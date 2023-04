Sadio Mané beim FC Bayern nach Prügelattacke auf Leroy Sané suspendiert

Sadio Mané wird gegen Hoffenheim nicht für den FCB auflaufen. Er ist nach der Attacke auf Leroy Sané suspendiert.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern hat Sadio Mané wegen des handfesten Streits mit Leroy Sane nach dem Champions-League-Spiel bei Manchester City (0:3) vorläufig suspendiert. Das bestätigte der Rekordmeister am Donnerstag. Mané wird nicht gegen 1899 Hoffenheim zum Aufgebot gehören und dazu eine Geldstrafe bekommen.

WAS WURDE GESAGT? Im Statement des FCB heiß es: "Sadio Mané, 31, wird am kommenden Samstag nicht im Kader des FC Bayern für das Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim stehen. Grund ist ein Fehlverhalten Manés nach dem Champions League-Spiel des FC Bayern bei Manchester City. Zusätzlich wird Mané eine Geldstrafe erhalten."

WAS IST DER HINTERGRUND? Mané und Sané waren im Anschluss an die deutliche Pleite bei City aneinander geraten. Ausgangspunkt war ein Missverständnis in der Schlussphase der Partie. In der Kabine kam es zu einem Wortgefecht, in dessen Folge der Ex-Liverpooler seinem Mitspieler ins Gesicht schlug.

Am Donnerstag waren die beiden Streithähne ganz normal beim Training an der Säbener Straße. Vor der Einheit hatten Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic Mané zum Rapport bestellt. Trainer Thomas Tuchel sprach auf dem Platz mit dem Senegalesen.

