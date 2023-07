"Ich bat darum, ihn zu verpflichten": Manchester City ignorierte Empfehlung, Sadio Mané zu holen

Wäre es nach Yaya Touré gegangen, wäre Sadio Mané bei Manchester City gelandet. Ein Transfer kam aber nie zustande.

WAS IST PASSIERT? Yaya Touré, früherer Mittelfeldspieler von Manchester City, hat verraten, dass er seinem ehemaligen Klub einst die Verpflichtung von Sadio Mané ans Herz gelegt hat. Aus einem Transfer des heutigen Bayern-Stars zu den Skyblues wurde dann allerdings bekanntlich nichts.

WAS WURDE GESAGT? "Ich wollte immer mit ihm (Mané, d. Red.) spielen", sagte Touré bei BBC Match of the Day Africa: Top 10. Der 40-Jährige, der von 2010 bis 2018 für City spielte, führte aus: "Als er (Mané, d. Red.) bei Southampton war, schätzte ich ihn sehr und bat einige meiner Vorgesetzten darum, ihn zu verpflichten. Am Ende kam es aber nicht dazu."

WAS IST DER HINTERGRUND? Statt zu City wechselte Mané im Sommer 2016 für 41,2 Millionen Euro von Southampton zum FC Liverpool und entwickelte sich bei den Reds zu einem der besten Offensivspieler der Welt. "Klopp hatte den richtigen Riecher und holte ihn, er war brillant bei Liverpool. Ich mag ihn sehr als Spieler", betonte Touré.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In sechs Jahren bei Liverpool erzielte Mané 120 Tore in 269 Pflichtspielen, ehe er vergangenes Jahr zum FC Bayern wechselte. Bei den Münchenern lief es für den 31-jährigen Senegalesen bisher noch nicht wie erhofft, dennoch gelangen ihm in der abgelaufenen Saison immerhin wettbewerbsübergreifend zwölf Tore und sechs Vorlagen. Trotz Gerüchten über einen vorzeitigen Abschied wird Mané voraussichtlich beim FCB bleiben.

Touré spielte indes nach seiner Zeit bei City noch bei Olympiakos in Griechenland und Qingdao FC in China. Anfang 2020 beendete der Mann aus der Elfenbeinküste dann seine Karriere, mittlerweile arbeitet er als Co-Trainer beim belgischen Erstligisten Standard Lüttich.