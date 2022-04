1. FC Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim: TV, LIVE-STREAM, Highlights – die Übertragung der 3. Liga heute live

Wir befinden uns am 33. Spieltag in der 3. Liga. Hierbei kommt es am Samstag um 14.30 Uhr beispielsweise zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim. Somit trifft der Vierte zuhause auf den Sechsten, wobei die beiden Kontrahenten in 30 gewerteten Partien 50 und 49 Punkte mitnahmen. Im ersten Saisonduell gelang Mannheim ein Heimerfolg.

Der 1. FC Saarbrücken ist seit vier Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Genau genom^men endete der Februar für die Mannschaft von Uwe Koschinat mit einem Kantersieg bei Türkgücü München, das mittlerweile den Spielbetrieb einstellte. Es folgten zunächst Dreier daheim gegen Meppen sowie gegen den Hallescher FC und dazwischen in Braunschweig. Am letzten Samstag folgte ein Remis bei 1860.

Waldhof Mannheim gewann drei seiner vier Drittliga-Auftritte von Ende Februar bis Mitte März. Hierbei geschah die einzige Ausnahme, eine Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig, zwischen vollen Erfolgen in Halle und in Verl. Danach erreichte das Team von Patrick Glöckner bisher einen Heimsieg gegen 1860 und am letzten Sonntag ein Unentschieden in Zwickau.

Heute um 14.00 Uhr geht in der 3. Liga das Spiel 1. FC Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim über die Bühne. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

1. FC Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim: Die Eckdaten zum Spiel der 3. Liga heute

Spiel: 1. FC Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim Datum: Samstag, 9. April 2022 Uhrzeit: 14.30 Uhr Stadion: Stadion Ludwigspark (Saarbrücken)

1. FC Saarbrücken gegen Waldhof Mannheim heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Drittkanäle des Ersten halten Rechte an der 3. Liga. Genauer gesagt dürfen sie an jedem Spieltag einige Spiele frei empfangbar ins Haus liefern. Hierbei handelt es üblicherweise um Partien, die samstags um 14.00 Uhr über die Bühne gehen. Aber wie steht es um die Übertragung der Partie 1. FC Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim im Free-TV?

1. FC Saarbrücken – Waldhof Mannheim heute live im Free-TV

GOAL hat diesbezüglich erfreuliche Nachrichten für Euch. Denn: Ihr könnt das Kräftemessen im Ludwigspark aus Eurer Sicht kostenlos mitverfolgen. Dafür müsst Ihr auf den SR und den SWR schalten. Überdies könnt Ihr Euch die Übertragung des Spiels Saarbrücken gegen Waldhof Mannheim ebenso in HD ansehen.

Zusätzlich gibt es heute um 14.00 zwei weitere Drittliga-Spiele im Free-TV. Konkret könnt Ihr Euch die Begegnungen 1. FC Magdeburg – Viktoria Köln (MDR, WDR) sowie Wehen Wiesbaden – Eintracht Braunschweig (NDR) anschauen. Dafür müsst Uhr kein Abo abschließen. Aber schreibt Euch nun die Schlüsselfakten zur Ausstrahlung der Partie 1. FC Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim auf:

Sender: SR (HD), SWR (HD)

SR (HD), SWR (HD) Vorberichte ab: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielbeginn: 14.30 Uhr

1. FC Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim heute live im TV bei Magenta Sport

Überdies könnt Ihr Euch für die Übertragung des Spiels Saarbrücken gegen Waldhof Mannheim bei Magenta Sport entscheiden. Denn: Der Pay-TV-Sender hält Senderechte an sämtlichen Partien der 3. Liga. Allerdings benötigt Ihr dafür ein Abonnement. Hierbei stehen ein Monats- und ein Jahresvertrag zur Auswahl.

Die Tarife hängen nicht ausschließlich von der Laufzeit, sondern ebenso von einem Telekom-Status ab. Kunden müssen jeweils 9,95 Euro und 60 Euro auf den Tisch legen. Alle anderen müssen hingegen respektive 16,95 Euro und 120 Euro berappen. Der Bezahlanbieter versorgt Euch auf seiner Homepage mit zahlreichen Einzelheiten.

Heute stehen in der 3. Liga insgesamt fünf Matches auf dem Programm. Somit finden zusätzlich zu den Begegnungen Saarbrücken – Waldhof Mannheim, Magdeburg – Viktoria Köln und Wehen Wiesbaden – Eintracht Braunschweig zwei weitere statt. Hierbei handelt es sich um die Kräftemessen BVB II – Viktoria Berlin und MSV Duisburg – Hallescher FC. Ihr könnt Euch daher zwischen Übertragungen in voller Länge und einer Konferenz entscheiden. Ferner erstreckt sich die Palette auf die Frauen-Bundesliga, die DEL und zahlreiche Basketball-Partien (BBL, BBL Pokal, EuroLeague, Länderspiele). Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zum Match im Ludwigspark auf:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Moderator: Tobias Schäfer

Tobias Schäfer Kommentator: Stefan Fuckert

1. FC Saarbrücken – Waldhof Mannheim heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt Abos bei Magenta Sport auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher habt, abschließen. Denn: Der Bezahlanbieter sendet sein gesamtes Programm ebenso im Internet. Daher könnt Ihr Euch die Übertragung der Partie Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim im Prinzip von überall aus anschauen. Dafür benötigt Ihr jedoch wenig überraschend ein angemessenes Internet.

Wenn Ihr Euch ausschließlich einzelne Drittliga-Spiele anschauen wollt, ist Euch dank einer Kooperation bei der Online-Plattform OneFootball geholfen. Dafür müsst Ihr 2,99 Euro pro Partie bezahlen. Weiters müsst Ihr die App installieren.

Zudem könnt Ihr in diesem Fall auf die Live-Streams, die der SR und der SWR rund um die Uhr anbieten, zurückgreifen. Ihr werden diesbezüglich auf deren Webseiten fündig. Und dafür müsst Ihr kein Geld ausgeben.

Bei 1. FC Saarbrücken gegen Waldhof Mannheim heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem steht Euch der LIVE-TICKER von GOAL zur Verfügung. Damit halten wir Euch zu sämtlichen Schlüsselmomenten im Match Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim auf dem Laufenden. Zu diesem Zweck bekommt Ihr auch Push-Nachrichten.

1. FC Saarbrücken gegen Waldhof Mannheim im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga heute live übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im Free-TV: SR (HD), SWR (HD) Im LIVE-STREAM: Sr.de / Swr.de / Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

1. FC Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Aufstellung 1. FC Saarbrücken: Batz - Becker, Boeder, Zellner - Ernst, Zeitz, Gnaase, Krätschmer, Jänicke - Günther-Schmidt, Jacob.

Aufstellung Waldhof Mannheim: Königsmann - N. Sommer, Verlaat, M. Seegert, Rossipal - Russo, Höger, Costly, Boyamba, Schnatterer - Sohm.