gegentore kassiert, das sind durchschnittlich drei pro Spiel.

Bayern München ist neben Liverpool und Ajax eines von drei Teams, die in dieser Saison alle sechs Spiele in der UEFA Champions League gewonnen haben. Vor dieser Saison haben nur drei Teams ihre ersten sieben Spiele einer UEFA-Champions-League-Spielzeit gewonnen, wobei die Bayern selbst 2019/20 die letzte Mannschaft waren, die dies geschafft hat (außerdem Real Madrid 2014/15 und Barcelona 2002/03).

Für RB Salzburg ist es das erste Spiel in der K.-o.-Phase der UEFA Champions League überhaupt. Nur drei der letzten neun Mannschaften, die ihr erstes Spiel in der K.-o.-Runde bestritten haben, waren dabei siegreich (Atalanta und RB Leipzig in der Saison 2019/20 und Wolfsburg in der Saison 2015/16).

Bayern München blieb in den letzten 21 Auswärtsspielen in der UEFA Champions League ungeschlagen (17S 4U), seit der Niederlage bei Paris Saint-Germain im September 2017. Das ist die längste Serie von aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen ohne Niederlage eines Teams in der Geschichte des Europapokals der Landesmeister bzw. der UEFA Champions League.

Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski hat 49 Auswärtsspiele in der UEFA Champions League bestritten und dabei 37 Tore erzielt. Damit hält er bereits vor seinem 50. Auswärtsspiel in diesem Wettbewerb den Rekord für die meisten Tore eines Spielers in den ersten 50 Auswärtsspielen in der UEFA Champions League (37, drei mehr als Lionel Messi mit 34).

RB Salzburgs Noah Okafor hat in den letzten beiden UEFA-Champions-League-Spielen in der Red-Bull-Arena jeweils getroffen und dabei insgesamt drei Treffer erzielt. Er könnte der erste Spieler von RB Salzburg werden, der in drei aufeinanderfolgenden CL-Heimspielen trifft.

Der 18-jährige Jamal Musiala hat in der UEFA Champions League bereits zwei Tore für Bayern München erzielt, eines davon bei seinem letzten Auftritt (gegen Barcelona am 6. Spieltag). Musiala könnte nun alleine zu Bayerns torgefährlichstem Teenager in der UEFA Champions League werden - Kingsley Coman ist der einzige andere Spieler, der vor seinem 20. Geburtstag zweimal für den Verein in der Königsklasse traf.

Bayern Münchens Leroy Sané war in dieser Saison bei sechs Einsätzen in der UEFA Champions League an neun Toren direkt beteiligt (fünf Tore und vier Vorlagen), was bereits seine meisten Torbeteiligungen in einer einzigen Saison in diesem Wettbewerb sind. Vor der K.-o.-Phase hatten nur Sébastien Haller (12) und Robert Lewandowski (11) in der UEFA Champions League 2021/22 mehr Torbeteiligungen als Sané (9).

RB Salzburg vs. FC Bayern heute live im TV und STREAM: Die Übersicht zur Übertragung des Champions-League-Achtelfinals

Begegnung RB Salzburg vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League, Achtelfinal-Hinspiel Anstoß 16. Februar 2022, 21.00 Uhr Free-TV - Pay-TV DAZN 1 (linear) LIVE-STREAM DAZN Start der Übertragung 20.30 Uhr LIVE-TICKER GOAL

RB Salzburg vs. FC Bayern München heute live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Salzburg:

Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Seiwald, Camara, Capaldo - Aaronson - Adeyemi, Okafor

Bayern setzt auf folgende Aufstellung:

Ulreich - Pavard, Süle, Hernandez - Coman, Kimmich, Tolisso, Gnabry - Sane, Müller - Lewandowski