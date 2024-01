Sacha Boey: Alter, Position, Statistiken & mehr! Alle Infos zu Bayern Münchens Neuzugang von Galatasaray

Sacha Boey wechselt von Galatasaray zum FC Bayern. GOAL stellt Euch den Rechtsverteidiger genauer vor, hier gibt es alle Infos.

Der FC Bayern München hat nochmals auf dem Wintertransfermarkt zugeschlagen: Sacha Boey wechselt von Galatasaray aus Istanbul an die Isar - der 23-jährige Rechtsverteidiger kostet den deutschen Rekordmeister knapp 30 Millionen Euro Ablöse.

Doch wen hat Bayern München da eigentlich verpflichtet? GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zu Sacha Boey, dem Neuzugang der Roten aus München.

Bayerns Neuzugang Sacha Boey im Steckbrief

Name Sacha Boey Nationalität Französisch Geburtsdatum / Alter 13. September 2000 (23 Jahre) Größe 178 cm Position Abwehr / Rechter Verteidiger Bisherige Klubs Stade Rennes, Dijon FCO, Galatasaray

Sacha Boey wurde am 13. September 2000 in Montreuil, einem östlichen Vorort von Paris geboren und hat kamerunische Wurzeln. In der Jugend spielte der Rechtsverteidiger für den FC Romainville (2012–2014) Red Star Paris (2014–2018) und Stade Rennes, seit September 2021 lief er in der Türkei für Galatasaray aus Istanbul auf.

Sacha Boey: Spiele, Tore, Vorlagen - Die Saisonstatistiken im Profibereich

SAISON KLUB PFLICHTSPIELE TORE VORLAGEN 2018/19 Stade Rennes 1 - - 2019/20 Stade Rennes 9 - 2 2020/21 Stade Rennes / Dijon 26 - 1 2021/22 Galatasaray 19 1 - 2022/23 Galatasaray 33 1 4 2023/24 Galatasaray 31 2 -

Sacha Boey: Ist Bayern Münchens Neuzugang Nationalspieler?

Bayern Münchens Neuzugang Sacha Boey besitzt die französische Staatsbürgerschaft und darf deshalb auch für Frankreich spielen. Allerdings ist der junge Rechtsverteidiger kein aktueller Nationalspieler.

In der Vergangenheit bestritt Boey je eine Partie für die U17, die U18 und die U20 von Frankreich, seither wurde der Abwehrmann allerdings nicht mehr in die Nationalmannschaft berufen.